https://ria.ru/20200828/turtsiya-1576422188.html

Россиян предупредили о вещах, которые нельзя вывозить из Турции

В последнее время российских туристов стали чаще задерживать турецкие службы таможенного и пограничного контроля за вывоз предметов, которые могут иметь... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T12:59

2020-08-28T12:59

2020-08-28T12:59

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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> В последнее время российских туристов стали чаще задерживать турецкие службы таможенного и пограничного контроля за вывоз предметов, которые могут иметь культурно-историческую и археологическую ценность, <a href="https://www.facebook.com/rfconsulateantalya/photos/a.962637943749534/4120311011315529/?type=3&theater" target="_blank">сообщает</a> Генеральное консульство России в Анталье.Речь идет об археологических находках, элементах барельефов и мозаик, антиквариата возрастом более 100 лет, а также о предметах, связанных с этнографией и бытом старинных турецких деревень (утюги, ключи).Генконсульство России в Анталье рекомендует воздерживаться от приобретения предметов старины в любых местах, кроме специализированных магазинов, имеющих соответствующие лицензии. Кроме того, нужно обязательно требовать и сохранять товарные чеки и квитанции. Необходимо строго придерживаться правил посещения исторических достопримечательностей, не забирать ничего "на память". При наличии намерений приобрести подлинные артефакты и произведения искусства заранее уточнять правила их вывоза и оформления соответствующих разрешений.

https://ria.ru/20191224/1562741548.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, туристы, анталья (провинция), новости - туризм, турция, таможня