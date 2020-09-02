https://ria.ru/20200902/observatoriya-1576628643.html
В Ульяновске отремонтировали третью в стране школьную обсерваторию
В Ульяновской гимназии №1 после капитального ремонта вновь открыта обсерватория, оборудованная цифровым телескопом и метеостанцией, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T13:57
2020-09-02T13:57
2020-09-02T13:57
ульяновская область
сергей морозов (политик)
российская академия наук
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575748654_0:248:3072:1976_1400x0_80_0_0_6110b7210130568272db936dfd1d2456.jpg
<strong>УЛЬЯНОВСК, 2 сен – РИА Новости. </strong>В Ульяновской гимназии №1 после капитального ремонта вновь открыта обсерватория, оборудованная цифровым телескопом и метеостанцией, сообщает пресс-служба регионального правительства."Гимназия уже имеет статус базовой школы <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">Российской академии наук</a>, а с 1 августа стала еще и областным образовательным учреждением. Новые статусы и вызовы требуют обновления всего учебно-воспитательного процесса. И сегодня сделан первый шаг – открыта отреставрированная обсерватория, которая не функционировала с 1990 года. По сути, это новое учебное пространство, оборудованное не только современным цифровым телескопом, но и метеостанцией, специальными погодными датчиками, фото- и видеооборудованием для создания собственных карт звездного неба", - привели в пресс-службе слова губернатора Ульяновской области <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Morozov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Морозова</a> на церемонии открытия.Морозов добавил, что в текущем учебном году гимназия станет школой-партнером регионального центра выявления и сопровождения одаренных детей. "Здесь появятся самые современные лаборатории для изучения химии, биологии и физики", - отметил он.Решение о ремонте обсерватории было принято губернатором в прошлом году, а в нынешнем - прошла ее реконструкция с установкой нового цифрового оборудования. В гимназической лаборатории появились кабельная метеостанция, погодные датчики, карта звездного неба, оборудование для обработки изображения, камера обзора неба, управляющий компьютер под куполом с вэб-камерой контроля и интернетом, а также кабинетный компьютер оператора-наблюдателя с двумя мониторами и интерактивная панель.В этом учебном году в гимназии будут обучаться 1667 учеников в 53 классах, а изучать звездное небо смогут ребята и из других школ региона.
https://ria.ru/20140116/989526903.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575748654_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_19bc9f715d26b911478b28523aa85c54.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей морозов (политик), российская академия наук, образование - общество
УЛЬЯНОВСК, 2 сен – РИА Новости. В Ульяновской гимназии №1 после капитального ремонта вновь открыта обсерватория, оборудованная цифровым телескопом и метеостанцией, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Гимназия уже имеет статус базовой школы Российской академии наук
, а с 1 августа стала еще и областным образовательным учреждением. Новые статусы и вызовы требуют обновления всего учебно-воспитательного процесса. И сегодня сделан первый шаг – открыта отреставрированная обсерватория, которая не функционировала с 1990 года. По сути, это новое учебное пространство, оборудованное не только современным цифровым телескопом, но и метеостанцией, специальными погодными датчиками, фото- и видеооборудованием для создания собственных карт звездного неба", - привели в пресс-службе слова губернатора Ульяновской области Сергея Морозова
на церемонии открытия.
Морозов добавил, что в текущем учебном году гимназия станет школой-партнером регионального центра выявления и сопровождения одаренных детей. "Здесь появятся самые современные лаборатории для изучения химии, биологии и физики", - отметил он.
Решение о ремонте обсерватории было принято губернатором в прошлом году, а в нынешнем - прошла ее реконструкция с установкой нового цифрового оборудования. В гимназической лаборатории появились кабельная метеостанция, погодные датчики, карта звездного неба, оборудование для обработки изображения, камера обзора неба, управляющий компьютер под куполом с вэб-камерой контроля и интернетом, а также кабинетный компьютер оператора-наблюдателя с двумя мониторами и интерактивная панель.
В этом учебном году в гимназии будут обучаться 1667 учеников в 53 классах, а изучать звездное небо смогут ребята и из других школ региона.