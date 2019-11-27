ОЗХО одобрила внесение "Новичка" в списки запрещенных химикатов

ГААГА (Нидерланды), 27 ноя - РИА Новости, Виктория Иванова. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в среду консенсусом поддержала предложения по расширению списков запрещённых отравляющих веществ путём внесения туда четырёх семейств химикатов, включая "Новичок".
На рассмотрение конференции стран-участников (КГУ) ОЗХО было вынесено два предложения, касающихся расширения списка: одно было внесено США, Канадой и Нидерландами, а второе - Россией.
По словам генерального директора ОЗХО Фернандо Ариаса, "изменения в списке 1А приложения по химикатам вступят в силу через 180 дней со дня уведомления (о решении), которое осуществит техсекретариат".
"Конвенция (по запрещению химического оружия) - уникальный документ, который полностью целую категорию оружия массового уничтожения. Нулевая терпимость, полное уничтожение химического оружия и бдительность в отношении повторного его возникновения - таков мандат ОЗХО. ... Сейчас - очень ответственный момент. ОЗХО продолжает свою работу, и государства доказали, что они совместно работать над тем, чтобы продвигать цели конвенции и деятельность ОЗХО в качестве надзорного органа", - Ариас.
Как ранее отметил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, "тройка" предлагала расширить контрольные списки химикатов, запрещённых по конвенции, двумя семействами химических веществ, тогда как предложение РФ включало четыре семейства химикатов, в том числе - вещество, которое было найдено в Солсбери и Эймсбери.
По словам представителей российской делегации, исход голосования не означает внесения семейств веществ в список, а лишь запустит процедуру рассмотрения техническими специалистами возможности расширения списка за счёт указанных химикатов.
Очередная сессия конференции государств-участников ОЗХО началась в Гааге 25 ноября и продлится до 29 ноября включительно.
В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, или "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
В июле 2018 года – через четыре месяца после отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии – британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде сообщили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась через несколько дней после отравления и была кремирована, а 45-летний Чарли Роули вскоре был выписан из больницы.
25 ноября, 13:55Полное уничтожение химоружия в мире очень близко, заявили в ОЗХО