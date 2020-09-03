Зюганов назвал заявления об отравлении Навального "Новичком" провокацией
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Алексей Навальный. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает утверждения о том, что Алексей Навальный якобы был отравлен "Новичком", не соответствующими действительности и провокационными и отмечает, что "англосаксы продолжают разыгрывать реакционную карту".
Как заявил в среду кабмин Германии, специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.
"Когда канцлер страны, ее министры и заместители объявляют о том, что они новый "Новичок" нашли в Навальном, ну, надо соображать, что ты говоришь ... Очередная провокация ... Цель одна, цель американская: англосаксы продолжают разыгрывать эту реакционную карту", - сказал Зюганов на возложении венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, а также к месту захоронения Сталина в связи с 75-й годовщиной победы советского народа над Японией.
Лидер КПРФ подчеркнул, что он служил в спецразведке по борьбе с атомным, химическим, бактериологическим оружием, в том числе работал с боевыми отравляющими веществами, поэтому он прекрасно знает формулу и способ их действия.
В возложении принимали участие Центральный комитет КПРФ, московское городское отделение партии и фракция в Госдуме, в также Движение в поддержку Армии, Союз советских офицеров, Всероссийский женский союз "Надежда России", Ленинский коммунистический союз молодёжи, Общероссийская общественная организация "Дети войны", ряд других левых партий и движений.