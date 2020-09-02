https://ria.ru/20200902/observatoriya-1576628643.html

В Ульяновске отремонтировали третью в стране школьную обсерваторию

В Ульяновской гимназии №1 после капитального ремонта вновь открыта обсерватория, оборудованная цифровым телескопом и метеостанцией, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T13:57

2020-09-02T13:57

2020-09-02T13:57

ульяновская область

сергей морозов (политик)

российская академия наук

образование - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575748654_0:248:3072:1976_1400x0_80_0_0_6110b7210130568272db936dfd1d2456.jpg

<strong>УЛЬЯНОВСК, 2 сен – РИА Новости. </strong>В Ульяновской гимназии №1 после капитального ремонта вновь открыта обсерватория, оборудованная цифровым телескопом и метеостанцией, сообщает пресс-служба регионального правительства."Гимназия уже имеет статус базовой школы <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">Российской академии наук</a>, а с 1 августа стала еще и областным образовательным учреждением. Новые статусы и вызовы требуют обновления всего учебно-воспитательного процесса. И сегодня сделан первый шаг – открыта отреставрированная обсерватория, которая не функционировала с 1990 года. По сути, это новое учебное пространство, оборудованное не только современным цифровым телескопом, но и метеостанцией, специальными погодными датчиками, фото- и видеооборудованием для создания собственных карт звездного неба", - привели в пресс-службе слова губернатора Ульяновской области <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Morozov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Морозова</a> на церемонии открытия.Морозов добавил, что в текущем учебном году гимназия станет школой-партнером регионального центра выявления и сопровождения одаренных детей. "Здесь появятся самые современные лаборатории для изучения химии, биологии и физики", - отметил он.Решение о ремонте обсерватории было принято губернатором в прошлом году, а в нынешнем - прошла ее реконструкция с установкой нового цифрового оборудования. В гимназической лаборатории появились кабельная метеостанция, погодные датчики, карта звездного неба, оборудование для обработки изображения, камера обзора неба, управляющий компьютер под куполом с вэб-камерой контроля и интернетом, а также кабинетный компьютер оператора-наблюдателя с двумя мониторами и интерактивная панель.В этом учебном году в гимназии будут обучаться 1667 учеников в 53 классах, а изучать звездное небо смогут ребята и из других школ региона.

https://ria.ru/20140116/989526903.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей морозов (политик), российская академия наук, образование - общество