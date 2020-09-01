https://ria.ru/20200901/ukraina-1576554393.html

Русскоязычные школы на Украине переходят на украинский язык преподавания

Все русскоязычные школы на Украине с 1 сентября переходят на преподавание на украинском языке. При этом учебные заведения для других национальных меньшинств,... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T00:54

2020-09-01T00:54

2020-09-01T09:46

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<strong>КИЕВ, 1 сен - РИА Новости.</strong> Все русскоязычные школы на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> с 1 сентября переходят на преподавание на украинском языке. При этом учебные заведения для других национальных меньшинств, чьи языки являются официальными в Евросоюзе, смогут еще в течение трех лет вести обучение на своих языках.Государственным языком на Украине является украинский. При этом конституция страны гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка и других языков национальных меньшинств.Согласно официальным данным переписи 2001 года, русский язык назвали родным 14,273 миллиона граждан Украины, или 29,6% населения страны. Согласно данным опроса, проведенного в 2004 году Киевским международным институтом социологии (КМИС), русский язык использует дома 43-46% населения Украины.Три моделиС 1 сентября на Украине в школах начнут действовать три модели изучения украинского языка. Первая предусмотрена для коренных народов Украины, не проживающих в своей языковой среде и не имеющих государства. Прежде всего, речь идет о крымских татарах. Для них заложено обучение на их языке с первого до 11-го (12-го) класса наряду с основательным изучением украинского языка.Вторая модель — для школ с обучением на языке национальных меньшинств, который относятся к языкам <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>. В зависимости от языковой группы и речевой среды использование этой модели может быть разное, в частности, на родном языке наряду с изучением государственного дети будут учиться в начальной школе. С 5-го класса не менее 20% предметов в году должно отводиться преподаванию на украинском языке, но в 9-м классе их доля должна быть не менее 40%. В старшей школе не менее 60% предметов учебного времени в этих заведениях должно читаться на государственном языке.Третья модель будет работать для остальных национальных общин на Украине, в том числе русскоязычных. Для таких общин преподавание в начальной школе будет вестись на их языке вместе с изучением украинского, а с 5-го класса не менее 80% предметов будет читаться на государственном языке.Попытка переноса сроковЧлен комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности и депутат пропрезидентской фракции "Слуга народа" Максим Бужанский ранее зарегистрировал законопроект, который предусматривает внесение изменений в законы о языке и образовании и переносит с 2020 года на 2023 год переход русскоязычных 5-11-х классов на обучение на украинском языке.Законопроект об отмене обязательного изучения 80% предметов в школах на украинском языке был вынесен на рассмотрение парламента, однако Рада не успела это сделать и ушла на каникулы. Спикер Верховной рады <a href="http://ria.ru/person_dmitriy-razumkov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Разумков</a> допускал, что парламент может рассмотреть этот законопроект на одной из внеочередных сессий, но этого не произошло.При этом комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал отклонить законопроект.Поскольку парламент не успел рассмотреть предложение Бужанского, с сентября русскоязычные школы с пятого класса перейдут на обучение 80% предметов на украинском языке, а с первого по четвертый класс обучение продолжится на русском. При этом русский язык также можно будет учить на факультативах и внеклассном обучении.Реакция Москвы<a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совет Федерации</a> призвал верховных комиссаров ООН, ОБСЕ, комиссара СЕ защитить права русскоязычных граждан Украины. Российские сенаторы выразили серьезную обеспокоенность в связи тем, что уже в сентябре 2020 года, когда начнут применяться положения нового законодательства Украины об образовании, в соответствии с которыми обучение в образовательных учреждениях (кроме дошкольного и начального уровней) на Украине — в стране, где для миллионов людей родным является русский язык, — "станет практически полностью украиноязычным".Совфед ранее уже отмечал, что закон "Об образовании" противоречит конституции Украины и обязательствам, принятым страной в соответствии с Рамочной конвенцией о защите национальных меньшинств и Европейской хартией региональных языков, "ущемляет интересы русскоязычных жителей страны и нацелен на тотальную украинизацию".В Кремле сожалеют в связи с решением Украины перевести все русскоязычные школы на украинский язык обучения, Россия не может предпринять в этой связи каких-либо гуманитарных шагов, поскольку они были бы заблокированы Киевом, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.

https://ria.ru/20200831/ukraina-1576521805.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200826/feminitiv-1576341213.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200717/1574492742.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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