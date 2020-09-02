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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20200902/pitanie-1576644117.html
Власти Ленобласти профинансируют двухразовое питание школьников
Власти Ленинградской области выделят из регионального бюджета средства на оплату двухразового питания школьников начальных классов, сообщил губернатор области... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T18:11
2020-09-02T18:11
ленинградская область
александр дрозденко
ломоносовский район
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен – РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> выделят из регионального бюджета средства на оплату двухразового питания школьников начальных классов, сообщил губернатор области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дрозденко</a> во время рабочей поездки в <a href="http://ria.ru/location_Lomonosovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ломоносовский район</a>. В Новосельской школе Ломоносовского района глава региона продегустировал горячее питание, которое получают школьники с начала учебного года на бесплатной основе. "Мне понравилось. Я сразу вспомнил, как в детстве ел школьный борщ. Думаю, самой главной оценкой качества школьного питания станут чистые тарелки после обеда", — поделился впечатлениями Дрозденко.Он сообщил, что Ленинградская область приняла решение о двухразовом бесплатном питании учеников начальных классов школ: или завтрак и обед, или обед и полдник. Он напомнил, что в Ленинградской области все 75 тысяч младшеклассников начали учебный год с бесплатным горячим питанием. Эта норма уже внесена в "Социальный кодекс Ленинградской области".
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александр дрозденко, ломоносовский район

Власти Ленобласти профинансируют двухразовое питание школьников

18:11 02.09.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОрганизация питания в школах
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен – РИА Новости. Власти Ленинградской области выделят из регионального бюджета средства на оплату двухразового питания школьников начальных классов, сообщил губернатор области Александр Дрозденко во время рабочей поездки в Ломоносовский район.
В Новосельской школе Ломоносовского района глава региона продегустировал горячее питание, которое получают школьники с начала учебного года на бесплатной основе.
"Мне понравилось. Я сразу вспомнил, как в детстве ел школьный борщ. Думаю, самой главной оценкой качества школьного питания станут чистые тарелки после обеда", — поделился впечатлениями Дрозденко.
Он сообщил, что Ленинградская область приняла решение о двухразовом бесплатном питании учеников начальных классов школ: или завтрак и обед, или обед и полдник.
"Для детей это бесплатно, но для нас это миллиарды рублей. До конца года заплатим 620 миллионов рублей, а на следующий год мы запланировали 1,2 миллиарда рублей", — пояснил губернатор.
Школьная столовая - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
21 августа, 14:26Ленинградская область
Ленобласть обеспечит школьников сбалансированным двухразовым питанием
Он напомнил, что в Ленинградской области все 75 тысяч младшеклассников начали учебный год с бесплатным горячим питанием. Эта норма уже внесена в "Социальный кодекс Ленинградской области".
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛомоносовский район
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