https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576676642.html

Лукашенко назвал утверждения об отравлении Навального фальсификацией

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил премьер-министру России Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина, который опровергает заявления... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T13:14

2020-09-03T13:14

2020-09-03T20:00

госпитализация алексея навального

михаил мишустин

александр лукашенко

алексей навальный

варшава

берлин (город)

в мире

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> сообщил премьер-министру России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Мишустину</a> о перехвате разговора Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>."Я заметил, наблюдая за российскими событиями, у них, Запада, появилась новая фишка — опять "Новичок", опять отравление. Я вам должен сказать, что вчера-позавчера <…> до выступления Меркель (канцлера ФРГ. — Прим. ред.), она заявила, что ему, то есть Навальному, хотели закрыть рот, мы перехватили разговор. <…> Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином — два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка", — сказал Лукашенко на встрече с Мишустиным в Минске.Он пообещал, что передаст российской стороне расшифровку этого "интересного разговора, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация". Он добавил, что направит запись в Москву, "чтобы они разобрались, кому это надо".Слова белорусского лидера прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Лукашенко только заявил об этом. Сказал, что материал будет передан ФСБ. Других данных пока нет", — сообщил он РИА Новости.В пресс-службе немецкого кабмина позже заявили, что утверждения белорусского президента "не соответствуют действительности".Накануне правительство ФРГ <a href="https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576645306.html" target="_blank">сообщило</a>, что, согласно результатам токсикологической экспертизы, проведенной в лаборатории бундесвера, россиянина отравили боевым веществом из группы "Новичок" нервно-паралитического действия. В Берлине добавили, что ждут комментариев из России и допустили введение новых санкций.Госпитализация НавальногоУтром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из <a href="https://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в Москву, экстренно приземлился в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>, где основателя ФБК госпитализировали в реанимацию. В ФБК высказали мнение, что это отравление. Омские врачи рассматривали эту версию, однако ядов в крови или моче пациента не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.Спустя два дня медики разрешили перевезти Навального на лечение в берлинскую клинику "Шарите", так как на этом настаивали родственники. С тех пор он находится в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, его состояние стабильное, но тяжелое, он подключен к аппарату искусственного дыхания.

https://ria.ru/20200902/sanktsii-1576643303.html

https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576676487.html

Егор Воронин Чудесно. А запись этого разговора будет представлена общественности? 578

михаил Серьезное заявление. Надеюсь Лукашенко не фейкораспространитель. 495

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варшава

берлин (город)

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Лукашенко: "Никакого отравления Навального не было" Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил премьер-министру России Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. 2020-09-03T13:14 true PT0M55S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, михаил мишустин, александр лукашенко, алексей навальный, варшава, берлин (город), в мире