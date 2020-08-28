Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200828/turtsiya-1576422188.html
Россиян предупредили о вещах, которые нельзя вывозить из Турции
В последнее время российских туристов стали чаще задерживать турецкие службы таможенного и пограничного контроля за вывоз предметов, которые могут иметь... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T12:59
2020-08-28T12:59
туризм
туризм
туристы
анталья (провинция)
новости - туризм
турция
таможня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570028193_0:231:2821:1817_1400x0_80_0_0_5f89e2f0e3820e46e4480c8d32dee454.jpg
<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> В последнее время российских туристов стали чаще задерживать турецкие службы таможенного и пограничного контроля за вывоз предметов, которые могут иметь культурно-историческую и археологическую ценность, <a href="https://www.facebook.com/rfconsulateantalya/photos/a.962637943749534/4120311011315529/?type=3&amp;theater" target="_blank">сообщает</a> Генеральное консульство России в Анталье.Речь идет об археологических находках, элементах барельефов и мозаик, антиквариата возрастом более 100 лет, а также о предметах, связанных с этнографией и бытом старинных турецких деревень (утюги, ключи).Генконсульство России в Анталье рекомендует воздерживаться от приобретения предметов старины в любых местах, кроме специализированных магазинов, имеющих соответствующие лицензии. Кроме того, нужно обязательно требовать и сохранять товарные чеки и квитанции. Необходимо строго придерживаться правил посещения исторических достопримечательностей, не забирать ничего "на память". При наличии намерений приобрести подлинные артефакты и произведения искусства заранее уточнять правила их вывоза и оформления соответствующих разрешений.
https://ria.ru/20191224/1562741548.html
анталья (провинция)
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570028193_45:0:2774:2047_1400x0_80_0_0_9f1381f308296bbc097bc860cb4a78f5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, туристы, анталья (провинция), новости - туризм, турция, таможня

Россиян предупредили о вещах, которые нельзя вывозить из Турции

12:59 28.08.2020
46866
© РИА Новости / Ольга Савельева / Перейти в фотобанкРоссийские туристы перед посадкой на рейс 2142 Анталья – Москва авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Анталия в Турции
Российские туристы перед посадкой на рейс 2142 Анталья – Москва авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Анталия в Турции
© РИА Новости / Ольга Савельева
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В последнее время российских туристов стали чаще задерживать турецкие службы таможенного и пограничного контроля за вывоз предметов, которые могут иметь культурно-историческую и археологическую ценность, сообщает Генеральное консульство России в Анталье.
Речь идет об археологических находках, элементах барельефов и мозаик, антиквариата возрастом более 100 лет, а также о предметах, связанных с этнографией и бытом старинных турецких деревень (утюги, ключи).
"При этом следует учитывать, что законодательно значительная часть выставленных на реализацию в Турции предметов старины и этнографии может свободно продаваться внутри страны, но не подлежать вывозу за рубеж, — уточняют в дипмиссии. — Турецким законодательством по борьбе с незаконным вывозом предметов старины, произведений искусства и артефактов предусмотрено уголовное преследование нарушителей и лишение свободы сроком от пяти до двенадцати лет".
Генконсульство России в Анталье рекомендует воздерживаться от приобретения предметов старины в любых местах, кроме специализированных магазинов, имеющих соответствующие лицензии. Кроме того, нужно обязательно требовать и сохранять товарные чеки и квитанции.
Необходимо строго придерживаться правил посещения исторических достопримечательностей, не забирать ничего "на память". При наличии намерений приобрести подлинные артефакты и произведения искусства заранее уточнять правила их вывоза и оформления соответствующих разрешений.
Досмотр пассажиров в аэропорту
24 декабря 2019, 08:00Туризм
Осторожней за границей! Новые правила и запреты в разных странах
411152510
ТуризмТуризмтуристыАнталья (провинция)Новости - ТуризмТурциятаможня
Рекомендуем
Спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева впервые рассказала о насилии в семье
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко поручил перенаправить торговые потоки из портов Литвы
Церемония бракосочетания
Названы самые частые нештатные ситуации в московских ЗАГСах
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
У России есть вопросы к работе американских лабораторий, заявила Захарова
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал реальное число заболевших COVID-19 в России
Здание Санкт-Петербургского политехнического университета
Стало известно, где учился обвиняемый в атаке на Tesla россиянин
Татуировка на спине
Мужчина оглох из-за татуировки
АПЛ К-186 Омск
Капитан первого ранга оценил появление российской подлодки около Аляски
Вадим Белоусов
Депутата Госдумы обвинили во взятке в три миллиарда рублей
Полицейская машина
Россиянина Спицына задержали сразу после прибытия в США
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан
В МИД приехал посол США Джон Салливан
Татьяна Абрамовна Вербер
Мать Аллы Вербер умерла в годовщину похорон дочери
Паломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование Нового года Рош ха-Шана
Мэр Умани обвинил Киев в сложившейся ситуации с хасидами
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч
Меркель оценила влияние ситуации с Навальным на отношения с Россией
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Песков рассказал, почему не будет делать прививку от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Спасатели советуют не злоупотреблять алкоголем на охоте
03:17Украинский Су-27 снес дорожный знак во время учений
03:12Ученые хотят использовать ракеты для изучения микроорганизмов в атмосфере
03:09В Госдуме предложили разрешить въезд в Россию иностранным студентам
03:05Эксперт рассказал, можно ли оставлять в розетке зарядник без смартфона
03:03Трамп объяснил, почему США приходится закупать нефть у России
02:31Трамп раскритиковал умственные способности Байдена
02:27Путин назвал выборы в Белоруссии состоявшимися
02:05Эксперт рассказал, как узнать, кто звонит со скрытого номера
02:00Эксперт рассказал, как меняются алкогольные предпочтения россиян
00:56В Белоруссии заблокировали доступ к двум новостным сайтам
00:25Премьер ПНС Ливии отстранил от должности главу МВД на фоне протестов
00:11В России началась регистрация автомобилей в МФЦ
23:29Источник сообщил о задержании гендиректора "Мособлэнерго"
23:28В США подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом
23:04В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:33Правозащитники сообщили о задержании в Минске двух россиян
22:24Фильм "Серебряные коньки" откроет Московский кинофестиваль
22:20В Сарове разработали аппарат для лечения больных COVID-19
22:07Член КС оппозиции столкнулся с машинами из автопробега за Лукашенко
Лента новостейМолния