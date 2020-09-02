На сессии Генассамблеи ООН покажут заявление президента России
07:17 02.09.2020 (обновлено: 18:36 02.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
ООН, 2 сен — РИА Новости. На 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН покажут видеозаявление Владимира Путина. Это следует из предварительного списка выступающих, который разослала организация.
Неделя высокого уровня пройдет с 21 по 29 сентября. Первый день общих прений, 22-го числа, откроет выступление президента Бразилии Жаира Болсонару, затем последует речь его американского коллеги Дональда Трампа. Потом слово возьмут лидеры Турции, Китая, Чили и Кубы. Путин значится под седьмым номером.
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Тринадцатым собравшиеся услышат президента Ирана Хасана Роухани, после чего ожидается речь французского лидера Эммануэля Макрона.
Заявление президента Украины Владимира Зеленского запланировано на второй день прений — 23 сентября. Тогда же выступит лидер Венесуэлы Николас Мадуро. Глава Ливии выскажется 24-го числа, глава правительства Италии — 25-го. Также прозвучат обращения премьер-министра Японии и главы грузинского правительства.
Как ожидается, выступление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона состоится 26 сентября. От Белоруссии будут транслировать заявление главы МИД республики Владимира Макея. На тот же день запланирована речь заместителя премьер-министра Сирии. Замыкать общие прения, согласно предварительному списку, будут 29 сентября премьер-министр Израиля, а также временные поверенные Новой Зеландии и КНДР.
Всего во время общих прений слово дадут 121 лидеру государства, 54 главам правительств, 16 министрам иностранных дел, одному заместителю премьера, двум временным поверенным и одному вице-президенту. О возможном личном участии в мероприятиях сессии Генассамблеи ООН пока заявлял только президент США Дональд Трамп.
Ранее действующий председатель Генассамблеи Тиджани Мухаммад-Банде из-за пандемии COVID-19 рекомендовал провести неделю высокого уровня в формате видеообращений, которые покажут в зале организации в присутствии максимум двух дипломатов от каждой страны. В качестве альтернативы он предложил вариант, при котором постпреды государств при ООН озвучивали бы офлайн-выступления своих лидеров.
В итоге решили, что каждая страна-член, страна-наблюдатель и Европейский союз могут представить предварительно записанное заявление главы государства, вице-президента, наследного принца или принцессы, главы правительства, министра или его заместителя: их будут транслировать в зале Генеральной ассамблеи во время общих прений. При этом лидеры могут выступить лично, но численность делегаций будет в любом случае ограничена одним-двумя представителями от каждой страны.