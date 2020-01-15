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Культура
2020-01-15T03:59+0300
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Рэпер Akon объявил, что построит собственный город в Сенегале
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РИА Новости

Рэпер Akon объявил, что построит собственный город в Сенегале

03:59 15.01.2020
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© AFP 2019 / Fadel SennaРэпер Akon
Рэпер Akon
© AFP 2019 / Fadel Senna
МОСКВА, 154 янв — РИА Новости. Американский рэпер и бизнесмен Эйкон Тиам, выступающий под псевдонимом Akon, написал в Твиттере, что построит собственный город на территории Сенегала.
"Только что заключили соглашение для строительства Akon City в Сенегале. Будем рады принять вас там в будущем", — написал хип-хоп исполнитель.
Ожидается, что город появится к 2025 году в районе приморского поселка Мбодьен. Территорию площадью 800 гектаров бизнесмену подарил президент Сенегала Маки Салл.
Akon City будет расположен в пяти минутах езды от аэропорта, а также его оснастят всей необходимой инфраструктурой, в том числе школой. Расплачиваться жители и гости смогут специальной цифровой валютой AKoin.
Пользователи положительно отреагировали на новость.
"Если тебе нужны строители, обращайся", — написал @Obadavid001.
"Не могу дождаться, чтобы вернуться в Сенегал!" — присоединился к обсуждению @Rashidi Kweli.
"Отличный шаг, ты потрясающий парень", — прокомментировал @Rasmarley Mustang‏.
Эйкон Тиам жил в Сенегале до семи лет. Потом семья переехала в США. Рэпер давно не выпускал новых песен, видимо все больше уходит в бизнес.
В 2013 году он рассказывал, что всегда хотел улучшить жизнь в Африке, поэтому у него несколько благотворительных проектов на континенте.

"Я считаю безумием, когда имея миллиард долларов, его хранят в банке, когда вокруг столько нуждающихся в помощи людей", — прокомментировал рэпер.

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