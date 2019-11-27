ОЗХО одобрила внесение "Новичка" в списки запрещенных химикатов

ГААГА (Нидерланды), 27 ноя - РИА Новости, Виктория Иванова. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в среду консенсусом поддержала предложения по расширению списков запрещённых отравляющих веществ путём внесения туда четырёх семейств химикатов, включая "Новичок".

На рассмотрение конференции стран-участников (КГУ) ОЗХО было вынесено два предложения, касающихся расширения списка: одно было внесено США, Канадой и Нидерландами, а второе - Россией.

По словам генерального директора ОЗХО Фернандо Ариаса, "изменения в списке 1А приложения по химикатам вступят в силу через 180 дней со дня уведомления (о решении), которое осуществит техсекретариат".

"Конвенция (по запрещению химического оружия) - уникальный документ, который полностью целую категорию оружия массового уничтожения. Нулевая терпимость, полное уничтожение химического оружия и бдительность в отношении повторного его возникновения - таков мандат ОЗХО. ... Сейчас - очень ответственный момент. ОЗХО продолжает свою работу, и государства доказали, что они совместно работать над тем, чтобы продвигать цели конвенции и деятельность ОЗХО в качестве надзорного органа", - Ариас.

Как ранее отметил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, "тройка" предлагала расширить контрольные списки химикатов, запрещённых по конвенции, двумя семействами химических веществ, тогда как предложение РФ включало четыре семейства химикатов, в том числе - вещество, которое было найдено в Солсбери и Эймсбери.

По словам представителей российской делегации, исход голосования не означает внесения семейств веществ в список, а лишь запустит процедуру рассмотрения техническими специалистами возможности расширения списка за счёт указанных химикатов.

Очередная сессия конференции государств-участников ОЗХО началась в Гааге 25 ноября и продлится до 29 ноября включительно.

В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, или "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.