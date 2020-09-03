Эксперт рассказал, что необходимо сделать России в ситуации с Навальным
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© Евгений ОдиноковАлексей Навальный
© Евгений Одиноков
Алексей Навальный . Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Ситуация с Алексеем Навальным создает неблагоприятный фон для политического диалога России с западными странами, Москве нужно развеять опасения Запада в отношении своей политики, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
По заявлению кабмина Германии в среду, специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального. Американский сенатор-демократ Роберт Менендес заявил, что США должны ввести санкции против России, если выяснится, что власти РФ причастны к "отравлению" Навального, а сенатор-республиканец Том Коттон призвал остановить российский проект "Северный поток – 2" в ответ на сообщения о якобы отравлении Навального веществом типа "Новичок".
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Как отметил эксперт, санкции в отношении России вполне возможны, поскольку Москве скорее всего будут предъявлять претензии в невыполнении положений конвенции о ликвидации химического оружия. "Здесь скорее всего инициатива будет проявлена США, поскольку у них законодательно существует положение о возможности введения таких санкций. Но не исключено, что к этому будет также присоединяться Европейский Союз", - считает он.
По мнению Кортунова, может идти речь о точечных, персональных санкциях, касающихся отдельных людей. "Но при определенных обстоятельствах санкции могут оказаться более существенными, затрагивающими целые сектора российской экономики, то есть сравнимыми с теми санкциями, которые были введены летом 2014 года в связи с событиями на востоке Украины", - сказал эксперт.
"Помимо санкций нужно еще учитывать, что это создает крайне неблагоприятный фон для политического диалога, особенно с учетом того, что помимо этого прискорбного инцидента с Навальным есть еще проблема Белоруссии, которая тоже разводит Россию и Запад по разные стороны баррикад. Поэтому сейчас, наверно, задача заключается в том, чтобы максимально ограничить ущерб от тех негативных событий, которые мы наблюдали в конце лета этого года", - считает эксперт.
Он отметил, что прежде всего важно рассмотреть возможность международного сотрудничества, необходима максимальная открытость.
"Нужно по всей видимости постараться не отвечать на самую жесткую риторику, которую сейчас мы слышим от Запада, продолжать экспертный диалог, если не получается диалог на официальном уровне. Смотреть на возможности, которые существуют на неофициальном уровне, на втором треке. Конечно, самое главное - это представить убедительные доказательства того, что российская власть не могла быть причастной к этому инциденту с Навальным, подтвердить также и то, что Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. То есть развеять все опасения, которые сейчас существуют на Западе в отношении российской политики", - заключил эксперт.