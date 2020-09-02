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Ульяновская область
https://ria.ru/20200902/litsey-1576623689.html
В Ульяновске открылся Губернаторский инженерный лицей
В Ульяновске в День знаний открылся оснащенный передовым оборудованием Губернаторский инженерный лицей; в торжественной церемонии принял участие глава региона... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T12:37
2020-09-02T12:37
ульяновская область
сергей морозов (политик)
ульяновск
заволжский район
образование - общество
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<strong>УЛЬЯНОВСК, 2 сен – РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Uljanovsk/" target="_blank" data-auto="true">Ульяновске</a> в День знаний открылся оснащенный передовым оборудованием Губернаторский инженерный лицей; в торжественной церемонии принял участие глава региона <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Morozov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Морозов</a>, сообщает пресс-служба областного правительства."Мы оснастили эту школу в <a href="http://ria.ru/location_Zavolzhskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Заволжском районе</a> самые передовым оборудованием, опираясь на лучший мировой опыт. Инженерный лицей №102 - это уникальная территория воспитания, образования, просвещения. Сегодня мы подарили ему сертификаты на закупку новой техники для планетария и сенсорной комнаты. Также в планах - открыть здесь дронодром. Новый лицей станет одним из лучших учебных учреждений для обучения наших мальчишек и девчонок. Это уже третий комплекс в нашем городе, который оборудован по последнему слову техники", - приводит пресс-служба слова Морозова.Главное направление работы лицея - развитие у обучающихся креативного инженерного мышления, творческих способностей. Для формирования этих компетенций в его программу включены как традиционные учебные предметы, так и специальные курсы: робототехника, конструирование, программирование, проектная и исследовательская деятельность. В школе созданы профильные лаборатории прототипирования, 3D-дизайна и моделирования, экологии.Также в День знаний глава региона посетил Ульяновский медицинский колледж имени Светланы Анурьевой."Колледж входит в число перспективных и успешно модернизирующихся учреждений среднего профессионального образования региона. В скором времени здесь начнет функционировать современный центр опережающей профподготовки в области здравоохранения. Создание данного учреждения позволит внести вклад в работу по достижению целевых показателей национальных проектов "Образование", "Здравоохранение" в области подготовки высококвалифицированных кадров", - цитирует пресс-служба министра просвещения и воспитания Ульяновской области Наталью Семенову.
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ульяновск
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сергей морозов (политик), ульяновск, заволжский район, образование - общество

В Ульяновске открылся Губернаторский инженерный лицей

12:37 02.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМуниципальная общеобразовательная школа-интернат "Лицей-интернат "Буревестник" города Владивостока
Муниципальная общеобразовательная школа-интернат Лицей-интернат Буревестник города Владивостока - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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УЛЬЯНОВСК, 2 сен – РИА Новости. В Ульяновске в День знаний открылся оснащенный передовым оборудованием Губернаторский инженерный лицей; в торжественной церемонии принял участие глава региона Сергей Морозов, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Мы оснастили эту школу в Заволжском районе самые передовым оборудованием, опираясь на лучший мировой опыт. Инженерный лицей №102 - это уникальная территория воспитания, образования, просвещения. Сегодня мы подарили ему сертификаты на закупку новой техники для планетария и сенсорной комнаты. Также в планах - открыть здесь дронодром. Новый лицей станет одним из лучших учебных учреждений для обучения наших мальчишек и девчонок. Это уже третий комплекс в нашем городе, который оборудован по последнему слову техники", - приводит пресс-служба слова Морозова.
Главное направление работы лицея - развитие у обучающихся креативного инженерного мышления, творческих способностей. Для формирования этих компетенций в его программу включены как традиционные учебные предметы, так и специальные курсы: робототехника, конструирование, программирование, проектная и исследовательская деятельность. В школе созданы профильные лаборатории прототипирования, 3D-дизайна и моделирования, экологии.
"Губернаторский инженерный лицей полностью укомплектован педагогическими кадрами. Учиться здесь может более тысячи человек. Уникальность учреждения в том, что обучение здесь будет сквозным, - детский сад-лицей-вуз-предприятие", - пояснил директор лицея Александр Данькин.
Также в День знаний глава региона посетил Ульяновский медицинский колледж имени Светланы Анурьевой.
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"Колледж входит в число перспективных и успешно модернизирующихся учреждений среднего профессионального образования региона. В скором времени здесь начнет функционировать современный центр опережающей профподготовки в области здравоохранения. Создание данного учреждения позволит внести вклад в работу по достижению целевых показателей национальных проектов "Образование", "Здравоохранение" в области подготовки высококвалифицированных кадров", - цитирует пресс-служба министра просвещения и воспитания Ульяновской области Наталью Семенову.
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Ульяновская областьСергей Морозов (политик)УльяновскЗаволжский районОбразование - Общество
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