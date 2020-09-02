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"Сейчас это только бизнес". Шойгу раскритиковал учебники географии
Президент Русского географического общества Сергей Шойгу раскритиковал учебники географии - нынешние издания несопоставимы со старыми, нужно, чтобы их... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T11:04
2020-09-02T11:04
россия
русское географическое общество
сергей шойгу
образование - общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/organization_Russkoe_geograficheskoe_obshhestvo/" target="_blank" data-auto="true">Русского географического общества</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> раскритиковал учебники географии - нынешние издания несопоставимы со старыми, нужно, чтобы их рецензировало РГО."Именно поэтому мы просим министерство просвещения предусмотреть такой механизм, чтобы Русское географическое общество рецензировало все эти учебники. Потому что у нас ученые, академики, представляющие специализированные институты", - пояснил он.
https://ria.ru/20200902/gadzhety-1576614019.html
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россия
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россия, русское географическое общество, сергей шойгу, образование - общество

"Сейчас это только бизнес". Шойгу раскритиковал учебники географии

11:04 02.09.2020
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© Фото : Вадим СавицкийМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Фото : Вадим Савицкий
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент Русского географического общества Сергей Шойгу раскритиковал учебники географии - нынешние издания несопоставимы со старыми, нужно, чтобы их рецензировало РГО.
"Я читаю очень много старых изданий по географии, по истории и понимаю, что тогда во главу угла ставилось познание, популяризация науки, в учебниках рассказывалось о том, чем ты можешь гордиться. А сейчас это только бизнес. Многим издателям важна прибыль, а не содержание", - сказал Шойгу в интервью РИА Новости и "Комсомольской правде".
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
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"Именно поэтому мы просим министерство просвещения предусмотреть такой механизм, чтобы Русское географическое общество рецензировало все эти учебники. Потому что у нас ученые, академики, представляющие специализированные институты", - пояснил он.
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РоссияРусское географическое обществоСергей ШойгуОбразование - Общество
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