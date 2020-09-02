"Сейчас это только бизнес". Шойгу раскритиковал учебники географии

"Я читаю очень много старых изданий по географии, по истории и понимаю, что тогда во главу угла ставилось познание, популяризация науки, в учебниках рассказывалось о том, чем ты можешь гордиться. А сейчас это только бизнес. Многим издателям важна прибыль, а не содержание", - сказал Шойгу в интервью РИА Новости и "Комсомольской правде".