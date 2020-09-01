Школы обеспечат разовым горячим питанием учеников начальных классов
00:13 01.09.2020 (обновлено: 09:25 01.09.2020)
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Работница школьной столовой. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские школы с 1 сентября начинают переход на обеспечение бесплатным разовым горячим питанием учеников младших классов, закончится переход должен до 1 сентября 2023 года.
"Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях обеспечиваются учредителями таких организаций не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных источников финансирования, предусмотренных законодательством Российской Федерации", - говорится в федеральном законе.
В апреле 2019 года бывший тогда премьероим Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о работе кабмина, отметил, что российские школьники должны получать полноценное и сбалансированное горячее питание в образовательных учреждениях, все нормы должны соблюдаться, в том числе по молоку, молочным продуктам, по сокам и фруктам. По итогам доклада в нижней палате была создана рабочая группа во главе с заместителем председателя Госдумы Александром Жуковым для подготовки законопроектов на его основе.
Законодательная инициатива была внесена в Госдуму 20 сентября, ее авторами стали спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также лидеры всех парламентских фракций. Законопроектом вводится понятие "здоровое питание", закрепляются его принципы, особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения.
Законопроект был принят в первом чтении на пленарном заседании Госдумы в октябре. В декабре комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал законопроект ко второму чтению, отложив на год норму о введении обязательной маркировки отдельных пищевых продуктов.
Президент РФ Владимир Путин в январе в послании Федеральному собранию заявил, что все школьники начальных классов в России будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Он поручил кабмину и регионам обеспечить поэтапный переход на бесплатное горячее питание для учеников младших классов с сентября 2020 года до сентября 2023 года.
Закон был принят Госдумой 18 февраля и одобрен Советом Федерации 26 февраля. Президент РФ подписал документ 1 марта.
В соответствии с поправкой президента, бюджетам субъектов Российской Федерации могут предоставляться субсидии для обеспечения школьников питанием на условиях, определяемых правительством.
Принятие закона позволит обеспечить сбалансированное питание учеников начальных классов, включающее горячее питание, с учетом утвержденных норм по формированию рациона питания и его соответствия положениям санитарно-эпидемиологических требований, сообщил ранее РИА Новости глава аграрного комитета Совфеда Алексей Майоров.
По словам замминистра просвещения Андрей Николаева, минимальная стоимость набора продуктов для горячего обеда для школьников младших классов составит 44 рубля, в среднем по стране – чуть более 60 рублей. Как заявил на встрече с президентом министр просвещения РФ Сергей Кравцов, Минфином предусмотрены все средства для организации горячего питания младших школьников, создана рабочая группа в правительстве, поручение будет выполнено. Позже Кравцов сообщил, что все необходимы средства доведены до регионов.
Рекомендации по родительскому, общественному и парламентскому контролю за работой пищеблоков и за организацией питания детей в школах также готовы, как и необходимые подзаконные акты и методическая база, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Также министерством просвещения поручено школам опубликовать до 1 сентября варианты меню на своих сайтах.
Кроме того, главой кабмина РФ Михаилом Мишустиным были внесены изменения в правила предоставления федеральных субсидий на обеспечение горячего питания, согласно которым получить господдержку смогут все школы, готовые обеспечить школьников горячим питанием, 100% готовность регионов больше не нужна. В 2020 году на эти цели по распоряжению Мишустина будет направлено более 22 миллиардов рублей, на последующие два года запланировано около 113 миллиардов рублей.
Сейчас в России около 6,8 миллиона младших школьников. По прогнозам на 2021 год их будет 7,1 миллиона человек, на 2022 год – 7,2 миллиона.