https://ria.ru/20200901/obrazovanie-1576529204.html

День знаний в России

Ежегодно 1 сентября в России отмечается День знаний. Этот день также является официальным праздником в некоторых других постсоветских государствах. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T03:37

2020-09-01T03:37

2020-09-01T03:37

день знаний

справки

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Ежегодно <a href="http://base.garant.ru/4029129/" target="_blank">1 сентября</a> в России отмечается День знаний. Этот день также является <a href="https://ru.sputniknews-uz.com/photo/20150902/359038.html" target="_blank">официальным праздником</a> в некоторых других постсоветских государствах.Истоки праздника связывают с пришедшим из Византии в Россию в XV веке обычаем отмечать наступление нового календарного года в первый день осени. С 1492 года 1 сентября на Руси стали отмечать церковно-государственный <a href="http://pravoslavie.ru/179.html" target="_blank">праздник Новолетия</a>, с которым нередко связывалось и начало учебного года.Однако четкой связи с началом учебного года эта дата не получила. Единый Устав средних учебных заведений от 5 ноября 1804 года установил единую дату начала года в уездных училищах и гимназиях – 14 августа (1 августа по старому стилю), в первый день двухнедельного Успенского поста. В конце XIX века на всей территории Российской Империи учебный год в гимназиях и университетах начинался уже 29 августа (16 августа по старому стилю), сразу по окончании поста. В других учебных заведениях единоначалия не существовало – учеба могла начинаться в середине сентября, и даже в начале или середине октября.В <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> до середины 1930-х годов точной даты начала учебного года также не существовало. Согласно постановлению Совнаркома от 14 августа 1930 года, все дети в возрасте восьми-десяти лет, а также иных возрастов, которые до этого времени не обучались в школе, должны были быть приняты в школу осенью. Обязанность посылать в школу детей возлагалась на их родителей. Каждый ребенок был обязан отучиться не менее <a href="http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_3667.htm" target="_blank">четырехлетнего курса начальной школы</a>.Единое начало учебного года во всех образовательных заведениях было введено 3 сентября 1935 года постановлением Совнаркома и ЦК ВКП(б) "Об организации учебной работы и внутреннем распорядке в начальной, неполной средней и средней школе ", которым было установлено во всех школах СССР начало учебных занятий с 1 сентября и окончание их – в первых трех классах – 1 июня, в четвертых-седьмых классах – 10 июня и в восьмых-десятых классах – 20 июня.Официальным государственным праздником День знаний стал на основании <a href="http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_10483.htm" target="_blank">Указа</a> Президиума Верховного Совета СССР "О праздничных и памятных днях" от 1 октября 1980 года, а 15 июня 1984 года был объявлен <a href="https://www.pnp.ru/social/rossiya-prazdnuet-den-znaniy.html" target="_blank">всенародным праздником</a>. 1 сентября – начало нового учебного года для всех российских школьников, студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, классные часы, уроки знаний, мира, безопасности.1 сентября 2020 года в школах России начнется учебный год. В связи с пандемией коронавируса образовательный процесс по всей в стране начнется в очном режиме <a href="https://sn.ria.ru/20200813/1575756877.html" target="_blank">с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора</a> для каждого региона. <a href="https://ria.ru/20200729/1575106007.html" target="_blank">Во всех школах</a> будет проведена дезинфекция, организована термометрия, налажено обеспечение антисептическими средствами и предоставлена возможность воспользоваться средствами индивидуальной защиты.1 сентября в школах <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="https://ria.ru/20200824/shkola-1576238596.html" target="_blank">традиционные линейки</a> состоятся только для первоклассников, для остальных учащихся будут проведены классные часы,<a href="https://ria.ru/20200826/universitet-1576341580.html" target="_blank">День знаний в вузах</a> в РФ в 2020 году состоится в традиционном формате.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день знаний, справки