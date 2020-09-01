https://ria.ru/20200901/shkola-1576554113.html

Школы обеспечат разовым горячим питанием учеников начальных классов

Российские школы с 1 сентября начинают переход на обеспечение бесплатным разовым горячим питанием учеников младших классов, закончится переход должен до 1... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T00:13

2020-09-01T00:13

2020-09-01T09:25

социальный навигатор

сн_образование

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571615552_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_df018fcfb0aea590f128c376ef007e00.jpg

<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Российские</a> школы с 1 сентября начинают переход на обеспечение бесплатным разовым горячим питанием учеников младших классов, закончится переход должен до 1 сентября 2023 года.В апреле 2019 года бывший тогда премьероим <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>, выступая в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуме</a> с ежегодным отчетом о работе кабмина, отметил, что российские школьники должны получать полноценное и сбалансированное горячее питание в образовательных учреждениях, все нормы должны соблюдаться, в том числе по молоку, молочным продуктам, по сокам и фруктам. По итогам доклада в нижней палате была создана рабочая группа во главе с заместителем председателя Госдумы <a href="http://ria.ru/person_AleksandrZHukov/" target="_blank" data-auto="true">Александром Жуковым</a> для подготовки законопроектов на его основе.Законодательная инициатива была внесена в Госдуму 20 сентября, ее авторами стали спикеры обеих палат парламента <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a> и <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a>, а также лидеры всех парламентских фракций. Законопроектом вводится понятие "здоровое питание", закрепляются его принципы, особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения.Законопроект был принят в первом чтении на пленарном заседании Госдумы в октябре. В декабре комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал законопроект ко второму чтению, отложив на год норму о введении обязательной маркировки отдельных пищевых продуктов.Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в январе в послании Федеральному собранию заявил, что все школьники начальных классов в России будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Он поручил кабмину и регионам обеспечить поэтапный переход на бесплатное горячее питание для учеников младших классов с сентября 2020 года до сентября 2023 года.Закон был принят Госдумой 18 февраля и одобрен <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Советом Федерации</a> 26 февраля. Президент РФ подписал документ 1 марта.В соответствии с поправкой президента, бюджетам субъектов Российской Федерации могут предоставляться субсидии для обеспечения школьников питанием на условиях, определяемых правительством.Принятие закона позволит обеспечить сбалансированное питание учеников начальных классов, включающее горячее питание, с учетом утвержденных норм по формированию рациона питания и его соответствия положениям санитарно-эпидемиологических требований, сообщил ранее РИА Новости глава аграрного комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Majjorov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Майоров</a>.По словам замминистра просвещения <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Nikolaev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Николаева</a>, минимальная стоимость набора продуктов для горячего обеда для школьников младших классов составит 44 рубля, в среднем по стране – чуть более 60 рублей. Как заявил на встрече с президентом министр просвещения РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфином</a> предусмотрены все средства для организации горячего питания младших школьников, создана рабочая группа в правительстве, поручение будет выполнено. Позже <a href="http://ria.ru/person_AleksejjKravcov/" target="_blank" data-auto="true">Кравцов</a> сообщил, что все необходимы средства доведены до регионов.Рекомендации по родительскому, общественному и парламентскому контролю за работой пищеблоков и за организацией питания детей в школах также готовы, как и необходимые подзаконные акты и методическая база, сообщила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>. Также министерством просвещения поручено школам опубликовать до 1 сентября варианты меню на своих сайтах.Кроме того, главой кабмина РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Мишустиным</a> были внесены изменения в правила предоставления федеральных субсидий на обеспечение горячего питания, согласно которым получить господдержку смогут все школы, готовые обеспечить школьников горячим питанием, 100% готовность регионов больше не нужна. В 2020 году на эти цели по распоряжению Мишустина будет направлено более 22 миллиардов рублей, на последующие два года запланировано около 113 миллиардов рублей.Сейчас в России около 6,8 миллиона младших школьников. По прогнозам на 2021 год их будет 7,1 миллиона человек, на 2022 год – 7,2 миллиона.

https://ria.ru/20200831/shkoly-1576551231.html

https://ria.ru/20200831/knigi-1576522508.html

https://ria.ru/20200831/shkola-1576504695.html

2

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, россия, общество