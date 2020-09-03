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https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576676642.html
Лукашенко назвал утверждения об отравлении Навального фальсификацией
Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил премьер-министру России Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина, который опровергает заявления... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T13:14
2020-09-03T20:00
госпитализация алексея навального
михаил мишустин
александр лукашенко
алексей навальный
варшава
берлин (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> сообщил премьер-министру России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Мишустину</a> о перехвате разговора Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>."Я заметил, наблюдая за российскими событиями, у них, Запада, появилась новая фишка — опять "Новичок", опять отравление. Я вам должен сказать, что вчера-позавчера &lt;…&gt; до выступления Меркель (канцлера ФРГ. — Прим. ред.), она заявила, что ему, то есть Навальному, хотели закрыть рот, мы перехватили разговор. &lt;…&gt; Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином — два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка", — сказал Лукашенко на встрече с Мишустиным в Минске.Он пообещал, что передаст российской стороне расшифровку этого "интересного разговора, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация". Он добавил, что направит запись в Москву, "чтобы они разобрались, кому это надо".Слова белорусского лидера прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Лукашенко только заявил об этом. Сказал, что материал будет передан ФСБ. Других данных пока нет", — сообщил он РИА Новости.В пресс-службе немецкого кабмина позже заявили, что утверждения белорусского президента "не соответствуют действительности".Накануне правительство ФРГ <a href="https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576645306.html" target="_blank">сообщило</a>, что, согласно результатам токсикологической экспертизы, проведенной в лаборатории бундесвера, россиянина отравили боевым веществом из группы "Новичок" нервно-паралитического действия. В Берлине добавили, что ждут комментариев из России и допустили введение новых санкций.Госпитализация НавальногоУтром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из <a href="https://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в Москву, экстренно приземлился в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>, где основателя ФБК госпитализировали в реанимацию. В ФБК высказали мнение, что это отравление. Омские врачи рассматривали эту версию, однако ядов в крови или моче пациента не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.Спустя два дня медики разрешили перевезти Навального на лечение в берлинскую клинику "Шарите", так как на этом настаивали родственники. С тех пор он находится в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, его состояние стабильное, но тяжелое, он подключен к аппарату искусственного дыхания.
https://ria.ru/20200902/sanktsii-1576643303.html
https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576676487.html
Чудесно. А запись этого разговора будет представлена общественности?
578
Серьезное заявление. Надеюсь Лукашенко не фейкораспространитель.
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варшава
берлин (город)
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Лукашенко: "Никакого отравления Навального не было"
Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил премьер-министру России Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
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госпитализация алексея навального, михаил мишустин, александр лукашенко, алексей навальный, варшава, берлин (город), в мире

Лукашенко назвал утверждения об отравлении Навального фальсификацией

13:14 03.09.2020 (обновлено: 20:00 03.09.2020)
345260
© AP Photo / Jean-Francois BadiasАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© AP Photo / Jean-Francois Badias
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил премьер-министру России Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
"Я заметил, наблюдая за российскими событиями, у них, Запада, появилась новая фишка — опять "Новичок", опять отравление. Я вам должен сказать, что вчера-позавчера <…> до выступления Меркель (канцлера ФРГ. — Прим. ред.), она заявила, что ему, то есть Навальному, хотели закрыть рот, мы перехватили разговор. <…> Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином — два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка", — сказал Лукашенко на встрече с Мишустиным в Минске.
Он пообещал, что передаст российской стороне расшифровку этого "интересного разговора, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация".
"Никакого отравления Навального не было. Группа специалистов, я так понимаю, подготовила для Меркель, ее администрации, факты, а может, и заявления, которые она сделала. Сделали они это, чтобы "отбить охоту Путину сунуться в дела Беларуси", — сказал президент Белоруссии.
Он добавил, что направит запись в Москву, "чтобы они разобрались, кому это надо".
Слова белорусского лидера прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Лукашенко только заявил об этом. Сказал, что материал будет передан ФСБ. Других данных пока нет", — сообщил он РИА Новости.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 17:55
В Германии допустили новые санкции против России из-за Навального
В пресс-службе немецкого кабмина позже заявили, что утверждения белорусского президента "не соответствуют действительности".
Накануне правительство ФРГ сообщило, что, согласно результатам токсикологической экспертизы, проведенной в лаборатории бундесвера, россиянина отравили боевым веществом из группы "Новичок" нервно-паралитического действия. В Берлине добавили, что ждут комментариев из России и допустили введение новых санкций.

Госпитализация Навального

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске, где основателя ФБК госпитализировали в реанимацию. В ФБК высказали мнение, что это отравление.
Омские врачи рассматривали эту версию, однако ядов в крови или моче пациента не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
Спустя два дня медики разрешили перевезти Навального на лечение в берлинскую клинику "Шарите", так как на этом настаивали родственники. С тех пор он находится в Германии, его состояние стабильное, но тяжелое, он подключен к аппарату искусственного дыхания.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 13:12
Эксперт усомнился в самостоятельности Германии в ситуации с Навальным
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Обсудить 693
Госпитализация Алексея НавальногоМихаил МишустинАлександр ЛукашенкоАлексей НавальныйВаршаваБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Чудесно. А запись этого разговора будет представлена общественности?
3 сентября, 13:15
ЕВЕгор Воронин
33417142265
Серьезное заявление. Надеюсь Лукашенко не фейкораспространитель.
3 сентября, 13:17
ммихаил
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