Стало известно, с какими странами Россия может открыть границы 1 сентября

Вид из окна российского самолета во время полета

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. К началу сентября возобновятся пассажирские авиаперевозки в страны ближнего зарубежья, сообщило издание Ассоциации туроператоров России К началу сентября возобновятся пассажирские авиаперевозки в страны ближнего зарубежья, сообщило издание Ассоциации туроператоров России "Вестник АТОР"

Таджикистан, Киргизию, Армению. По данным его источников, с 1 сентября авиакомпании начнут выполнять регулярные рейсы в большинство стран СНГ , в том числе Казахстан

Как отмечают эксперты, для такого решения есть несколько оснований. Во-первых, ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась. Кроме того, в сентябре в стране планируют запустить в промышленное производство вакцину от COVID-19.

Эпидемиологическая обстановка улучшилась и в странах Содружества. К тому же они намерены покупать российскую вакцину, что также поможет восстановлению гуманитарных и деловых связей с Россией.

В то же время пока не известно, когда для туристов откроется российско-белорусская граница. Отмечается, что авиакомпания "Белавиа" продлила отмену рейсов в Россию до 21 августа.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы (а иностранцев — из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие.