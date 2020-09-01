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Школы обеспечат разовым горячим питанием учеников начальных классов
Российские школы с 1 сентября начинают переход на обеспечение бесплатным разовым горячим питанием учеников младших классов, закончится переход должен до 1... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T00:13
2020-09-01T09:25
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Российские</a> школы с 1 сентября начинают переход на обеспечение бесплатным разовым горячим питанием учеников младших классов, закончится переход должен до 1 сентября 2023 года.В апреле 2019 года бывший тогда премьероим <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>, выступая в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуме</a> с ежегодным отчетом о работе кабмина, отметил, что российские школьники должны получать полноценное и сбалансированное горячее питание в образовательных учреждениях, все нормы должны соблюдаться, в том числе по молоку, молочным продуктам, по сокам и фруктам. По итогам доклада в нижней палате была создана рабочая группа во главе с заместителем председателя Госдумы <a href="http://ria.ru/person_AleksandrZHukov/" target="_blank" data-auto="true">Александром Жуковым</a> для подготовки законопроектов на его основе.Законодательная инициатива была внесена в Госдуму 20 сентября, ее авторами стали спикеры обеих палат парламента <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a> и <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a>, а также лидеры всех парламентских фракций. Законопроектом вводится понятие "здоровое питание", закрепляются его принципы, особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения.Законопроект был принят в первом чтении на пленарном заседании Госдумы в октябре. В декабре комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал законопроект ко второму чтению, отложив на год норму о введении обязательной маркировки отдельных пищевых продуктов.Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в январе в послании Федеральному собранию заявил, что все школьники начальных классов в России будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Он поручил кабмину и регионам обеспечить поэтапный переход на бесплатное горячее питание для учеников младших классов с сентября 2020 года до сентября 2023 года.Закон был принят Госдумой 18 февраля и одобрен <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Советом Федерации</a> 26 февраля. Президент РФ подписал документ 1 марта.В соответствии с поправкой президента, бюджетам субъектов Российской Федерации могут предоставляться субсидии для обеспечения школьников питанием на условиях, определяемых правительством.Принятие закона позволит обеспечить сбалансированное питание учеников начальных классов, включающее горячее питание, с учетом утвержденных норм по формированию рациона питания и его соответствия положениям санитарно-эпидемиологических требований, сообщил ранее РИА Новости глава аграрного комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Majjorov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Майоров</a>.По словам замминистра просвещения <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Nikolaev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Николаева</a>, минимальная стоимость набора продуктов для горячего обеда для школьников младших классов составит 44 рубля, в среднем по стране – чуть более 60 рублей. Как заявил на встрече с президентом министр просвещения РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфином</a> предусмотрены все средства для организации горячего питания младших школьников, создана рабочая группа в правительстве, поручение будет выполнено. Позже <a href="http://ria.ru/person_AleksejjKravcov/" target="_blank" data-auto="true">Кравцов</a> сообщил, что все необходимы средства доведены до регионов.Рекомендации по родительскому, общественному и парламентскому контролю за работой пищеблоков и за организацией питания детей в школах также готовы, как и необходимые подзаконные акты и методическая база, сообщила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>. Также министерством просвещения поручено школам опубликовать до 1 сентября варианты меню на своих сайтах.Кроме того, главой кабмина РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Мишустиным</a> были внесены изменения в правила предоставления федеральных субсидий на обеспечение горячего питания, согласно которым получить господдержку смогут все школы, готовые обеспечить школьников горячим питанием, 100% готовность регионов больше не нужна. В 2020 году на эти цели по распоряжению Мишустина будет направлено более 22 миллиардов рублей, на последующие два года запланировано около 113 миллиардов рублей.Сейчас в России около 6,8 миллиона младших школьников. По прогнозам на 2021 год их будет 7,1 миллиона человек, на 2022 год – 7,2 миллиона.
https://ria.ru/20200831/shkoly-1576551231.html
https://ria.ru/20200831/knigi-1576522508.html
https://ria.ru/20200831/shkola-1576504695.html
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социальный навигатор, сн_образование, россия, общество

Школы обеспечат разовым горячим питанием учеников начальных классов

00:13 01.09.2020 (обновлено: 09:25 01.09.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРаботница школьной столовой
Работница школьной столовой - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Работница школьной столовой. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские школы с 1 сентября начинают переход на обеспечение бесплатным разовым горячим питанием учеников младших классов, закончится переход должен до 1 сентября 2023 года.
"Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях обеспечиваются учредителями таких организаций не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных источников финансирования, предусмотренных законодательством Российской Федерации", - говорится в федеральном законе.
В апреле 2019 года бывший тогда премьероим Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о работе кабмина, отметил, что российские школьники должны получать полноценное и сбалансированное горячее питание в образовательных учреждениях, все нормы должны соблюдаться, в том числе по молоку, молочным продуктам, по сокам и фруктам. По итогам доклада в нижней палате была создана рабочая группа во главе с заместителем председателя Госдумы Александром Жуковым для подготовки законопроектов на его основе.
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Законодательная инициатива была внесена в Госдуму 20 сентября, ее авторами стали спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также лидеры всех парламентских фракций. Законопроектом вводится понятие "здоровое питание", закрепляются его принципы, особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения.
Законопроект был принят в первом чтении на пленарном заседании Госдумы в октябре. В декабре комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал законопроект ко второму чтению, отложив на год норму о введении обязательной маркировки отдельных пищевых продуктов.
Президент РФ Владимир Путин в январе в послании Федеральному собранию заявил, что все школьники начальных классов в России будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Он поручил кабмину и регионам обеспечить поэтапный переход на бесплатное горячее питание для учеников младших классов с сентября 2020 года до сентября 2023 года.
Закон был принят Госдумой 18 февраля и одобрен Советом Федерации 26 февраля. Президент РФ подписал документ 1 марта.
В соответствии с поправкой президента, бюджетам субъектов Российской Федерации могут предоставляться субсидии для обеспечения школьников питанием на условиях, определяемых правительством.
Принятие закона позволит обеспечить сбалансированное питание учеников начальных классов, включающее горячее питание, с учетом утвержденных норм по формированию рациона питания и его соответствия положениям санитарно-эпидемиологических требований, сообщил ранее РИА Новости глава аграрного комитета Совфеда Алексей Майоров.
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По словам замминистра просвещения Андрей Николаева, минимальная стоимость набора продуктов для горячего обеда для школьников младших классов составит 44 рубля, в среднем по стране – чуть более 60 рублей. Как заявил на встрече с президентом министр просвещения РФ Сергей Кравцов, Минфином предусмотрены все средства для организации горячего питания младших школьников, создана рабочая группа в правительстве, поручение будет выполнено. Позже Кравцов сообщил, что все необходимы средства доведены до регионов.
Рекомендации по родительскому, общественному и парламентскому контролю за работой пищеблоков и за организацией питания детей в школах также готовы, как и необходимые подзаконные акты и методическая база, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Также министерством просвещения поручено школам опубликовать до 1 сентября варианты меню на своих сайтах.
Кроме того, главой кабмина РФ Михаилом Мишустиным были внесены изменения в правила предоставления федеральных субсидий на обеспечение горячего питания, согласно которым получить господдержку смогут все школы, готовые обеспечить школьников горячим питанием, 100% готовность регионов больше не нужна. В 2020 году на эти цели по распоряжению Мишустина будет направлено более 22 миллиардов рублей, на последующие два года запланировано около 113 миллиардов рублей.
Сейчас в России около 6,8 миллиона младших школьников. По прогнозам на 2021 год их будет 7,1 миллиона человек, на 2022 год – 7,2 миллиона.
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