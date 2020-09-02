https://ria.ru/20200902/novichok-1576651147.html

Нервно-паралитическое вещество "Новичок"

"Новичок" – семейство токсичных химикатов. За счет своего химического воздействия на жизненные процессы токсичные химикаты могут вызвать летальный исход,... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T20:44

2020-09-02T20:44

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"<a href="https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/72/199" target="_blank">Новичок"</a> – семейство токсичных химикатов. За счет своего химического воздействия на жизненные процессы токсичные химикаты могут вызвать летальный исход, временный обездвиживающий эффект или причинить постоянный вред живому организму. Структура и масс-спектр соединения, получившего в странах Запада название "Новичок", впервые были представлены в 1998 году в спектральной базе данных Американского института стандартов (NIST 98). Было указано, что сведения по нему <a href="https://www.mid.ru/web/guest/o-situacii-vokrug-otravlenia-s.skripala-i-ego-doceri-v-velikobritanii/-/asset_publisher/miIpunj3lj96/content/id/3322886" target="_blank">поступили</a> из Эджвудского центра исследований и разработок Министерства обороны США. Впоследствии на основе упомянутого соединения <a href="https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/chemweapons.shtml" target="_blank">сформировалось целое семейство токсичных химикатов</a>, не подпадающих под действие Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), принятой в 1993 году. Исследования фосфорорганических веществ семейства "Новичок", включая способы их получения и поражающие свойства, с середины 1990-х годов <a href="https://krakow.mid.ru/hr/novosti/-/asset_publisher/poSTOip5IbEK/content/pamatnaa-zapiska-s-raz-asneniem-real-noj-situacii-v-t-n-dele-skripalej-?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fkrakow.mid.ru%3A443%2Fhr%2Fnovosti%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_poSTOip5IbEK%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1" target="_blank">проводили порядка 20 государств</a> Запада, в том числе, в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, Швеция, Чехия. В зарубежных научных публикациях приведены структуры не менее сотни соединений, в той или иной степени имеющих отношение к "Новичкам". Большинству этих химикатов присвоены индексы по классификации American Society Chemical Abstract System, что свидетельствует о том, что они были синтезированы и зарегистрированы в базе данных CAS (Chemical Abstract Service). Только в США было выдано более 140 патентов, связанных с <a href="https://www.mid.ru/diverse/-/asset_publisher/zwI2FuDbhJx9/content/konvencia-o-zapresenii-himiceskogo-oruzia-kzho-spravka-?_101_INSTANCE_zwI2FuDbhJx9_redirect=https%3A%2F%2Fwww.mid.ru%2Fdiverse%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_zwI2FuDbhJx9%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D6" target="_blank">боевым применением отравляющих веществ</a> этого типа и защитой от них. Начальник лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Минобороны РФ Игорь Рыбальченко сообщал, что еще в 1998 году в базе данных Национального бюро стандартов США российские эксперты обнаружили описание "Новичка", которое затем оттуда исчезло. Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) включила "Новичок" в свой официальный перечень отравляющих веществ лишь в 2016 году, когда его смогли <a href="https://ria.ru/20180404/1517871775.html" target="_blank">синтезировать иранские ученые</a>. На Западе название "Новичок" <a href="https://ria.ru/20180320/1516873964.html" target="_blank">получило широкое распространение</a> с подачи химика Вила Мирзаянова, который эмигрировал в США в 1995 году. В 2008 году вышла его книга "Государственные секреты: инсайдерская хроника российской программы по химическому оружию", в которой приводились формулы отравляющих веществ под обобщающим названием "Новичок". Поэтому Мирзаянова часто представляли как участника этих разработок. По словам профессора, доктора химических наук Леонида Ринка, в Советском Союзе и России не существовало программы создания химического оружия "Новичок". Ринк до начала 1990-х годов работал ведущим научным сотрудником и начальником лаборатории в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии, в советское время занимался разработкой химического оружия. По его словам, после того, как какая-либо программа завершалась, ее передавали военным, и уже те давали название. Среди прочих был и реестр со словом "Новичок". В нем различные боевые системы с разными формулами и разным механизмом действия шли под номерами, например, "Новичок-1", "Новичок-2", "Новичок-3". Леонид Ринк сообщил, что не было такого отдельно взятого вещества "Новичок" и не было проекта разработок с таким названием. По его словам, это скорее <a href="https://ria.ru/20180320/1516727641.html" target="_blank">система кодирования</a> и регистрации. В соответствии с указом президента <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> 1992 года советские разработки в области химического оружия Россией были прекращены. В 2017 году Российской Федерацией завершено уничтожение всех имевшихся запасов химического оружия, что подтверждено уполномоченной международной структурой – Организацией по запрещению химического оружия. Название "Новичок" стало широко известно после инцидента в английском городе <a href="http://ria.ru/location_Solsberi/" target="_blank" data-auto="true">Солсбери</a> 4 марта 2018 года, где, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер <a href="http://ria.ru/organization_Glavnoe_razvedyvatelnoe_upravlenie_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГРУ</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Skripal/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Скрипаль</a> и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондон</a> считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, или "Новичок", <a href="https://ria.ru/20191127/1561680068.html" target="_blank">причастно российское государство</a>, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> это категорически отрицает. Государственный деятель Великобритании <a href="http://ria.ru/person_Boris_Dzhonson/" target="_blank" data-auto="true">Борис Джонсон</a> в интервью "Дойче Велле" 20 марта 2018 года сообщил, что образец одного из отравляющих веществ из семейства "Новичок" имелся в лаборатории "Портон-Даун". Именно его наличие позволило "Портон-Дауну" провести идентификацию токсичного химиката в пробах, которые были отобраны после инцидента в Солсбери.В июле 2018 года – через четыре месяца после отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии – британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в <a href="http://ria.ru/organization_Skotland-JArd/" target="_blank" data-auto="true">Скотланд-Ярде</a> сообщили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Женщина скончалась через несколько дней после отравления и была кремирована, а мужчина вскоре был выписан из больницы. 14 января 2019 года исполнительный совет ОЗХО <a href="https://ria.ru/20190114/1549327911.html" target="_blank">рекомендовал включить в списки</a> Конвенции о запрещении химического оружия дополнительные вещества, в том числе использованное в Солсбери и <a href="http://ria.ru/location_EHjjmsberi/" target="_blank" data-auto="true">Эймсбери</a>. 27 ноября 2019 года предложение было <a href="https://ria.ru/20191127/1561680068.html" target="_blank">поддержано ОЗХО</a>. 2 сентября 2020 года официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт сообщил, что специалисты лаборатории бундесвера заявили, что российский оппозиционер <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> был отравлен боевым веществом группы "Новичок". Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии <a href="https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576641836.html" target="_blank">перевезли самолетом в берлинскую клинику</a> Charite. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

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сергей скрипаль, алексей навальный, москва, лондон, сша, справки, в мире