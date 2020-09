https://ria.ru/20200901/akon-1576561111.html

Рэпер Akon заложил первый камень собственного города в Сенегале

Сенегальско-американский рэпер Akon заложил первый камень собственного города Akon City на одном из островов в Сенегале. РИА Новости, 01.09.2020

<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Сенегальско-американский рэпер Akon заложил первый камень собственного города Akon City на одном из островов в Сенегале.Первый камень нового города был заложен при участии министра туризма Сенегала Алиуна Сарра."Я произвел закладку первого камня устойчивого города Akon City в компании его спонсора, нашего соотечественника Алиана Бадары Тиама, известного как Akon", - говорится в сообщении министра туризма в Twitter.Сам рэпер также поделился в Twitter фотографией первого камня, на котором указано, что он был заложен в понедельник, 31 августа 2020 года.Ранее на сайте Akon City сообщалось, что американская строительная компания KE International получила контракт на 6 миллиардов долларов на строительство города.В январе стало <a href="https://ria.ru/20200115/1563409679.html" target="_blank">известно</a>, что рэпер сенегальского происхождения собирается построить крипто-город на острове площадью в 2000 акров (около 809 гектаров), подаренном ему президентом Сенегала Маки Саллом. Все торговые операции будут проводиться исключительно в собственной электронной валюте AKoin.Город будет находиться в пяти минутах езды на автомобиле от нового международного аэропорта Сенегала.Akon является автором хитов Lonely, Right Now и Smack That. В последнее время музыкант активно занялся бизнесом и благотворительной деятельностью. Его последний проект Akon Lighting Africa ("Akon освещает Африку") был посвящен обеспечению стран региона электричеством посредством солнечной энергии.

