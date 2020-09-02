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https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576647468.html
В Совфеде обсудят ситуацию с Навальным как пример вмешательства извне
Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета после выборов в сентябре обсудит ситуацию с Алексеем Навальным как пример вмешательства в дела РФ, заявил... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T19:01
2020-09-02T19:01
алексей навальный
совет федерации рф
андрей климов
дмитрий песков
сша
происшествия
политика
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Комиссия <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF" target="_blank">Совета Федерации</a> по защите госсуверенитета после выборов в сентябре обсудит ситуацию с Алексеем Навальным как пример вмешательства в дела РФ, заявил РИА Новости в среду глава комиссии <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Klimov" target="_blank">Андрей Климов</a>.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.Комментируя ситуацию с оппозиционером в целом, Климов заявил, что все это ему напоминает одно слово - "подстава". "Как только появилась информация о плохом состоянии здоровья Навального, сразу активизировались западные СМИ. И все это было похоже на информационную подготовку к "мнению об отравлении политика", - считает Климов.При этом, по словам политика, возникает еще один вопрос - "что, только Россия располагает ядами этого типа или, если нужно устранить кого-то, почему бы не использовать уже раскрученный на Западе бренд?"Кроме того, даже заявления о том, что Навальный якобы был отравлен, не отвечает на вопрос, "кто и зачем это сделал", подчеркнул законодатель.Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока точно неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.В <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> сочли подозрительной поспешность, с которой <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> и <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a> подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.
https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576645306.html
https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576640736.html
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алексей навальный, совет федерации рф, андрей климов, дмитрий песков, сша, происшествия, политика

В Совфеде обсудят ситуацию с Навальным как пример вмешательства извне

19:01 02.09.2020
1460
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета после выборов в сентябре обсудит ситуацию с Алексеем Навальным как пример вмешательства в дела РФ, заявил РИА Новости в среду глава комиссии Андрей Климов.
Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.

"Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета после единого дня голосования в сентябре обсудит ситуацию с "отравлением" Алексея Навального как пример вмешательства в дела России", - сказал агентству парламентарий.

Комментируя ситуацию с оппозиционером в целом, Климов заявил, что все это ему напоминает одно слово - "подстава". "Как только появилась информация о плохом состоянии здоровья Навального, сразу активизировались западные СМИ. И все это было похоже на информационную подготовку к "мнению об отравлении политика", - считает Климов.
При этом, по словам политика, возникает еще один вопрос - "что, только Россия располагает ядами этого типа или, если нужно устранить кого-то, почему бы не использовать уже раскрученный на Западе бренд?"
Кроме того, даже заявления о том, что Навальный якобы был отравлен, не отвечает на вопрос, "кто и зачем это сделал", подчеркнул законодатель.
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
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Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока точно неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.
В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.
Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.
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