https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576664810.html

Эксперт рассказал, что необходимо сделать России в ситуации с Навальным

Ситуация с Алексеем Навальным создает неблагоприятный фон для политического диалога России с западными странами, Москве нужно развеять опасения Запада в... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T10:51

2020-09-03T10:51

2020-09-03T10:51

госпитализация алексея навального

андрей кортунов

роберт менендес

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

сша

берлин (город)

в мире

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Ситуация с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> создает неблагоприятный фон для политического диалога России с западными странами, Москве нужно развеять опасения Запада в отношении своей политики, считает генеральный директор Российского совета по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Kortunov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Кортунов</a>.По заявлению кабмина Германии в среду, специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального. Американский сенатор-демократ Роберт Менендес заявил, что <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> должны ввести санкции против России, если выяснится, что власти РФ причастны к "отравлению" Навального, а сенатор-республиканец Том Коттон призвал остановить российский проект "Северный поток – 2" в ответ на сообщения о якобы отравлении Навального веществом типа "Новичок".Как отметил эксперт, санкции в отношении России вполне возможны, поскольку Москве скорее всего будут предъявлять претензии в невыполнении положений конвенции о ликвидации химического оружия. "Здесь скорее всего инициатива будет проявлена США, поскольку у них законодательно существует положение о возможности введения таких санкций. Но не исключено, что к этому будет также присоединяться Европейский Союз", - считает он.По мнению Кортунова, может идти речь о точечных, персональных санкциях, касающихся отдельных людей. "Но при определенных обстоятельствах санкции могут оказаться более существенными, затрагивающими целые сектора российской экономики, то есть сравнимыми с теми санкциями, которые были введены летом 2014 года в связи с событиями на востоке Украины", - сказал эксперт.Он отметил, что прежде всего важно рассмотреть возможность международного сотрудничества, необходима максимальная открытость.

https://ria.ru/20200825/lukashenko-1576260204.html

https://ria.ru/20200902/otravlenie-1576653926.html

Ольга Занкова то есть "эксперт" предлагает ОПРАВДЫВАТЬСЯ? Оправдывается виноватый - он этого не знает? "Развеять опасения"? Какие "опасения"? Нет у Запада никаких опасений - есть конкретный план уничтожения России 53

Ярослав Погодин В этой ситуации нужно смотреть кому выгодна смерть Алексея. А это точно не Россия. Мы же изначально понимаем кого заклеймят. Его даже от силовых задержаний на митингах берегли. 33

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сша

берлин (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, андрей кортунов, роберт менендес, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, сша, берлин (город), в мире