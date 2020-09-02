Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ульяновская область
Ульяновская область
https://ria.ru/20200902/observatoriya-1576628643.html
В Ульяновске отремонтировали третью в стране школьную обсерваторию
В Ульяновской гимназии №1 после капитального ремонта вновь открыта обсерватория, оборудованная цифровым телескопом и метеостанцией, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T13:57
2020-09-02T13:57
ульяновская область
сергей морозов (политик)
российская академия наук
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575748654_0:248:3072:1976_1400x0_80_0_0_6110b7210130568272db936dfd1d2456.jpg
<strong>УЛЬЯНОВСК, 2 сен – РИА Новости. </strong>В Ульяновской гимназии №1 после капитального ремонта вновь открыта обсерватория, оборудованная цифровым телескопом и метеостанцией, сообщает пресс-служба регионального правительства."Гимназия уже имеет статус базовой школы <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">Российской академии наук</a>, а с 1 августа стала еще и областным образовательным учреждением. Новые статусы и вызовы требуют обновления всего учебно-воспитательного процесса. И сегодня сделан первый шаг – открыта отреставрированная обсерватория, которая не функционировала с 1990 года. По сути, это новое учебное пространство, оборудованное не только современным цифровым телескопом, но и метеостанцией, специальными погодными датчиками, фото- и видеооборудованием для создания собственных карт звездного неба", - привели в пресс-службе слова губернатора Ульяновской области <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Morozov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Морозова</a> на церемонии открытия.Морозов добавил, что в текущем учебном году гимназия станет школой-партнером регионального центра выявления и сопровождения одаренных детей. "Здесь появятся самые современные лаборатории для изучения химии, биологии и физики", - отметил он.Решение о ремонте обсерватории было принято губернатором в прошлом году, а в нынешнем - прошла ее реконструкция с установкой нового цифрового оборудования. В гимназической лаборатории появились кабельная метеостанция, погодные датчики, карта звездного неба, оборудование для обработки изображения, камера обзора неба, управляющий компьютер под куполом с вэб-камерой контроля и интернетом, а также кабинетный компьютер оператора-наблюдателя с двумя мониторами и интерактивная панель.В этом учебном году в гимназии будут обучаться 1667 учеников в 53 классах, а изучать звездное небо смогут ребята и из других школ региона.
https://ria.ru/20140116/989526903.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575748654_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_19bc9f715d26b911478b28523aa85c54.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей морозов (политик), российская академия наук, образование - общество

В Ульяновске отремонтировали третью в стране школьную обсерваторию

13:57 02.09.2020
51
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗвездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
УЛЬЯНОВСК, 2 сен – РИА Новости. В Ульяновской гимназии №1 после капитального ремонта вновь открыта обсерватория, оборудованная цифровым телескопом и метеостанцией, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Гимназия уже имеет статус базовой школы Российской академии наук, а с 1 августа стала еще и областным образовательным учреждением. Новые статусы и вызовы требуют обновления всего учебно-воспитательного процесса. И сегодня сделан первый шаг – открыта отреставрированная обсерватория, которая не функционировала с 1990 года. По сути, это новое учебное пространство, оборудованное не только современным цифровым телескопом, но и метеостанцией, специальными погодными датчиками, фото- и видеооборудованием для создания собственных карт звездного неба", - привели в пресс-службе слова губернатора Ульяновской области Сергея Морозова на церемонии открытия.
Морозов добавил, что в текущем учебном году гимназия станет школой-партнером регионального центра выявления и сопровождения одаренных детей. "Здесь появятся самые современные лаборатории для изучения химии, биологии и физики", - отметил он.
Решение о ремонте обсерватории было принято губернатором в прошлом году, а в нынешнем - прошла ее реконструкция с установкой нового цифрового оборудования. В гимназической лаборатории появились кабельная метеостанция, погодные датчики, карта звездного неба, оборудование для обработки изображения, камера обзора неба, управляющий компьютер под куполом с вэб-камерой контроля и интернетом, а также кабинетный компьютер оператора-наблюдателя с двумя мониторами и интерактивная панель.
Кадр из фильма в планетарии, архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.01.2014
16 января 2014, 12:18
Первая в Кузбассе школьная обсерватория появится в ПрокопьевскеПервая в Кемеровской области школьная обсерватория будет оборудована в Прокопьевске, сообщает в четверг региональная администрация.
В этом учебном году в гимназии будут обучаться 1667 учеников в 53 классах, а изучать звездное небо смогут ребята и из других школ региона.
100000
Обсудить 0
Ульяновская областьСергей Морозов (политик)Российская академия наукОбразование - Общество
Рекомендуем
Сотрудники службы дезинфекции обрабатывают гербицидами борщевик в Подмосковье
Обработку земель от борщевика завершили в Подмосковье
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу предложил ввести в школах обязательный экзамен по географии
Муниципальная общеобразовательная школа-интернат Лицей-интернат Буревестник города Владивостока
В Ульяновске открылся Губернаторский инженерный лицей
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
"Сейчас это только бизнес". Шойгу раскритиковал учебники географии
Пустой учебный класс
В Ивановском селе первого сентября открыли новое здание школы
Говядина
Экспорт продукции АПК Подмосковья в Казахстан вырос на 23%
Закат в осеннем лесу в Подмосковье
В Подмосковье сократилось число потерявшихся в лесах
Москва-сити
В Москве реализуют 14 приоритетных инвестпроектов
Организация питания в школах
Власти Ленобласти профинансируют двухразовое питание школьников
Международная космическая станция
Россия предлагает космическим туристам слетать на МКС на 30 дней
Церемония закрытия кинофестиваля Кинотавр
Скрывавшая беременность звезда "Холопа" показала ребенка
Осень в Подмосковье
Более 276 га земли переданы Подмосковью из федеральной собственности
В Башкортостане установлены подозреваемые в убийстве 100-летнего ветерана
В Башкирии задержали двух подозреваемых в убийстве ветерана
Медик готовит шприц с вакциной
Эксперт рассказал, защищают ли вакцины от болезней
Подготовка школы к новому учебному году
В Усмани Липецкой области открылась единственная в своем роде школа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:29Россия оказалась на уровне Ботсваны по индексу качества элит
03:25Эксперты назвали самые популярные схемы мошенничества в период пандемии
03:18Эксперт рассказал, почему нельзя носить смартфон в кармане
03:12Эксперт рассказал, как защитить пожилых людей от интернет-мошенников
03:03Трамп решил лишить финансирования города, ставшие "зонами анархии"
02:41Названы главные причины гибели сибирских лесов
02:34Принц Гарри и его супруга Меган подписали многолетний контракт с Netflix
02:27Туск заявил, что Лукашенко хотел объединить Украину с Белоруссией
02:16Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей с помощью банкоматов
02:08В ряде школ Приморья отменили занятия из-за тайфуна "Майсак"
02:01В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:00Психолог рассказал, почему возникает дежавю
01:44Эксперты рассказали, что нельзя делать с посадочными талонами
01:12Правозащитники рассказали, что Фургал похудел в СИЗО
01:08В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов
01:02Опубликовано видео с полицейским, открывшим стрельбу по подчиненным
00:41Замеченная без маски в парикмахерской Пелоси заявила, что ее "подставили"
00:35Американский суд признал раскрытую Сноуденом программу слежки незаконной
00:31Гидрометцентр назвал регион России с самой плохой погодой в ближайшие дни
23:51Реставраторы написали письмо министру культуры о кризисе в отрасли
Лента новостейМолния