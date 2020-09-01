https://ria.ru/20200901/turisty-1576547289.html

Покормил рыб — и в тюрьму? За что можно угодить за решетку за границей

Границы постепенно открываются. Восстановили сообщение с Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией. Готовы принимать россиян Хорватия, Черногория,... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T08:00

2020-09-01T08:00

2020-09-01T08:06

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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Светлана Баева. </strong>Границы постепенно открываются. Восстановили сообщение с Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией. Готовы <a href="https://ria.ru/20200813/1575734182.html" target="_blank">принимать</a> россиян Хорватия, Черногория, Египет, ОАЭ, Куба, Доминикана, Мексика, Кения и Мальдивы. Туристы, отвыкшие от путешествий за рубеж, заново открывают для себя такие поездки. И… сталкиваются с проблемами. Консульство России в Анталье даже <a href="https://ria.ru/20200828/turtsiya-1576422188.html" target="_blank">напомнило</a> о местных законах, которые гости по незнанию нарушают. О том, за что в чужой стране можно неожиданно угодить за решетку или нарваться на крупный штраф, — в материале РИА Новости.Утюги, кораллы, ракушки — под запретомРоссийская дипмиссия в Турции предупреждает о перспективе попасть в тюрьму на срок от пяти до двенадцати лет за нарушение закона о вывозе предметов старины, произведений искусства и артефактов. Причем под запрет подпадают даже бытовые вещи — антиквариат возрастом более ста лет, предметы, связанные с этнографией и жизнью старинных турецких деревень (утюги, ключи). И все это там есть в свободной продаже.По данным консульства, в последнее время участились задержания российских граждан турецкими службами таможенного и пограничного контроля именно за такие нарушения.Кроме того, юристы напоминают, что запрещается брать в качестве сувениров кораллы, ракушки и даже камни и окаменелости. Но их можно купить и на таможне предъявить чек.Нина Цепляева, переводчик в полиции и уголовном розыске в Анталье, перечисляет другие неочевидные вещи, за которые могут лишить свободы в Турции:Не кормите рыбТаиланд для иностранцев пока закрыт. Планируется, что принимать заграничных гостей там начнут не ранее 1 октября. Помимо условий, связанных с коронавирусом, путешественникам, собирающимся туда, стоит помнить и о других запретах. Так, по словам юриста Андрея Козбанова, из страны запрещено вывозить сушеных морских коньков, кораллы, раковины, слоновую кость и черепашьи панцири, статуэтки Будды и буддийских божеств выше 13 сантиметров, почтовые марки. Кроме того, нельзя брать в качестве сувенира песок и землю, так как они принадлежат королю Таиланда.С 2014 года запрещено ввозить электронные сигареты. <a href="https://www.facebook.com/RusEmbThailand/posts/1963893753834065" target="_blank">Наказание</a> — штраф в миллион батов (более двух миллионов рублей) и/или заключение на срок до десяти лет.Тюрьмой способно обернуться даже, казалось бы, невинное развлечение. Несколько лет назад сотрудники охраны морских и прибрежных ресурсов Таиланда <a href="https://ria.ru/20170220/1488345379.html" target="_blank">задержали</a> 53-летнюю россиянку Ольгу Смирнову. Она кормила рыб на особо охраняемой территории с коралловыми рифами. Это карается либо штрафом в три тысячи долларов, либо лишением свободы на год.Заместитель декана юридического факультета и доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве России Венера Шайдуллина напоминает, что неуважительные действия в отношении буддизма и короля страны тоже повлекут санкции. Например, денежные купюры запрещается рвать и бросать на землю, за это могут отправить за решетку на 15 лет. Все потому, что на них изображен монарх Таиланда.С сувенирными деньгами также стоит быть осторожнее. "Так, например, в прошлом году туристу из Екатеринбурга грозило десять лет тюрьмы за то, что он якобы пытался расплатиться сувенирными банкнотами в баре Таиланда, — рассказывает адвокат, общественный деятель Андрей Андреев. — К счастью, отделался штрафом в 652 тысячи рублей".Не трогайте чужих женщин"Более либеральные таможенные законы в ОАЭ. Вывозить кораллы можно, ювелирные изделия — тоже, если предъявите чеки об их покупке, — отмечает Андрей Козбанов. — А вот диких животных, семена и плоды пальм, предметы культурного наследия — нельзя".Но в Эмиратах много других ограничений. Особенно это касается спиртных напитков. "Право на употребление алкоголя требует лицензии, которую могут получить только граждане ОАЭ. Она не нужна, если вы находитесь на территории отеля, — уточняет Венера Шайдуллина. — Если попадетесь за распитием в общественном месте за пределами гостиницы — тюрьма на два года".Нежелательно проявлять нежные чувства в публичных местах. А еще, по словам эксперта, есть шанс угодить за решетку, если случайно прикоснетесь к чужой женщине. Также запрещено фотографировать посторонних людей.Не снимайте военные объекты и не купайтесь в фонтанахТунис пока ничего не сообщал о туристах из России, но уже активно принимает гостей из Белоруссии. "Там нельзя фотографировать национальный флаг, здания министерств, военные базы, мосты, городки, посты и другие военные объекты. За подобные кадры полагается тюремный срок", — предостерегает Шайдуллина.В Европе, по ее словам, тоже есть несколько неочевидных запретов, которые лучше не нарушать. Например, в Испании существует закон, ограничивающий рисунки на песке и выкладывание сердечек из камней. В Германии недопустимы шутки на тему нацизма. В Италии могут наказать за продажу и покупку фальшивых брендов.Не стоит там купаться в фонтанах, представляющих культурную и историческую ценность, а также оставлять автографы на античных и других памятниках.

https://ria.ru/20200828/turtsiya-1576422188.html

https://ria.ru/20191224/1562741548.html

https://ria.ru/20191118/1561001237.html

https://ria.ru/20200817/1575813461.html

https://ria.ru/20200828/turisty-1576392420.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

проблемы - туризм, туризм, туристы, анталья (провинция), германия, турция, европа, оаэ, италия, таиланд, испания