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https://ria.ru/20200902/putin-1576609804.html
На сессии Генассамблеи ООН покажут заявление президента России
На 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН покажут видеозаявление Владимира Путина. Это следует из предварительного списка выступающих, который разослала... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T07:17
2020-09-02T18:36
жаир болсонару
хасан роухани
эммануэль макрон
борис джонсон
николас мадуро
синдзо абэ
владимир макей
генеральная ассамблея оон
владимир зеленский
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<strong>ООН, 2 сен — РИА Новости. </strong>На 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН покажут видеозаявление <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>. Это следует из предварительного списка выступающих, который разослала организация.Неделя высокого уровня пройдет с 21 по 29 сентября. Первый день общих прений, 22-го числа, откроет выступление президента Бразилии <a href="http://ria.ru/person_ZHair_Bolsonaru/" target="_blank" data-auto="true">Жаира Болсонару</a>, затем последует речь его американского коллеги <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>. Потом слово возьмут лидеры Турции, Китая, Чили и Кубы. Путин значится под седьмым номером. Тринадцатым собравшиеся услышат президента Ирана <u><a href="http://ria.ru/person_KHasan_Roukhani/">Хасана Роухани</a></u>, после чего ожидается речь французского лидера <u><a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/">Эммануэля Макрона</a></u>. Заявление президента Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a> запланировано на второй день прений — 23 сентября. Тогда же выступит лидер Венесуэлы <a href="http://ria.ru/person_Nikolas_Maduro/" target="_blank" data-auto="true">Николас Мадуро</a>. Глава Ливии выскажется 24-го числа, глава правительства Италии — 25-го. Также прозвучат обращения премьер-министра Японии и главы грузинского правительства.Как ожидается, выступление премьер-министра Великобритании <a href="http://ria.ru/person_Boris_Dzhonson/" target="_blank" data-auto="true">Бориса Джонсона</a> состоится 26 сентября. От Белоруссии будут транслировать заявление главы МИД республики <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Makejj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Макея</a>. На тот же день запланирована речь заместителя премьер-министра Сирии. Замыкать общие прения, согласно предварительному списку, будут 29 сентября премьер-министр Израиля, а также временные поверенные Новой Зеландии и КНДР.Всего во время общих прений слово дадут 121 лидеру государства, 54 главам правительств, 16 министрам иностранных дел, одному заместителю премьера, двум временным поверенным и одному вице-президенту. О возможном личном участии в мероприятиях сессии Генассамблеи ООН пока заявлял только президент США Дональд Трамп.Ранее действующий председатель Генассамблеи <a href="http://ria.ru/person_tidzhani-mukhammad-bande/" target="_blank" data-auto="true">Тиджани Мухаммад-Банде</a> из-за пандемии COVID-19 рекомендовал провести неделю высокого уровня в формате видеообращений, которые покажут в зале организации в присутствии максимум двух дипломатов от каждой страны. В качестве альтернативы он предложил вариант, при котором постпреды государств при ООН озвучивали бы офлайн-выступления своих лидеров.В итоге решили, что каждая страна-член, страна-наблюдатель и Европейский союз могут представить предварительно записанное заявление главы государства, вице-президента, наследного принца или принцессы, главы правительства, министра или его заместителя: их будут транслировать в зале Генеральной ассамблеи во время общих прений. При этом лидеры могут выступить лично, но численность делегаций будет в любом случае ограничена одним-двумя представителями от каждой страны.
https://ria.ru/20200901/lidery-1576568774.html
https://ria.ru/20200901/istoriya-1576568592.html
https://ria.ru/20200403/1569517389.html
Уважаю нашего президента!!!!! Дай БОГ ему здоровья!!!
407
Давайте, Владимир Владимирович, врежьте им вторую Мюнхенскую, а можно уже и покруче, обстоятельства позволяют! Чтобы дошло уже до них до ума, до сердца, до печенок и остального их гнилого организма! Не я сказал, Жеглов).
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жаир болсонару, хасан роухани, эммануэль макрон, борис джонсон, николас мадуро, синдзо абэ, владимир макей , генеральная ассамблея оон, владимир зеленский, владимир путин, великобритания, белоруссия, бразилия, оон, япония, италия, сша, грузия, в мире

На сессии Генассамблеи ООН покажут заявление президента России

07:17 02.09.2020 (обновлено: 18:36 02.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ООН, 2 сен — РИА Новости. На 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН покажут видеозаявление Владимира Путина. Это следует из предварительного списка выступающих, который разослала организация.
Неделя высокого уровня пройдет с 21 по 29 сентября. Первый день общих прений, 22-го числа, откроет выступление президента Бразилии Жаира Болсонару, затем последует речь его американского коллеги Дональда Трампа. Потом слово возьмут лидеры Турции, Китая, Чили и Кубы. Путин значится под седьмым номером.
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Тринадцатым собравшиеся услышат президента Ирана Хасана Роухани, после чего ожидается речь французского лидера Эммануэля Макрона.
Заявление президента Украины Владимира Зеленского запланировано на второй день прений — 23 сентября. Тогда же выступит лидер Венесуэлы Николас Мадуро. Глава Ливии выскажется 24-го числа, глава правительства Италии — 25-го. Также прозвучат обращения премьер-министра Японии и главы грузинского правительства.
Как ожидается, выступление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона состоится 26 сентября. От Белоруссии будут транслировать заявление главы МИД республики Владимира Макея. На тот же день запланирована речь заместителя премьер-министра Сирии. Замыкать общие прения, согласно предварительному списку, будут 29 сентября премьер-министр Израиля, а также временные поверенные Новой Зеландии и КНДР.
Всего во время общих прений слово дадут 121 лидеру государства, 54 главам правительств, 16 министрам иностранных дел, одному заместителю премьера, двум временным поверенным и одному вице-президенту. О возможном личном участии в мероприятиях сессии Генассамблеи ООН пока заявлял только президент США Дональд Трамп.
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Ранее действующий председатель Генассамблеи Тиджани Мухаммад-Банде из-за пандемии COVID-19 рекомендовал провести неделю высокого уровня в формате видеообращений, которые покажут в зале организации в присутствии максимум двух дипломатов от каждой страны. В качестве альтернативы он предложил вариант, при котором постпреды государств при ООН озвучивали бы офлайн-выступления своих лидеров.
В итоге решили, что каждая страна-член, страна-наблюдатель и Европейский союз могут представить предварительно записанное заявление главы государства, вице-президента, наследного принца или принцессы, главы правительства, министра или его заместителя: их будут транслировать в зале Генеральной ассамблеи во время общих прений. При этом лидеры могут выступить лично, но численность делегаций будет в любом случае ограничена одним-двумя представителями от каждой страны.
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Жаир БолсонаруХасан РоуханиЭммануэль МакронБорис ДжонсонНиколас МадуроСиндзо АбэВладимир МакейГенеральная Ассамблея ООНВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВеликобританияБелоруссияБразилияООНЯпонияИталияСШАГрузияВ мире
Популярные комментарии
Уважаю нашего президента!!!!! Дай БОГ ему здоровья!!!
2 сентября, 08:36
ТУТатьяна Увыхмина
253704050
Давайте, Владимир Владимирович, врежьте им вторую Мюнхенскую, а можно уже и покруче, обстоятельства позволяют! Чтобы дошло уже до них до ума, до сердца, до печенок и остального их гнилого организма! Не я сказал, Жеглов).
2 сентября, 09:23
АПАндрей Петров
240803231
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