https://ria.ru/20200902/litsey-1576623689.html

В Ульяновске открылся Губернаторский инженерный лицей

В Ульяновске в День знаний открылся оснащенный передовым оборудованием Губернаторский инженерный лицей; в торжественной церемонии принял участие глава региона... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T12:37

2020-09-02T12:37

2020-09-02T12:37

ульяновская область

сергей морозов (политик)

ульяновск

заволжский район

образование - общество

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<strong>УЛЬЯНОВСК, 2 сен – РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Uljanovsk/" target="_blank" data-auto="true">Ульяновске</a> в День знаний открылся оснащенный передовым оборудованием Губернаторский инженерный лицей; в торжественной церемонии принял участие глава региона <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Morozov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Морозов</a>, сообщает пресс-служба областного правительства."Мы оснастили эту школу в <a href="http://ria.ru/location_Zavolzhskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Заволжском районе</a> самые передовым оборудованием, опираясь на лучший мировой опыт. Инженерный лицей №102 - это уникальная территория воспитания, образования, просвещения. Сегодня мы подарили ему сертификаты на закупку новой техники для планетария и сенсорной комнаты. Также в планах - открыть здесь дронодром. Новый лицей станет одним из лучших учебных учреждений для обучения наших мальчишек и девчонок. Это уже третий комплекс в нашем городе, который оборудован по последнему слову техники", - приводит пресс-служба слова Морозова.Главное направление работы лицея - развитие у обучающихся креативного инженерного мышления, творческих способностей. Для формирования этих компетенций в его программу включены как традиционные учебные предметы, так и специальные курсы: робототехника, конструирование, программирование, проектная и исследовательская деятельность. В школе созданы профильные лаборатории прототипирования, 3D-дизайна и моделирования, экологии.Также в День знаний глава региона посетил Ульяновский медицинский колледж имени Светланы Анурьевой."Колледж входит в число перспективных и успешно модернизирующихся учреждений среднего профессионального образования региона. В скором времени здесь начнет функционировать современный центр опережающей профподготовки в области здравоохранения. Создание данного учреждения позволит внести вклад в работу по достижению целевых показателей национальных проектов "Образование", "Здравоохранение" в области подготовки высококвалифицированных кадров", - цитирует пресс-служба министра просвещения и воспитания Ульяновской области Наталью Семенову.

https://ria.ru/20200901/shkola-1576446502.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей морозов (политик), ульяновск, заволжский район, образование - общество