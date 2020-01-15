Рэпер Akon объявил, что построит собственный город в Сенегале

МОСКВА, 154 янв — РИА Новости. Американский рэпер и бизнесмен Эйкон Тиам, выступающий под псевдонимом Akon, написал в Твиттере, что построит собственный город на территории Сенегала.

Just finalized the agreement for AKON CITY in Senegal. Looking forward to hosting you there in the future pic.twitter.com/dsoYpmjnpf — AKON (@Akon) 13 января 2020 г.

"Только что заключили соглашение для строительства Akon City в Сенегале. Будем рады принять вас там в будущем", — написал хип-хоп исполнитель.

Ожидается, что город появится к 2025 году в районе приморского поселка Мбодьен. Территорию площадью 800 гектаров бизнесмену подарил президент Сенегала Маки Салл.

Akon City будет расположен в пяти минутах езды от аэропорта, а также его оснастят всей необходимой инфраструктурой, в том числе школой. Расплачиваться жители и гости смогут специальной цифровой валютой AKoin.

Пользователи положительно отреагировали на новость.

"Если тебе нужны строители, обращайся", — написал @Obadavid001.

"Не могу дождаться, чтобы вернуться в Сенегал!" — присоединился к обсуждению @Rashidi Kweli.

"Отличный шаг, ты потрясающий парень", — прокомментировал @Rasmarley Mustang‏.

Эйкон Тиам жил в Сенегале до семи лет. Потом семья переехала в США. Рэпер давно не выпускал новых песен, видимо все больше уходит в бизнес.

В 2013 году он рассказывал, что всегда хотел улучшить жизнь в Африке, поэтому у него несколько благотворительных проектов на континенте.