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Линейки в московских школах проведут только для первоклассников
Линейки в московских школах школах Москвы 1 сентября проведут только для первоклассников, для остальных проведут классные часы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T13:46
2020-08-24T13:53
социальный навигатор
сн_образование
анастасия ракова
москва
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Линейки в московских школах школах <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> 1 сентября проведут только для первоклассников, для остальных проведут классные часы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a> сообщила журналистам, что традиционных общешкольных линеек 1 сентября в этом году не будет, но для первоклашек проведут "локальные праздники".
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социальный навигатор, сн_образование, анастасия ракова , москва, общество

Линейки в московских школах проведут только для первоклассников

13:46 24.08.2020 (обновлено: 13:53 24.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУченики школы во время торжественных мероприятий перед началом линейки, посвященных Дню знаний
Ученики школы во время торжественных мероприятий перед началом линейки, посвященных Дню знаний
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Ученики школы во время торжественных мероприятий перед началом линейки, посвященных Дню знаний. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Линейки в московских школах школах Москвы 1 сентября проведут только для первоклассников, для остальных проведут классные часы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила журналистам, что традиционных общешкольных линеек 1 сентября в этом году не будет, но для первоклашек проведут "локальные праздники".
"Мы понимаем, что День знаний особенно важен для ребят, которые впервые в этом году пойдут в школу. Поэтому чтобы сохранить атмосферу первого знакомства со школой отдельно для первоклассников организуют линейки. Поскольку время начала дня у первоклассников будет иным, с другими учениками они общаться в этот момент не будут. А для школьников со 2 по 11 классы педагоги проведут классные часы", - сообщили в пресс-службе.
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеАнастасия РаковаМоскваОбщество
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