Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200903/otravlenie-1576672452.html
Зюганов назвал заявления об отравлении Навального "Новичком" провокацией
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает утверждения о том, что Алексей Навальный якобы был отравлен "Новичком", не соответствующими действительности и... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T12:25
2020-09-03T12:25
госпитализация алексея навального
алексей навальный
кпрф
госдума рф
генеральная прокуратура рф
геннадий зюганов
дмитрий песков
берлин (город)
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576336922_0:0:3198:1800_1400x0_80_0_0_b68c6cb0c32a597fa87d5d6b0287ec0c.jpg
<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Лидер КПРФ <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Зюганов</a> считает утверждения о том, что <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> якобы был отравлен "Новичком", не соответствующими действительности и провокационными и отмечает, что "англосаксы продолжают разыгрывать реакционную карту".Как заявил в среду кабмин Германии, специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ по ситуации вокруг Навального.Лидер КПРФ подчеркнул, что он служил в спецразведке по борьбе с атомным, химическим, бактериологическим оружием, в том числе работал с боевыми отравляющими веществами, поэтому он прекрасно знает формулу и способ их действия.В возложении принимали участие Центральный комитет КПРФ, московское городское отделение партии и фракция в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуме</a>, в также Движение в поддержку Армии, Союз советских офицеров, Всероссийский женский союз "Надежда России", Ленинский коммунистический союз молодёжи, Общероссийская общественная организация "Дети войны", ряд других левых партий и движений.
https://ria.ru/20200903/otvet-1576663988.html
https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576664810.html
3
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576336922_245:0:2976:2048_1400x0_80_0_0_83623888547192bf826f54e027b32072.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального, алексей навальный, кпрф, госдума рф, генеральная прокуратура рф, геннадий зюганов, дмитрий песков, берлин (город), политика

Зюганов назвал заявления об отравлении Навального "Новичком" провокацией

12:25 03.09.2020
1167
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Алексей Навальный. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает утверждения о том, что Алексей Навальный якобы был отравлен "Новичком", не соответствующими действительности и провокационными и отмечает, что "англосаксы продолжают разыгрывать реакционную карту".
Как заявил в среду кабмин Германии, специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 10:37
В России ответили на заявления ФРГ об отравлении Навального "Новичком"
"Когда канцлер страны, ее министры и заместители объявляют о том, что они новый "Новичок" нашли в Навальном, ну, надо соображать, что ты говоришь ... Очередная провокация ... Цель одна, цель американская: англосаксы продолжают разыгрывать эту реакционную карту", - сказал Зюганов на возложении венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, а также к месту захоронения Сталина в связи с 75-й годовщиной победы советского народа над Японией.
Лидер КПРФ подчеркнул, что он служил в спецразведке по борьбе с атомным, химическим, бактериологическим оружием, в том числе работал с боевыми отравляющими веществами, поэтому он прекрасно знает формулу и способ их действия.
В возложении принимали участие Центральный комитет КПРФ, московское городское отделение партии и фракция в Госдуме, в также Движение в поддержку Армии, Союз советских офицеров, Всероссийский женский союз "Надежда России", Ленинский коммунистический союз молодёжи, Общероссийская общественная организация "Дети войны", ряд других левых партий и движений.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 10:51
Эксперт рассказал, что необходимо сделать России в ситуации с Навальным
4811039
Обсудить 3
Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйКПРФГосдума РФГенеральная прокуратура РФГеннадий ЗюгановДмитрий ПесковБерлин (город)Политика
Рекомендуем
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу рассказал, какую загадку он хочет разгадать
Дипломатический паспорт РФ
Прокуратура может получить право возбуждать дела против дипломатов
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет встречу с врио главы Чувашии
Съезд движения Солидарность
Слуцкий счел ситуацию с Навальным спектаклем для дискредитации России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков оценил возможность встречи помощников глав "нормандского формата"
Президент США Дональд Трамп
Трамп предложил американцам дважды проголосовать на выборах
Павильон по продаже сигарет
В России разработали план мероприятий по сокращению курения
Алексей Навальный
Лукашенко назвал утверждения об отравлении Навального фальсификацией
Алексей Навальный
Володин рассказал о реакции России, если состояние Навального ухудшится
Спутник Метеор-М
В России разрабатывают покрытие спутников-"невидимок"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назначил главу Минска вице-премьером
Здание Капитолия США
Американские сенаторы потребовали немедленных санкций против России
Наземный стыковочный пункт газопровода Северный поток-2 в Любмине
В Германии ответили на призыв депутатов заморозить "Северный поток — 2"
Алексей Навальный
Захарова отметила отсутствие на Западе комментариев врачей по Навальному
Алексей Навальный
Эксперт рассказал, что необходимо сделать России в ситуации с Навальным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Трамп придумал новое прозвище Байдену
03:22В Роспотребнадзоре рассказали, какой должна быть качественная сметана
03:18СК начал проверки по ситуации вокруг лишенного сана схимонаха Сергия
03:17Эксперт рассказал, почему нельзя пользоваться телефоном на ходу
03:15Японцев возмутила публикация материалов об освобождении Курил
03:14Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году
03:05В ОСК заявили о проблемах со строительством новейших подлодок "Лада"
03:01Постпред США в ОБСЕ сказал, что надо сделать с Лукашенко "прямо сейчас"
02:55Задушивших афроамериканца полицейских отстранили от работы
02:20Эксперт рассказал, как можно потерять деньги через QR-код
02:15Мэра Биробиджана госпитализировали с диагнозом COVID-19
02:08Развеян популярный миф о плавленом сыре
01:57В Печорском море худеют и исчезают моржи
01:51Эксперт жестко раскритиковала внешний вид Зеленского
01:36Жительницу Германии заподозрили в убийстве пятерых детей
00:50Оппозиционный совет Белоруссии вновь призвал Лукашенко к диалогу
00:46Житель США путешествует по стране, чтобы проложить туристические маршруты
00:28Вышел новый трейлер фильма "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом
00:17Пожар в ДНР уничтожил девять домов, два человека погибли
23:52Twitter скрыл сообщения Трампа о голосовании по почте
Лента новостейМолния