https://ria.ru/20200813/1575734182.html
Стало известно, с какими странами Россия может открыть границы 1 сентября
К началу сентября возобновятся пассажирские авиаперевозки в страны ближнего зарубежья, сообщило издание Ассоциации туроператоров России "Вестник АТОР". РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T13:10
2020-08-13T20:58
куда можно лететь
коронавирус covid-19
новости - туризм
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
снг
таджикистан
киргизия
армения
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3
таджикистан
киргизия
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156058/27/1560582726_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_c30108b1f0cae0567f5139c19de7872e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куда можно лететь, коронавирус covid-19, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), снг, таджикистан, киргизия, армения
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости.
К началу сентября возобновятся пассажирские авиаперевозки в страны ближнего зарубежья, сообщило издание Ассоциации туроператоров России "Вестник АТОР"
.
По данным его источников, с 1 сентября авиакомпании начнут выполнять регулярные рейсы в большинство стран СНГ
, в том числе Казахстан
, Таджикистан
, Киргизию
, Армению
.
Как отмечают эксперты, для такого решения есть несколько оснований. Во-первых, ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась. Кроме того, в сентябре в стране планируют запустить в промышленное производство вакцину от COVID-19.
Эпидемиологическая обстановка улучшилась и в странах Содружества. К тому же они намерены покупать российскую вакцину, что также поможет восстановлению гуманитарных и деловых связей с Россией.
В то же время пока не известно, когда для туристов откроется российско-белорусская граница. Отмечается, что авиакомпания "Белавиа" продлила отмену рейсов в Россию до 21 августа.
Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы (а иностранцев — из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие.
На сегодняшний день Россия открыла границы с Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией. Еще несколько стран заявили о готовности принимать российских туристов — Хорватия, Черногория, Египет, ОАЭ, Куба, Доминикана, Мексика, Кения и Мальдивы.