https://ria.ru/20200828/turtsiya-1576422188.html
Россиян предупредили о вещах, которые нельзя вывозить из Турции
В последнее время российских туристов стали чаще задерживать турецкие службы таможенного и пограничного контроля за вывоз предметов, которые могут иметь... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T12:59
2020-08-28T12:59
2020-08-28T12:59
туризм
туризм
туристы
анталья (провинция)
новости - туризм
турция
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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> В последнее время российских туристов стали чаще задерживать турецкие службы таможенного и пограничного контроля за вывоз предметов, которые могут иметь культурно-историческую и археологическую ценность, <a href="https://www.facebook.com/rfconsulateantalya/photos/a.962637943749534/4120311011315529/?type=3&theater" target="_blank">сообщает</a> Генеральное консульство России в Анталье.Речь идет об археологических находках, элементах барельефов и мозаик, антиквариата возрастом более 100 лет, а также о предметах, связанных с этнографией и бытом старинных турецких деревень (утюги, ключи).Генконсульство России в Анталье рекомендует воздерживаться от приобретения предметов старины в любых местах, кроме специализированных магазинов, имеющих соответствующие лицензии. Кроме того, нужно обязательно требовать и сохранять товарные чеки и квитанции. Необходимо строго придерживаться правил посещения исторических достопримечательностей, не забирать ничего "на память". При наличии намерений приобрести подлинные артефакты и произведения искусства заранее уточнять правила их вывоза и оформления соответствующих разрешений.
https://ria.ru/20191224/1562741548.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, анталья (провинция), новости - туризм, турция, таможня
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.
В последнее время российских туристов стали чаще задерживать турецкие службы таможенного и пограничного контроля за вывоз предметов, которые могут иметь культурно-историческую и археологическую ценность, сообщает
Генеральное консульство России в Анталье.
Речь идет об археологических находках, элементах барельефов и мозаик, антиквариата возрастом более 100 лет, а также о предметах, связанных с этнографией и бытом старинных турецких деревень (утюги, ключи).
"При этом следует учитывать, что законодательно значительная часть выставленных на реализацию в Турции предметов старины и этнографии может свободно продаваться внутри страны, но не подлежать вывозу за рубеж, — уточняют в дипмиссии. — Турецким законодательством по борьбе с незаконным вывозом предметов старины, произведений искусства и артефактов предусмотрено уголовное преследование нарушителей и лишение свободы сроком от пяти до двенадцати лет".
Генконсульство России в Анталье рекомендует воздерживаться от приобретения предметов старины в любых местах, кроме специализированных магазинов, имеющих соответствующие лицензии. Кроме того, нужно обязательно требовать и сохранять товарные чеки и квитанции.
Необходимо строго придерживаться правил посещения исторических достопримечательностей, не забирать ничего "на память". При наличии намерений приобрести подлинные артефакты и произведения искусства заранее уточнять правила их вывоза и оформления соответствующих разрешений.