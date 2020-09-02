https://ria.ru/20200902/koronavirus-1576623307.html
Песков назвал регионы с популяционным иммунитетом к COVID-19 более 20%
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Калининграде, Амурской области, Татарстане, Мурманской области, Астраханской области,... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T12:35
2020-09-02T12:35
2020-09-02T12:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дмитрий песков
москва
тюменская область
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> рассказал, что в <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининграде</a>, <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a>, Татарстане, <a href="http://ria.ru/location_Murmanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Мурманской области</a>, <a href="http://ria.ru/location_Astrakhanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Астраханской области</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> уровень популяционного иммунитета к коронавирусу составил более 20%."Было исследование, в 11 из 26 регионов уровень популяционного иммунитета составил более 20%. Это Калининград, Амурская область, Татарстан, Мурманская область, Астраханская, Санкт-Петербург, Тюменская области и Москва", - рассказал Песков журналистам.Отвечая на вопрос о том, почему именно в этих регионах формируется иммунитет, Песков заявил, что не может сказать, с этим вопросом "все-таки, наверное, надо к эпидемиологам обращаться".Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> заявил, что в 11 регионах России уровень популяционного иммунитета к коронавирусу составил более 20%, коллективный иммунитет выше у дошкольников и детей 7-13 лет.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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