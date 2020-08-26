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День знаний в российских вузах состоится в традиционной форме
День знаний в вузах в РФ состоится в традиционном формате, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T16:39
2020-08-26T16:46
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
валерий фальков
образование - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. </strong>День знаний в вузах в РФ состоится в традиционном формате, сообщил глава Минобрнауки <a href="http://ria.ru/person_valeriy-falkov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фальков</a>."В соответствии с рекомендациями <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> вузы готовы к реализации комплекса мер по профилактике коронавирусной инфекции", - сказал он на совещании у президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путина</a>.По словам министра, накануне на площадке МГУ прошло итоговое совещание с ректорами вузов, посвященное этим вопросам.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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навигатор абитуриента, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валерий фальков, образование - общество, общество

День знаний в российских вузах состоится в традиционной форме

16:39 26.08.2020 (обновлено: 16:46 26.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВ университете
В университете
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В университете. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. День знаний в вузах в РФ состоится в традиционном формате, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
"Первого сентября в университетах, во всех высших учебных заведениях, так же, как и в школах, традиционно празднуют начало учебного года. Особенно важно это для первокурсников, поскольку для них это новый этап в жизни. Не станет исключением и 2020 год. День знаний в вузах состоится. В абсолютном большинстве университетов новый учебный год начнется 1 сентября в традиционном формате", - сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина.
"В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора вузы готовы к реализации комплекса мер по профилактике коронавирусной инфекции", - сказал он на совещании у президента РФ Владимир Путина.
По словам министра, накануне на площадке МГУ прошло итоговое совещание с ректорами вузов, посвященное этим вопросам.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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