"Не только сибас и фондю". Шойгу рассказал, кому помогает РГО
© Фото : Вадим СавицкийМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
© Фото : Вадим Савицкий
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Глава Русского географического общества Сергей Шойгу объяснил, по какому принципу они помогают энтузиастам – людям должны быть интересны исследования, а не Доминикана, божоле, фондю и шортики с пляжами в Instagram.
"Мы говорили про мужество наших первооткрывателей. Но они сами это мужеством не считали. Им просто было невероятно интересно. Так и сегодня — мы ищем и поддерживаем тех, кому интересно. Молодых учёных, студентов. Собираем их, организуем, например, плавучие университеты. Они идут по Арктике, Волге, Лене, проводят исследования, слушают лекции. Хотим, чтобы у них глаза горели", - сказал он в интервью РИА Новости и "Комсомольской правде".
По его словам, сфера интереса может быть самой разной - покорение 8-тысячников или изучение какой-нибудь медузы.
"Это для него самое интересное на свете. И он собирает для этого народ, аппаратуру, находит деньги, приходит к нам, для того чтобы мы помогли ему попасть в какое-то труднодоступное место. Я не знаю, зачем ему это надо. Я искренне не знаю. Но я ему готов помочь, потому что не могу его сравнить с тем, у кого в голове только Доминикана, холодное божоле урожая 96-го года, сибас и фондю, а в ленте инстаграма — кто в каких шортах и на каком очередном пляже", - отметил Шойгу.
Журналисты его поправили - божоле не может быть 96-го года, поскольку это вино пьют молодым
"Прошу прощения, я не в теме. Пусть будет "Шато Марго", сути это не меняет", - с улыбкой заметил он.
По его мнению, разжечь в человеке эту любознательность могут родители, друзья, близкие, двор, книжки.
"Но книжки — это опять родители", - сказал Шойгу.