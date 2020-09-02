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https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576645306.html
Меркель призвала Россию дать объяснения по ситуации с Навальным
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала информацию о "попытке отравления" Алексея Навального удручающей. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T18:34
2020-09-02T23:26
госпитализация алексея навального
алексей навальный
ангела меркель
германия
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> Канцлер Германии <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> назвала информацию о "попытке отравления" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> удручающей.По ее мнению, выводы немецких специалистов свидетельствуют о покушении на российского блогера."Таким образом подтверждено, что Алексей Навальный стал жертвой преступления. Он должен был замолчать. Я самым решительным образом осуждаю это от имени правительства ФРГ", — сказала канцлер.Меркель подчеркнула, что Берлин ожидает соответствующих разъяснений от Москвы.Ранее специалисты лаборатории бундесвера заявили, что блогера якобы отравили боевым веществом нервно-паралитического действия из группы "Новичок". В Москве, в свою очередь, обратили внимание, что письмо российских медиков с просьбой объяснить выводы об интоксикации Навального по-прежнему остается без ответа. В МИД допустили, что заявление об отравлении призвано обосновать некие заранее подготовленные "ответные меры". Представитель дипломатического ведомства Мария Захарова назвала утверждение Берлина бездоказательным, а пресс-секретарь президента <u><a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/">Дмитрий Песков</a></u> напомнил, что ранее российские специалисты также проверяли различные версии, но при этом отравляющих веществ в организме Навального не выявили.Непосредственно участвовавший в разработке "Новичка" доктор химических наук Леонид Ринк также рассказал РИА Новости, что симптомы Навального совершенно не похожи на отравление этим веществом. Он считает, что его история болезни может указывать на обычный приступ панкреатита после небольшого подтравления поджелудочной железы.Госпитализация НавальногоНавального госпитализировали в <u><a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a></u> 20 августа, после того как его самочувствие резко ухудшилось в самолете по пути из Томска в <u><a href="http://ria.ru/location_Moskva/">Москву</a></u>. Блогер впал в кому. Позже его по просьбе супруги перевезли в берлинскую клинику. Главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский рассказал, что врачи из Германии выразили благодарность омским медикам, они "не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".После того как врачи из "Шарите" заявили об отравлении Навального, Мураховский попросил немецких медиков предоставить данные, на основе которых они сделали такой вывод. Он подчеркнул, что эта версия рассматривалась при поступлении пациента в больницу, однако не нашла подтверждения. Врач добавил, что снижение уровня холинэстеразы, о котором сообщили немецкие коллеги, может быть спровоцировано целым рядом причин: от приема препаратов до эндогенных факторов.Российские специалисты также заявили, что брали у блогера анализы на широкий спектр веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы, — результат отрицательный. Завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых рассказал РИА Новости, что версия немецких врачей прорабатывалась отечественными экспертами, однако не подтвердилась.В российском МИД поспешность, с которой <u><a href="http://ria.ru/location_United_States/">США</a></u> и <u><a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/">Евросоюз</a></u> подхватили это предположение, назвали подозрительной. <u><a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/">Генпрокуратура</a></u> направила германской стороне запрос об оказании правовой помощи в расследовании по делу Навального и попросила предоставить информацию о результатах анализов.
https://ria.ru/20200829/myasnikov-1576475317.html
https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html
https://ria.ru/20200825/lukashenko-1576260204.html
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364
Для политика нет ничего более желанного, чем войти в историю. Но в историю можно вляпаться. В последний год своего пребывания на посту канцлера ФРГ А.Меркель в историю вляпалась, причем - дурно пахнущую!
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, ангела меркель, германия, в мире

Меркель призвала Россию дать объяснения по ситуации с Навальным

18:34 02.09.2020 (обновлено: 23:26 02.09.2020)
42892
© REUTERS / Michael KappelerАнгела Меркель во время пресс-конференции в Берлине
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© REUTERS / Michael Kappeler
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала информацию о "попытке отравления" Алексея Навального удручающей.
По ее мнению, выводы немецких специалистов свидетельствуют о покушении на российского блогера.
Главный врач городской клинической больницы № 71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 29.08.2020
29 августа, 19:31
Мясников обратился к спасшим Навального врачам
"Таким образом подтверждено, что Алексей Навальный стал жертвой преступления. Он должен был замолчать. Я самым решительным образом осуждаю это от имени правительства ФРГ", — сказала канцлер.
Меркель подчеркнула, что Берлин ожидает соответствующих разъяснений от Москвы.
"Появились очень сложные вопросы, на которые может и должно дать ответы только российское правительство", — сказала она журналистам.
Ранее специалисты лаборатории бундесвера заявили, что блогера якобы отравили боевым веществом нервно-паралитического действия из группы "Новичок". В Москве, в свою очередь, обратили внимание, что письмо российских медиков с просьбой объяснить выводы об интоксикации Навального по-прежнему остается без ответа. В МИД допустили, что заявление об отравлении призвано обосновать некие заранее подготовленные "ответные меры". Представитель дипломатического ведомства Мария Захарова назвала утверждение Берлина бездоказательным, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что ранее российские специалисты также проверяли различные версии, но при этом отравляющих веществ в организме Навального не выявили.
Машина скорой помощи в которой находится Алексей Навальный, Берлин, Германия - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа, 08:00
Урок клиники "Шарите" для России
Непосредственно участвовавший в разработке "Новичка" доктор химических наук Леонид Ринк также рассказал РИА Новости, что симптомы Навального совершенно не похожи на отравление этим веществом. Он считает, что его история болезни может указывать на обычный приступ панкреатита после небольшого подтравления поджелудочной железы.

Госпитализация Навального

Навального госпитализировали в Омске 20 августа, после того как его самочувствие резко ухудшилось в самолете по пути из Томска в Москву. Блогер впал в кому. Позже его по просьбе супруги перевезли в берлинскую клинику. Главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский рассказал, что врачи из Германии выразили благодарность омским медикам, они "не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".
После того как врачи из "Шарите" заявили об отравлении Навального, Мураховский попросил немецких медиков предоставить данные, на основе которых они сделали такой вывод. Он подчеркнул, что эта версия рассматривалась при поступлении пациента в больницу, однако не нашла подтверждения. Врач добавил, что снижение уровня холинэстеразы, о котором сообщили немецкие коллеги, может быть спровоцировано целым рядом причин: от приема препаратов до эндогенных факторов.
Российские специалисты также заявили, что брали у блогера анализы на широкий спектр веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы, — результат отрицательный. Завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых рассказал РИА Новости, что версия немецких врачей прорабатывалась отечественными экспертами, однако не подтвердилась.
В российском МИД поспешность, с которой США и Евросоюз подхватили это предположение, назвали подозрительной. Генпрокуратура направила германской стороне запрос об оказании правовой помощи в расследовании по делу Навального и попросила предоставить информацию о результатах анализов.
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 25.08.2020
25 августа, 08:00
Что русскому Лукашенко, то немцу Навальный
108565111086437
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйАнгела МеркельГерманияВ мире
Популярные комментарии
Представление начинается ... Зрителей просят занять места в зале.
2 сентября, 18:40
Sergej Klassen
2815606120
Для политика нет ничего более желанного, чем войти в историю. Но в историю можно вляпаться. В последний год своего пребывания на посту канцлера ФРГ А.Меркель в историю вляпалась, причем - дурно пахнущую!
2 сентября, 18:42
vv.p.neznamov
2941302135
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