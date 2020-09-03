https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576669547.html

Суд приостановил рассмотрение иска Дерипаски к Навальному

Арбитражный суд Москвы приостановил производство по иску бизнесмена Олега Дерипаски о защите деловой репутации к Алексею Навальному, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T11:55

2020-09-03T11:55

2020-09-03T11:55

алексей навальный

youtube

олег дерипаска

происшествия

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<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости.</strong> Арбитражный суд Москвы приостановил производство по иску бизнесмена <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Deripaska/" target="_blank" data-auto="true">Олега Дерипаски</a> о защите деловой репутации к <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексею Навальному</a>, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Суд удовлетворил соответствующее ходатайство представителя Навального, против которого не возражал юрист истца. Как пояснил представитель ответчика, его доверитель находится на лечении в клинике в Берлине, что в соответствии с процессуальными нормами является основанием для приостановления производства."Я не могу согласовать с ответчиком правовую позицию по делу, не могу согласовать какие-либо ходатайства по делу, это затрудняет ход судебного разбирательства", - сказал представитель Навального.Судья Ольга Никонова приостановила дело и обязала стороны "уведомить суд о возможности возобновления производства по делу в случае отпадения обстоятельств, повлекших приостановление".Известный адвокат <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Melnikov1/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Мельников</a>, представляющий интересы Дерипаски в некоторых судебных разбирательствах, ранее сообщил РИА Новости, что повод для подачи иска - несколько роликов на <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a>, в которых Навальный утверждает, что компании Дерипаски получали государственную поддержку на нерыночной основе.По словам Мельникова, "это не имеет ничего общего со свободой слова, это злонамеренные нападки на крупного российского бизнесмена". Как заявил адвокат, распространенная ответчиком информация "не имеет под собой фактического основания и порочит деловую репутацию Олега Владимировича".В своем иске Дерипаска, по словам Мельникова, требует опровержения информации и символической компенсации морального вреда в размере 1 рубля. Кроме того, как уточняется в материалах суда, заявлено требование о взыскании с Навального судебной неустойки в размере 50 тысяч рублей за каждый день возможного неисполнения решения суда.

https://ria.ru/20200902/otravlenie-1576653926.html

https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576650217.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, youtube, олег дерипаска, происшествия