https://ria.ru/20200902/pitanie-1576644117.html
Власти Ленобласти профинансируют двухразовое питание школьников
Власти Ленинградской области выделят из регионального бюджета средства на оплату двухразового питания школьников начальных классов, сообщил губернатор области... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T18:11
2020-09-02T18:11
2020-09-02T18:11
ленинградская область
александр дрозденко
ломоносовский район
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен – РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> выделят из регионального бюджета средства на оплату двухразового питания школьников начальных классов, сообщил губернатор области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дрозденко</a> во время рабочей поездки в <a href="http://ria.ru/location_Lomonosovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ломоносовский район</a>. В Новосельской школе Ломоносовского района глава региона продегустировал горячее питание, которое получают школьники с начала учебного года на бесплатной основе. "Мне понравилось. Я сразу вспомнил, как в детстве ел школьный борщ. Думаю, самой главной оценкой качества школьного питания станут чистые тарелки после обеда", — поделился впечатлениями Дрозденко.Он сообщил, что Ленинградская область приняла решение о двухразовом бесплатном питании учеников начальных классов школ: или завтрак и обед, или обед и полдник. Он напомнил, что в Ленинградской области все 75 тысяч младшеклассников начали учебный год с бесплатным горячим питанием. Эта норма уже внесена в "Социальный кодекс Ленинградской области".
https://ria.ru/20200821/shkolniki-1576095265.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дрозденко, ломоносовский район
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен – РИА Новости.
Власти Ленинградской области
выделят из регионального бюджета средства на оплату двухразового питания школьников начальных классов, сообщил губернатор области Александр Дрозденко
во время рабочей поездки в Ломоносовский район
.
В Новосельской школе Ломоносовского района глава региона продегустировал горячее питание, которое получают школьники с начала учебного года на бесплатной основе.
"Мне понравилось. Я сразу вспомнил, как в детстве ел школьный борщ. Думаю, самой главной оценкой качества школьного питания станут чистые тарелки после обеда", — поделился впечатлениями Дрозденко.
Он сообщил, что Ленинградская область приняла решение о двухразовом бесплатном питании учеников начальных классов школ: или завтрак и обед, или обед и полдник.
"Для детей это бесплатно, но для нас это миллиарды рублей. До конца года заплатим 620 миллионов рублей, а на следующий год мы запланировали 1,2 миллиарда рублей", — пояснил губернатор.
Он напомнил, что в Ленинградской области все 75 тысяч младшеклассников начали учебный год с бесплатным горячим питанием. Эта норма уже внесена в "Социальный кодекс Ленинградской области".