https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576650858.html

Джонсон прокомментировал сообщения об отравлении Навального "Новичком"

Великобритания будет работать с международными партнерами, чтобы правосудие в деле об "отравлении" российского Алексея Навального восторжествовало, написал... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T20:16

2020-09-02T20:16

2020-09-02T20:16

госпитализация алексея навального

россия

борис джонсон

алексей навальный

дмитрий песков

великобритания

москва

германия

омск

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<strong>ЛОНДОН, 2 сен – РИА Новости, Мария Табак.</strong> Великобритания будет работать с международными партнерами, чтобы правосудие в деле об "отравлении" российского <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> восторжествовало, написал премьер-министр страны <a href="http://ria.ru/person_Boris_Dzhonson/" target="_blank" data-auto="true">Борис Джонсон</a> в <a href="https://twitter.com/BorisJohnson/status/1301200406362628102" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Как сообщил в среду официальный представитель немецкого кабмина <a href="http://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert/" target="_blank" data-auto="true">Штеффен Зайберт</a>, специалисты лаборатории бундесвера заявили, что Навальный был отравлен боевым веществом группы "Новичок". Правительство ФРГ в связи с этим планирует связаться с Организацией по запрещению химического оружия. Сообщалось, что немецкий кабмин также уведомит партнеров по ЕС и НАТО о результатах обследования Навального, чтобы выработать общую реакцию, а МИД ФРГ заявил, что вызовет посла России в Берлине и сообщит ему результаты обследования. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального."Возмутительно, что химическое оружие было использовано против Алексея Навального. Мы из первых рук знаем о смертоносных последствиях отравления "Новичком" в Великобритании. Российское правительство должно сейчас объяснить, что случилось с господином Навальным. Мы будем работать с международными партнерами, чтобы обеспечить торжество правосудия", - написал британский премьер.Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, после того как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и ЕС подхватили версию об "отравлении" Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.Последний килограмм боевых отравляющих веществ из имевшихся в РФ запасов был уничтожен 27 сентября 2017 года. Таким образом, реализуемая с 1996 года федеральная целевая программа была завершена раньше установленного срока, и Россия на 100% исполнила свои обязательства по Конвенции о запрещении химоружия, ликвидировав порядка 40 тысяч тонн отравляющих веществ.

https://ria.ru/20200902/novichok-1576649993.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200902/rossiya-navalnyy-1576649899.html

Александр И Боря, "Novichok" убивает за 2-3 часа. А "объекты" до сих пор живы. Что у Ангелы в Германии, что у тебя в Британии. Или чего-то скрываешь? На пару с фрау :) 25

Кузьма Кузьмич Как же оживилась всякая шушара за границей. Как буд-то палкой ткнули в муравейник. Особенно интересно будет наблюдать за ГДРовской фрау, которой придется лавировать между вложенным в СП-2 баблом и прозрачностью расследования, в отношении обиженного почетного гостя )) 24

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россия

великобритания

москва

германия

омск

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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