https://ria.ru/20200902/shoygu-1576619623.html

Шойгу рассказал о джине и артефактах, найденных на затонувшем корабле

Ценные артефакты найдены на затонувшем в Балтийском море корабле XVIII века, сообщил в интервью РИА Новости и "Комсомольской правде" президент Русского... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T11:36

2020-09-02T11:36

2020-09-02T13:07

балтийское море

русское географическое общество

александр пушкин

сергей шойгу

безопасность

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Ценные артефакты найдены на затонувшем в <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийском море</a> корабле XVIII века, сообщил в интервью РИА Новости и "<a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Комсомольской правде</a>" президент <a href="http://ria.ru/organization_Russkoe_geograficheskoe_obshhestvo/" target="_blank" data-auto="true">Русского географического общества</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a>.В 2018 году моряки Балтийского флота случайно обнаружили на дне Финского залива недалеко от острова Мощный неизвестный деревянный объект. В 2019 году подводники РГО совершили первое погружение к объекту и убедились, что перед ними старинный корабль. Детальные исследования корабля стартовали в августе."Мы исследуем затонувший корабль середины XVIII века. Торговое судно, судя по всему, голландское. На нём огромное количество бутылок разных форм, объёма. В части из них, судя по всему, был джин. Но там есть и маленькие флакончики из очень тонкого стекла. Возможно, в них перевозили компоненты для производства парфюмерии. Тогда была своя химия, без синтетических, искусственно выведенных материалов. Может быть, во флаконах что-то и сохранилось", - рассказал Шойгу.По словам президента РГО, в свое время его познакомили с воссозданными духами супруги поэта <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Pushkin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Пушкина</a>."Я однажды держал в руках работу парфюмеров-химиков, которые расшифровали по следам, оставшимся то ли на шарфе, то ли на кашне, духи Натали — супруги Пушкина. И — я хочу в это верить — сделали аналогичный парфюм. Это действительно запахи того времени. Такие… очень насыщенные", - признался он."Вот и у экспедиции может быть интересное продолжение — я про джин, если найдём… В общем, обсудим", - отметил Шойгу.

https://ria.ru/20200723/1574790448.html

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балтийское море

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Останки затонувшего на Балтике корабля XVIII века. Кадры РГО Шойгу рассказал о том, что удалось найти на борту затонувшего на Балтике корабля XVIII века, который был обнаружен два года назад. "На нем огромное количество бутылок разных форм, объема. В части из них, судя по всему, был джин. Но там есть и маленькие флакончики из очень тонкого стекла. Возможно, в них перевозили компоненты для производства парфюмерии", - сказал министр. Видео предоставлено РГО. 2020-09-02T11:36 true PT1M31S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

балтийское море, русское географическое общество, александр пушкин, сергей шойгу, безопасность