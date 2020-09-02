https://ria.ru/20200902/uchebniki-1576617385.html
"Сейчас это только бизнес". Шойгу раскритиковал учебники географии
Президент Русского географического общества Сергей Шойгу раскритиковал учебники географии - нынешние издания несопоставимы со старыми, нужно, чтобы их... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T11:04
2020-09-02T11:04
2020-09-02T11:04
россия
русское географическое общество
сергей шойгу
образование - общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/organization_Russkoe_geograficheskoe_obshhestvo/" target="_blank" data-auto="true">Русского географического общества</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> раскритиковал учебники географии - нынешние издания несопоставимы со старыми, нужно, чтобы их рецензировало РГО."Именно поэтому мы просим министерство просвещения предусмотреть такой механизм, чтобы Русское географическое общество рецензировало все эти учебники. Потому что у нас ученые, академики, представляющие специализированные институты", - пояснил он.
https://ria.ru/20200902/gadzhety-1576614019.html
2
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, русское географическое общество, сергей шойгу, образование - общество