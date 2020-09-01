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В графике Путина нет встречи с Бегловым, заявил Песков
В графике президента Владимира Путина на этой неделе встречи с губернатором Петербурга Александром Бегловым нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T14:24
2020-09-01T14:24
александр дрозденко
дмитрий песков
александр беглов
всеволожский район
ленинградская область
санкт-петербург
политика
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> В графике президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> на этой неделе встречи с губернатором Петербурга <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Beglov/" target="_blank" data-auto="true">Александром Бегловым</a> нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Нет", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что Беглов может в ближайшее время покинуть пост губернатора Петербурга. Также сообщалось, что якобы ожидается назначение Беглова на пост госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии. В администрации губернатора заявили, что он продолжает работу согласно рабочему графику. По словам собеседницы агентства, пресс-служба не комментирует слухи о возможной отставке, которые в администрации считают "сплетнями", и не считают возможным участвовать в интерпретации предположений.Как передает корреспондент РИА Новости, во вторник Беглов вместе с губернатором Ленинградской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Дрозденко</a> посетили школу во <a href="http://ria.ru/location_Vsevolozhskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Всеволожском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> и провели совместный открытый "Урок Победы".Беглов 3 октября 2018 года был назначен врио губернатора <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурга</a>. На состоявшихся 8 сентября 2019 года выборах губернатора он победил, набрав 64,43% голосов избирателей.
https://ria.ru/20200724/1574848681.html
всеволожский район
ленинградская область
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александр дрозденко, дмитрий песков, александр беглов, всеволожский район, ленинградская область, санкт-петербург, политика

В графике Путина нет встречи с Бегловым, заявил Песков

14:24 01.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В графике президента Владимира Путина на этой неделе встречи с губернатором Петербурга Александром Бегловым нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что Беглов может в ближайшее время покинуть пост губернатора Петербурга. Также сообщалось, что якобы ожидается назначение Беглова на пост госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии. В администрации губернатора заявили, что он продолжает работу согласно рабочему графику. По словам собеседницы агентства, пресс-служба не комментирует слухи о возможной отставке, которые в администрации считают "сплетнями", и не считают возможным участвовать в интерпретации предположений.
Как передает корреспондент РИА Новости, во вторник Беглов вместе с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко посетили школу во Всеволожском районе Ленинградской области и провели совместный открытый "Урок Победы".
Беглов 3 октября 2018 года был назначен врио губернатора Петербурга. На состоявшихся 8 сентября 2019 года выборах губернатора он победил, набрав 64,43% голосов избирателей.
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Александр ДрозденкоДмитрий ПесковАлександр БегловВсеволожский районЛенинградская областьСанкт-ПетербургПолитика
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