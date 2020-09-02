Нервно-паралитическое вещество "Новичок"
© AP PhotoВоеннослужащие во время проведения плановой проверки металлических контейнеров с отравляющими веществами на складе химического оружия
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"Новичок" – семейство токсичных химикатов. За счет своего химического воздействия на жизненные процессы токсичные химикаты могут вызвать летальный исход, временный обездвиживающий эффект или причинить постоянный вред живому организму.
Структура и масс-спектр соединения, получившего в странах Запада название "Новичок", впервые были представлены в 1998 году в спектральной базе данных Американского института стандартов (NIST 98). Было указано, что сведения по нему поступили из Эджвудского центра исследований и разработок Министерства обороны США. Впоследствии на основе упомянутого соединения сформировалось целое семейство токсичных химикатов, не подпадающих под действие Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), принятой в 1993 году.
Исследования фосфорорганических веществ семейства "Новичок", включая способы их получения и поражающие свойства, с середины 1990-х годов проводили порядка 20 государств Запада, в том числе, в Великобритания, США, Швеция, Чехия. В зарубежных научных публикациях приведены структуры не менее сотни соединений, в той или иной степени имеющих отношение к "Новичкам". Большинству этих химикатов присвоены индексы по классификации American Society Chemical Abstract System, что свидетельствует о том, что они были синтезированы и зарегистрированы в базе данных CAS (Chemical Abstract Service). Только в США было выдано более 140 патентов, связанных с боевым применением отравляющих веществ этого типа и защитой от них.
Начальник лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Минобороны РФ Игорь Рыбальченко сообщал, что еще в 1998 году в базе данных Национального бюро стандартов США российские эксперты обнаружили описание "Новичка", которое затем оттуда исчезло.
Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) включила "Новичок" в свой официальный перечень отравляющих веществ лишь в 2016 году, когда его смогли синтезировать иранские ученые.
На Западе название "Новичок" получило широкое распространение с подачи химика Вила Мирзаянова, который эмигрировал в США в 1995 году. В 2008 году вышла его книга "Государственные секреты: инсайдерская хроника российской программы по химическому оружию", в которой приводились формулы отравляющих веществ под обобщающим названием "Новичок". Поэтому Мирзаянова часто представляли как участника этих разработок.
По словам профессора, доктора химических наук Леонида Ринка, в Советском Союзе и России не существовало программы создания химического оружия "Новичок". Ринк до начала 1990-х годов работал ведущим научным сотрудником и начальником лаборатории в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии, в советское время занимался разработкой химического оружия. По его словам, после того, как какая-либо программа завершалась, ее передавали военным, и уже те давали название. Среди прочих был и реестр со словом "Новичок". В нем различные боевые системы с разными формулами и разным механизмом действия шли под номерами, например, "Новичок-1", "Новичок-2", "Новичок-3". Леонид Ринк сообщил, что не было такого отдельно взятого вещества "Новичок" и не было проекта разработок с таким названием. По его словам, это скорее система кодирования и регистрации.
В соответствии с указом президента Российской Федерации 1992 года советские разработки в области химического оружия Россией были прекращены. В 2017 году Российской Федерацией завершено уничтожение всех имевшихся запасов химического оружия, что подтверждено уполномоченной международной структурой – Организацией по запрещению химического оружия.
Название "Новичок" стало широко известно после инцидента в английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, где, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, или "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
Государственный деятель Великобритании Борис Джонсон в интервью "Дойче Велле" 20 марта 2018 года сообщил, что образец одного из отравляющих веществ из семейства "Новичок" имелся в лаборатории "Портон-Даун". Именно его наличие позволило "Портон-Дауну" провести идентификацию токсичного химиката в пробах, которые были отобраны после инцидента в Солсбери.
В июле 2018 года – через четыре месяца после отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии – британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде сообщили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Женщина скончалась через несколько дней после отравления и была кремирована, а мужчина вскоре был выписан из больницы.
14 января 2019 года исполнительный совет ОЗХО рекомендовал включить в списки Конвенции о запрещении химического оружия дополнительные вещества, в том числе использованное в Солсбери и Эймсбери. 27 ноября 2019 года предложение было поддержано ОЗХО.
2 сентября 2020 года официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт сообщил, что специалисты лаборатории бундесвера заявили, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен боевым веществом группы "Новичок". Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников