https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576641836.html

МИД Германии вызвал посла России из-за сообщений об отравлении Навального

Посол России Сергей Нечаев посетил МИД Германии в связи с новыми обстоятельствами в деле Алексея Навального, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T17:31

2020-09-02T17:31

2020-09-02T18:45

госпитализация алексея навального

сергей нечаев (дипломат)

алексей навальный

мид германии

берлин (город)

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 2 сен - РИА Новости.</strong> Посол России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Nechaev/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нечаев</a> посетил МИД Германии в связи с новыми обстоятельствами в деле <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, сообщает корреспондент РИА Новости.Как сообщил в среду официальный представитель немецкого кабмина <a href="http://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert/" target="_blank" data-auto="true">Штеффен Зайберт</a>, специалисты лаборатории бундесвера заявили, что Навальный был отравлен боевым веществом группы "Новичок". Правительство <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> в связи с этим планирует связаться с Организацией по запрещению химического оружия. Сообщалось, что немецкий кабмин также уведомит партнеров по ЕС и НАТО о результатах обследования Навального, чтобы выработать общую реакцию, а <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a> сообщил, что вызовет посла России в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> и сообщит ему результаты обследования.Автомобиль посла России выехал из здания примерно в 16.10 (17.10 мск).Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, после того как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.Как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ имени Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз отравление был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить". В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, РФ выступает за тщательное расследование случившегося.

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html

https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576613700.html

Петр Грин А я считаю, что это немецкого посла нужно доставить в МИД! 44

Vladimir Yavsky И объяснить ему, что у Навального был просто диабет, и повторить исследования немецких специалистов на биообразцах, взятых у Навального в Омске, опровергнув выводы немецких врачей. Поддерживаю! 24

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берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, сергей нечаев (дипломат), алексей навальный, мид германии, берлин (город), в мире