https://ria.ru/20200826/universitet-1576341580.html
День знаний в российских вузах состоится в традиционной форме
День знаний в вузах в РФ состоится в традиционном формате, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T16:39
2020-08-26T16:39
2020-08-26T16:46
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распространение нового коронавируса
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валерий фальков
образование - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. </strong>День знаний в вузах в РФ состоится в традиционном формате, сообщил глава Минобрнауки <a href="http://ria.ru/person_valeriy-falkov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фальков</a>."В соответствии с рекомендациями <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> вузы готовы к реализации комплекса мер по профилактике коронавирусной инфекции", - сказал он на совещании у президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путина</a>.По словам министра, накануне на площадке МГУ прошло итоговое совещание с ректорами вузов, посвященное этим вопросам.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200825/vuz-1576309298.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
навигатор абитуриента, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валерий фальков, образование - общество, общество