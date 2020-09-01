https://ria.ru/20200901/ukraina-1576554393.html
Русскоязычные школы на Украине переходят на украинский язык преподавания
Все русскоязычные школы на Украине с 1 сентября переходят на преподавание на украинском языке. При этом учебные заведения для других национальных меньшинств,... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T00:54
2020-09-01T00:54
2020-09-01T09:46
ситуация на украине
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<strong>КИЕВ, 1 сен - РИА Новости.</strong> Все русскоязычные школы на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> с 1 сентября переходят на преподавание на украинском языке. При этом учебные заведения для других национальных меньшинств, чьи языки являются официальными в Евросоюзе, смогут еще в течение трех лет вести обучение на своих языках.Государственным языком на Украине является украинский. При этом конституция страны гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка и других языков национальных меньшинств.Согласно официальным данным переписи 2001 года, русский язык назвали родным 14,273 миллиона граждан Украины, или 29,6% населения страны. Согласно данным опроса, проведенного в 2004 году Киевским международным институтом социологии (КМИС), русский язык использует дома 43-46% населения Украины.Три моделиС 1 сентября на Украине в школах начнут действовать три модели изучения украинского языка. Первая предусмотрена для коренных народов Украины, не проживающих в своей языковой среде и не имеющих государства. Прежде всего, речь идет о крымских татарах. Для них заложено обучение на их языке с первого до 11-го (12-го) класса наряду с основательным изучением украинского языка.Вторая модель — для школ с обучением на языке национальных меньшинств, который относятся к языкам <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>. В зависимости от языковой группы и речевой среды использование этой модели может быть разное, в частности, на родном языке наряду с изучением государственного дети будут учиться в начальной школе. С 5-го класса не менее 20% предметов в году должно отводиться преподаванию на украинском языке, но в 9-м классе их доля должна быть не менее 40%. В старшей школе не менее 60% предметов учебного времени в этих заведениях должно читаться на государственном языке.Третья модель будет работать для остальных национальных общин на Украине, в том числе русскоязычных. Для таких общин преподавание в начальной школе будет вестись на их языке вместе с изучением украинского, а с 5-го класса не менее 80% предметов будет читаться на государственном языке.Попытка переноса сроковЧлен комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности и депутат пропрезидентской фракции "Слуга народа" Максим Бужанский ранее зарегистрировал законопроект, который предусматривает внесение изменений в законы о языке и образовании и переносит с 2020 года на 2023 год переход русскоязычных 5-11-х классов на обучение на украинском языке.Законопроект об отмене обязательного изучения 80% предметов в школах на украинском языке был вынесен на рассмотрение парламента, однако Рада не успела это сделать и ушла на каникулы. Спикер Верховной рады <a href="http://ria.ru/person_dmitriy-razumkov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Разумков</a> допускал, что парламент может рассмотреть этот законопроект на одной из внеочередных сессий, но этого не произошло.При этом комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал отклонить законопроект.Поскольку парламент не успел рассмотреть предложение Бужанского, с сентября русскоязычные школы с пятого класса перейдут на обучение 80% предметов на украинском языке, а с первого по четвертый класс обучение продолжится на русском. При этом русский язык также можно будет учить на факультативах и внеклассном обучении.Реакция Москвы<a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совет Федерации</a> призвал верховных комиссаров ООН, ОБСЕ, комиссара СЕ защитить права русскоязычных граждан Украины. Российские сенаторы выразили серьезную обеспокоенность в связи тем, что уже в сентябре 2020 года, когда начнут применяться положения нового законодательства Украины об образовании, в соответствии с которыми обучение в образовательных учреждениях (кроме дошкольного и начального уровней) на Украине — в стране, где для миллионов людей родным является русский язык, — "станет практически полностью украиноязычным".Совфед ранее уже отмечал, что закон "Об образовании" противоречит конституции Украины и обязательствам, принятым страной в соответствии с Рамочной конвенцией о защите национальных меньшинств и Европейской хартией региональных языков, "ущемляет интересы русскоязычных жителей страны и нацелен на тотальную украинизацию".В Кремле сожалеют в связи с решением Украины перевести все русскоязычные школы на украинский язык обучения, Россия не может предпринять в этой связи каких-либо гуманитарных шагов, поскольку они были бы заблокированы Киевом, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.
https://ria.ru/20200831/ukraina-1576521805.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200826/feminitiv-1576341213.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200717/1574492742.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200715/1574378517.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация на украине, украина, в мире
КИЕВ, 1 сен - РИА Новости.
Все русскоязычные школы на Украине
с 1 сентября переходят на преподавание на украинском языке. При этом учебные заведения для других национальных меньшинств, чьи языки являются официальными в Евросоюзе, смогут еще в течение трех лет вести обучение на своих языках.
Государственным языком на Украине является украинский. При этом конституция страны гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка и других языков национальных меньшинств.
Согласно официальным данным переписи 2001 года, русский язык назвали родным 14,273 миллиона граждан Украины, или 29,6% населения страны. Согласно данным опроса, проведенного в 2004 году Киевским международным институтом социологии (КМИС), русский язык использует дома 43-46% населения Украины.
Три модели
С 1 сентября на Украине в школах начнут действовать три модели изучения украинского языка. Первая предусмотрена для коренных народов Украины, не проживающих в своей языковой среде и не имеющих государства. Прежде всего, речь идет о крымских татарах. Для них заложено обучение на их языке с первого до 11-го (12-го) класса наряду с основательным изучением украинского языка.
Вторая модель — для школ с обучением на языке национальных меньшинств, который относятся к языкам Евросоюза
. В зависимости от языковой группы и речевой среды использование этой модели может быть разное, в частности, на родном языке наряду с изучением государственного дети будут учиться в начальной школе. С 5-го класса не менее 20% предметов в году должно отводиться преподаванию на украинском языке, но в 9-м классе их доля должна быть не менее 40%. В старшей школе не менее 60% предметов учебного времени в этих заведениях должно читаться на государственном языке.
Третья модель будет работать для остальных национальных общин на Украине, в том числе русскоязычных. Для таких общин преподавание в начальной школе будет вестись на их языке вместе с изучением украинского, а с 5-го класса не менее 80% предметов будет читаться на государственном языке.
Попытка переноса сроков
Член комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности и депутат пропрезидентской фракции "Слуга народа" Максим Бужанский ранее зарегистрировал законопроект, который предусматривает внесение изменений в законы о языке и образовании и переносит с 2020 года на 2023 год переход русскоязычных 5-11-х классов на обучение на украинском языке.
Законопроект об отмене обязательного изучения 80% предметов в школах на украинском языке был вынесен на рассмотрение парламента, однако Рада не успела это сделать и ушла на каникулы. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков
допускал, что парламент может рассмотреть этот законопроект на одной из внеочередных сессий, но этого не произошло.
При этом комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал отклонить законопроект.
Поскольку парламент не успел рассмотреть предложение Бужанского, с сентября русскоязычные школы с пятого класса перейдут на обучение 80% предметов на украинском языке, а с первого по четвертый класс обучение продолжится на русском. При этом русский язык также можно будет учить на факультативах и внеклассном обучении.
Реакция Москвы
Совет Федерации
призвал верховных комиссаров ООН, ОБСЕ, комиссара СЕ защитить права русскоязычных граждан Украины. Российские сенаторы выразили серьезную обеспокоенность в связи тем, что уже в сентябре 2020 года, когда начнут применяться положения нового законодательства Украины об образовании, в соответствии с которыми обучение в образовательных учреждениях (кроме дошкольного и начального уровней) на Украине — в стране, где для миллионов людей родным является русский язык, — "станет практически полностью украиноязычным".
Совфед ранее уже отмечал, что закон "Об образовании" противоречит конституции Украины и обязательствам, принятым страной в соответствии с Рамочной конвенцией о защите национальных меньшинств и Европейской хартией региональных языков, "ущемляет интересы русскоязычных жителей страны и нацелен на тотальную украинизацию".
В Кремле сожалеют в связи с решением Украины перевести все русскоязычные школы на украинский язык обучения, Россия не может предпринять в этой связи каких-либо гуманитарных шагов, поскольку они были бы заблокированы Киевом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.