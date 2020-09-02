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"Не только сибас и фондю". Шойгу рассказал, кому помогает РГО
Глава Русского географического общества Сергей Шойгу объяснил, по какому принципу они помогают энтузиастам – людям должны быть интересны исследования, а не... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T10:07
2020-09-02T10:07
русское географическое общество
сергей шойгу
доминикана
общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Russkoe_geograficheskoe_obshhestvo/" target="_blank" data-auto="true">Русского географического общества</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> объяснил, по какому принципу они помогают энтузиастам – людям должны быть интересны исследования, а не <a href="http://ria.ru/location_Dominican_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Доминикана</a>, божоле, фондю и шортики с пляжами в Instagram.По его словам, сфера интереса может быть самой разной - покорение 8-тысячников или изучение какой-нибудь медузы.Журналисты его поправили - божоле не может быть 96-го года, поскольку это вино пьют молодымПо его мнению, разжечь в человеке эту любознательность могут родители, друзья, близкие, двор, книжки."Но книжки — это опять родители", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20200902/gadzhety-1576614019.html
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русское географическое общество, сергей шойгу, доминикана, общество

"Не только сибас и фондю". Шойгу рассказал, кому помогает РГО

10:07 02.09.2020
757
© Фото : Вадим СавицкийМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Фото : Вадим Савицкий
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Глава Русского географического общества Сергей Шойгу объяснил, по какому принципу они помогают энтузиастам – людям должны быть интересны исследования, а не Доминикана, божоле, фондю и шортики с пляжами в Instagram.
"Мы говорили про мужество наших первооткрывателей. Но они сами это мужеством не считали. Им просто было невероятно интересно. Так и сегодня — мы ищем и поддерживаем тех, кому интересно. Молодых учёных, студентов. Собираем их, организуем, например, плавучие университеты. Они идут по Арктике, Волге, Лене, проводят исследования, слушают лекции. Хотим, чтобы у них глаза горели", - сказал он в интервью РИА Новости и "Комсомольской правде".
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 09:49
Живем коротко и неподробно. Шойгу призвал оторваться от гаджетов
По его словам, сфера интереса может быть самой разной - покорение 8-тысячников или изучение какой-нибудь медузы.
"Это для него самое интересное на свете. И он собирает для этого народ, аппаратуру, находит деньги, приходит к нам, для того чтобы мы помогли ему попасть в какое-то труднодоступное место. Я не знаю, зачем ему это надо. Я искренне не знаю. Но я ему готов помочь, потому что не могу его сравнить с тем, у кого в голове только Доминикана, холодное божоле урожая 96-го года, сибас и фондю, а в ленте инстаграма — кто в каких шортах и на каком очередном пляже", - отметил Шойгу.
Журналисты его поправили - божоле не может быть 96-го года, поскольку это вино пьют молодым
"Прошу прощения, я не в теме. Пусть будет "Шато Марго", сути это не меняет", - с улыбкой заметил он.
По его мнению, разжечь в человеке эту любознательность могут родители, друзья, близкие, двор, книжки.
"Но книжки — это опять родители", - сказал Шойгу.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 09:31
Не все пока сделано, что бы хотелось. Шойгу рассказал о работе РГО
4320004
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Русское географическое обществоСергей ШойгуДоминиканаОбщество
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