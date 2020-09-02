https://ria.ru/20200902/putin-1576609804.html

На сессии Генассамблеи ООН покажут заявление президента России

На 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН покажут видеозаявление Владимира Путина. Это следует из предварительного списка выступающих, который разослала... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T07:17

2020-09-02T07:17

2020-09-02T18:36

жаир болсонару

хасан роухани

эммануэль макрон

борис джонсон

николас мадуро

синдзо абэ

владимир макей

генеральная ассамблея оон

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<strong>ООН, 2 сен — РИА Новости. </strong>На 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН покажут видеозаявление <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>. Это следует из предварительного списка выступающих, который разослала организация.Неделя высокого уровня пройдет с 21 по 29 сентября. Первый день общих прений, 22-го числа, откроет выступление президента Бразилии <a href="http://ria.ru/person_ZHair_Bolsonaru/" target="_blank" data-auto="true">Жаира Болсонару</a>, затем последует речь его американского коллеги <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>. Потом слово возьмут лидеры Турции, Китая, Чили и Кубы. Путин значится под седьмым номером. Тринадцатым собравшиеся услышат президента Ирана <u><a href="http://ria.ru/person_KHasan_Roukhani/">Хасана Роухани</a></u>, после чего ожидается речь французского лидера <u><a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/">Эммануэля Макрона</a></u>. Заявление президента Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a> запланировано на второй день прений — 23 сентября. Тогда же выступит лидер Венесуэлы <a href="http://ria.ru/person_Nikolas_Maduro/" target="_blank" data-auto="true">Николас Мадуро</a>. Глава Ливии выскажется 24-го числа, глава правительства Италии — 25-го. Также прозвучат обращения премьер-министра Японии и главы грузинского правительства.Как ожидается, выступление премьер-министра Великобритании <a href="http://ria.ru/person_Boris_Dzhonson/" target="_blank" data-auto="true">Бориса Джонсона</a> состоится 26 сентября. От Белоруссии будут транслировать заявление главы МИД республики <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Makejj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Макея</a>. На тот же день запланирована речь заместителя премьер-министра Сирии. Замыкать общие прения, согласно предварительному списку, будут 29 сентября премьер-министр Израиля, а также временные поверенные Новой Зеландии и КНДР.Всего во время общих прений слово дадут 121 лидеру государства, 54 главам правительств, 16 министрам иностранных дел, одному заместителю премьера, двум временным поверенным и одному вице-президенту. О возможном личном участии в мероприятиях сессии Генассамблеи ООН пока заявлял только президент США Дональд Трамп.Ранее действующий председатель Генассамблеи <a href="http://ria.ru/person_tidzhani-mukhammad-bande/" target="_blank" data-auto="true">Тиджани Мухаммад-Банде</a> из-за пандемии COVID-19 рекомендовал провести неделю высокого уровня в формате видеообращений, которые покажут в зале организации в присутствии максимум двух дипломатов от каждой страны. В качестве альтернативы он предложил вариант, при котором постпреды государств при ООН озвучивали бы офлайн-выступления своих лидеров.В итоге решили, что каждая страна-член, страна-наблюдатель и Европейский союз могут представить предварительно записанное заявление главы государства, вице-президента, наследного принца или принцессы, главы правительства, министра или его заместителя: их будут транслировать в зале Генеральной ассамблеи во время общих прений. При этом лидеры могут выступить лично, но численность делегаций будет в любом случае ограничена одним-двумя представителями от каждой страны.

https://ria.ru/20200901/lidery-1576568774.html

https://ria.ru/20200901/istoriya-1576568592.html

https://ria.ru/20200403/1569517389.html

Татьяна Увыхмина Уважаю нашего президента!!!!! Дай БОГ ему здоровья!!! 407

Андрей Петров Давайте, Владимир Владимирович, врежьте им вторую Мюнхенскую, а можно уже и покруче, обстоятельства позволяют! Чтобы дошло уже до них до ума, до сердца, до печенок и остального их гнилого организма! Не я сказал, Жеглов). 305

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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