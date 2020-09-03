https://ria.ru/20200903/otravlenie-1576672452.html

Зюганов назвал заявления об отравлении Навального "Новичком" провокацией

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает утверждения о том, что Алексей Навальный якобы был отравлен "Новичком", не соответствующими действительности и... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T12:25

2020-09-03T12:25

2020-09-03T12:25

госпитализация алексея навального

алексей навальный

кпрф

госдума рф

генеральная прокуратура рф

геннадий зюганов

дмитрий песков

берлин (город)

политика

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Лидер КПРФ <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Зюганов</a> считает утверждения о том, что <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> якобы был отравлен "Новичком", не соответствующими действительности и провокационными и отмечает, что "англосаксы продолжают разыгрывать реакционную карту".Как заявил в среду кабмин Германии, специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ по ситуации вокруг Навального.Лидер КПРФ подчеркнул, что он служил в спецразведке по борьбе с атомным, химическим, бактериологическим оружием, в том числе работал с боевыми отравляющими веществами, поэтому он прекрасно знает формулу и способ их действия.В возложении принимали участие Центральный комитет КПРФ, московское городское отделение партии и фракция в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуме</a>, в также Движение в поддержку Армии, Союз советских офицеров, Всероссийский женский союз "Надежда России", Ленинский коммунистический союз молодёжи, Общероссийская общественная организация "Дети войны", ряд других левых партий и движений.

https://ria.ru/20200903/otvet-1576663988.html

https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576664810.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, кпрф, госдума рф, генеральная прокуратура рф, геннадий зюганов, дмитрий песков, берлин (город), политика