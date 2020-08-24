Линейки в московских школах проведут только для первоклассников
13:46 24.08.2020 (обновлено: 13:53 24.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУченики школы во время торжественных мероприятий перед началом линейки, посвященных Дню знаний
Ученики школы во время торжественных мероприятий перед началом линейки, посвященных Дню знаний. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Линейки в московских школах школах Москвы 1 сентября проведут только для первоклассников, для остальных проведут классные часы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила журналистам, что традиционных общешкольных линеек 1 сентября в этом году не будет, но для первоклашек проведут "локальные праздники".
"Мы понимаем, что День знаний особенно важен для ребят, которые впервые в этом году пойдут в школу. Поэтому чтобы сохранить атмосферу первого знакомства со школой отдельно для первоклассников организуют линейки. Поскольку время начала дня у первоклассников будет иным, с другими учениками они общаться в этот момент не будут. А для школьников со 2 по 11 классы педагоги проведут классные часы", - сообщили в пресс-службе.