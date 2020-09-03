https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576681951.html

Кремль не увидел оснований для санкций против России из-за Навального

Россия не видит поводов для обвинений в свой адрес из-за ситуации с Алексеем Навальным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T14:31

2020-09-03T14:31

2020-09-03T15:18

госпитализация алексея навального

михаил мишустин

алексей навальный

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Россия не видит поводов для обвинений в свой адрес из-за ситуации с Алексеем Навальным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Я бы здесь аккуратно говорил насчет обвинений российского государства. Все-таки обвинений нет и нет никакого повода для обвинения российского государства. Это первое. И никакие обвинения мы не склонны воспринимать в этой связи", - сказал он.Причин для ввода санкций против Москвы российские власти не видят.Представитель Кремля также отметил, что пока предметно комментировать заявления немецкой стороны в Москве не могут."По всей видимости, если федеральный канцлер (ФРГ Ангела Меркель – ред.) делает такие заявления, значит имеются какие-то существенные результаты исследований специалистов. Не зная, что это за результаты, мы не можем давать оценку", - объяснил он.Повода для заявлений главы государства по этому вопросу, подчеркнул Песков, нет.Он напомнил, что Россия с первых дней госпитализации Навального дает разъяснения, и "нужно быть глухим, чтобы этого не слышать".Он выразил надежду, что немецкие партнеры не будут спешить с оценкой ситуации.Позиция БерлинаНакануне правительство ФРГ <a href="https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576645306.html" target="_blank">сообщило</a>, что, согласно результатам токсикологической экспертизы, проведенной в лаборатории бундесвера, россиянина якобы отравили боевым веществом из группы "Новичок" нервно-паралитического действия. Канцлер <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank">Ангела Меркель</a> назвала эту информацию удручающей и подчеркнула, что Берлин ожидает соответствующих разъяснений от Москвы.При этом на следующий день, в четверг, белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александр Лукашенко</a> на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил, что Минск перехватил разговор Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера.Он пообещал, что передаст российской стороне расшифровку этого "интересного разговора, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация".Он добавил, что направит запись в Москву, "чтобы они разобрались, кому это надо".Госпитализация НавальногоНавального госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a> 20 августа, после того как его самочувствие резко ухудшилось в самолете по пути из Томска в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/">Москву</a>. Блогер впал в кому. Позже его по просьбе супруги перевезли в берлинскую клинику. Главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский рассказал, что врачи из Германии выразили благодарность омским медикам, они "не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".После того, как врачи из "Шарите" заявили об отравлении Навального, Мураховский попросил немецких медиков предоставить данные, на основе которых они сделали такой вывод. Он подчеркнул, что эта версия рассматривалась при поступлении пациента в больницу, однако не нашла подтверждения. Российские специалисты также заявили, что брали у блогера анализы на широкий спектр веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы, — результат отрицательный. Завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых рассказал РИА Новости, что версия немецких врачей прорабатывалась отечественными экспертами, однако не подтвердилась.В российском МИД поспешность, с которой <a href="http://ria.ru/location_United_States/">США</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/">Евросоюз</a> подхватили это предположение, назвали подозрительной. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/">Генпрокуратура</a> направила германской стороне запрос об оказании правовой помощи в расследовании по делу Навального и попросила предоставить информацию о результатах анализов."Не похоже на "Новичок"В Москве после заявления немецких специалистов обратили внимание, что письмо российских медиков с просьбой объяснить выводы об интоксикации Навального по-прежнему остается без ответа. В МИД допустили, что заявление об отравлении призвано обосновать некие заранее подготовленные "ответные меры". Представитель дипломатического ведомства Мария Захарова назвала утверждение Берлина бездоказательным, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что ранее российские специалисты также проверяли различные версии, но при этом отравляющих веществ в организме Навального не выявили.Непосредственно участвовавший в разработке "Новичка" доктор химических наук Леонид Ринк рассказал РИА Новости, что симптомы Навального совершенно не похожи на отравление этим веществом. Он считает, что его история болезни может указывать на обычный приступ панкреатита после небольшого подтравления поджелудочной железы.

https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576220131.html

https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576676534.html

https://ria.ru/20200825/lukashenko-1576260204.html

https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html

2567691 Кого это волнует, видете вы основания не видите.... Святая простота...... 80

Vlatko Grey Как я понимаю, нашему руководству страной, глубоко наплевать что думают о них как внутри страны, так и во вне. 38

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, михаил мишустин, алексей навальный