https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576647468.html

В Совфеде обсудят ситуацию с Навальным как пример вмешательства извне

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета после выборов в сентябре обсудит ситуацию с Алексеем Навальным как пример вмешательства в дела РФ, заявил... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T19:01

2020-09-02T19:01

2020-09-02T19:01

алексей навальный

совет федерации рф

андрей климов

дмитрий песков

сша

происшествия

политика

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Комиссия <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF" target="_blank">Совета Федерации</a> по защите госсуверенитета после выборов в сентябре обсудит ситуацию с Алексеем Навальным как пример вмешательства в дела РФ, заявил РИА Новости в среду глава комиссии <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Klimov" target="_blank">Андрей Климов</a>.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.Комментируя ситуацию с оппозиционером в целом, Климов заявил, что все это ему напоминает одно слово - "подстава". "Как только появилась информация о плохом состоянии здоровья Навального, сразу активизировались западные СМИ. И все это было похоже на информационную подготовку к "мнению об отравлении политика", - считает Климов.При этом, по словам политика, возникает еще один вопрос - "что, только Россия располагает ядами этого типа или, если нужно устранить кого-то, почему бы не использовать уже раскрученный на Западе бренд?"Кроме того, даже заявления о том, что Навальный якобы был отравлен, не отвечает на вопрос, "кто и зачем это сделал", подчеркнул законодатель.Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока точно неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.В <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> сочли подозрительной поспешность, с которой <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> и <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a> подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.

https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576645306.html

https://ria.ru/20200902/navalnyy-1576640736.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, совет федерации рф, андрей климов, дмитрий песков, сша, происшествия, политика