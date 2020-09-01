https://ria.ru/20200901/vstrecha-1576579418.html

В графике Путина нет встречи с Бегловым, заявил Песков

В графике президента Владимира Путина на этой неделе встречи с губернатором Петербурга Александром Бегловым нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T14:24

2020-09-01T14:24

2020-09-01T14:24

александр дрозденко

дмитрий песков

александр беглов

всеволожский район

ленинградская область

санкт-петербург

политика

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> В графике президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> на этой неделе встречи с губернатором Петербурга <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Beglov/" target="_blank" data-auto="true">Александром Бегловым</a> нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Нет", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что Беглов может в ближайшее время покинуть пост губернатора Петербурга. Также сообщалось, что якобы ожидается назначение Беглова на пост госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии. В администрации губернатора заявили, что он продолжает работу согласно рабочему графику. По словам собеседницы агентства, пресс-служба не комментирует слухи о возможной отставке, которые в администрации считают "сплетнями", и не считают возможным участвовать в интерпретации предположений.Как передает корреспондент РИА Новости, во вторник Беглов вместе с губернатором Ленинградской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Дрозденко</a> посетили школу во <a href="http://ria.ru/location_Vsevolozhskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Всеволожском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> и провели совместный открытый "Урок Победы".Беглов 3 октября 2018 года был назначен врио губернатора <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурга</a>. На состоявшихся 8 сентября 2019 года выборах губернатора он победил, набрав 64,43% голосов избирателей.

https://ria.ru/20200724/1574848681.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко, дмитрий песков, александр беглов, всеволожский район, ленинградская область, санкт-петербург, политика