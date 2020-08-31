https://ria.ru/20200831/torgovlya-1576503006.html

Названы регионы-лидеры по обороту розничной торговли

Оборот розничной торговли по итогам первого полугодия 2020 года снизился в 78 регионах РФ, вырос только в шести, при этом наиболее заметный спад произошел в... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T00:08

2020-08-31T00:08

2020-08-31T00:08

россия

экономика

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<strong>МОСКВА, 31 авг – РИА Новости.</strong> Оборот розничной торговли по итогам первого полугодия 2020 года снизился в 78 регионах <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">РФ</a>, вырос только в шести, при этом наиболее заметный спад произошел в <a href="http://ria.ru/location_respublika-sakha--/" target="_blank" data-auto="true">республике Саха</a> (Якутия), Карачаево-Черкессии и Дагестане, свидетельствуют результаты <a href="https://ria.ru/20200831/torgovlya-1576380999.html" target="_blank">исследования</a> РИА Новости*.Влияние коронавирусаПо итогам первого полугодия 2020 года большинство макроэкономических показателей ухудшилось, что в значительной степени стало следствием влияния пандемии коронавируса. Не стала исключением и розничная торговля, которая сократилась глубже, чем большинство других экономических показателей.По итогам первого полугодия 2020 года, по данным <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстата</a>, оборот розничной торговли в Российской Федерации снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 6,4%, тогда как, например, промышленное производство снизилось на 3,5%, ВВП, по предварительной оценке – на 3,6%. Более глубокое падение, чем в розничной торговле, наблюдалось только в секторе платных услуг, свидетельствуют данные статистики.Спад по итогам полугодия был обусловлен исключительно снижением во втором квартале, когда были введены карантинные ограничения, и были закрыты многие торговые центры, в то время как в первом квартале 2020 года оборот розничной торговли в большинстве регионов РФ и по стране в целом увеличивался.Динамика розничной торговлиДля оценки динамики розничной торговли в различных субъектах Российской Федерации эксперты агентства РИА Новости составили рейтинг регионов РФ за первые шесть месяцев 2020 года.В первом полугодии оборот розничной торговли снизился в большинстве регионов РФ, причем в некоторых довольно существенно. На 10 и более процентов розничный товарооборот снизился в 13 регионах, из которых наиболее существенный спад зафиксирован в Республике Саха (Якутия) -15,8%, в Карачаево-Черкесской Республике -14,7%, в Республике Дагестан -14,4%, в Кабардино-Балкарской Республике -14,0%.Рост розничной торговли зафиксирован только в шести регионах (в <a href="http://ria.ru/location_Tomskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Томской области</a>, <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tverskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тверской области</a>, Чукотском автономном округе, <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sakhalinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Сахалинской области</a>). Еще в одном регионе – в <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a> – оборот розничной торговли в первом полугодии 2020 года остался на уровне аналогичного периода предыдущего года.При этом эксперты отмечают, что во всех этих регионах, за исключением Чукотского автономного округа, в течение всех месяцев второго квартала 2020 года розничный товарооборот падал, однако снижение во втором квартале было менее значительным, чем рост в первом квартале. Чукотский же автономный округ стал единственным регионом РФ, в котором на протяжении всех первых шести месяцев 2020 года розничный товарооборот увеличивался.В большинстве регионов с наиболее существенным спадом розничного товарооборота его объем находится на низком уровне. В 13 регионах, где спад составил 10 и более процентов, оборот розничной торговли на одного жителя ниже общероссийского уровня, и только в четырех из них его доля в общероссийском объеме превышает 1%.Лидеры рейтинга по объему розничного оборотаЯвным лидером по розничному товарообороту является <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a>, на долю которой приходится 15% общероссийского объема. <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московская область</a> занимает второе место по абсолютному объему розничного товарооборота, и на ее долю по итогам первого полугодия 2020 года приходится 7,8% общероссийского объема.Кроме Москвы и Московской области в группу лидеров по объему оборота розничной торговли входят <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербург</a>, <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарский край</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловская область</a>. В сумме на пять лидеров приходится почти 25% общероссийского оборота розничной торговли.Москва лидирует по обороту розничной торговли на душу населению – почти 180 тысяч рублей в первом полугодии 2020 года. Немногим менее этот показатель в Сахалинской области (164,7 тысячи рублей) и в Московской области (154,2 тысячи рублей). Как отмечают эксперты, в лидирующей группе по этому показателю находятся преимущественно регионы с высокими доходами населения. Помимо вышеперечисленных – это ЯНАО, <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменская область</a>, Свердловская область, ХМАО, Санкт-Петербург, <a href="http://ria.ru/location_Murmanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Мурманская область</a>. Во всех этих регионах оборот розничной торговли на душу населения превышает 120 тысяч рублей.В регионах с низкими доходами, покупательская активность населения невысокая. Это касается почти всех республик <a href="http://ria.ru/location_Severnyjj_Kavkaz_2/" target="_blank" data-auto="true">Северного Кавказа</a> плюс <a href="http://ria.ru/location_Altajj/" target="_blank" data-auto="true">Республика Алтай</a> и <a href="http://ria.ru/location_Tyva/" target="_blank" data-auto="true">Республика Тыва</a>. Здесь оборот розничной торговли на душу населения составляет 30-70 тысяч рублей, то есть в разы меньше, чем в Москве. В <a href="http://ria.ru/location_Ingushetija/" target="_blank" data-auto="true">Республике Ингушетия</a> он составляет немногим более 25 тысяч рублей.Отчасти такие низкие показатели можно объяснить невысокой степенью урбанизации, а также тем, что население в этих регионах активно занимается огородничеством и садоводством и в меньшей мере зависима от покупной продовольственной продукции, в отличие от северных регионов и Москвы.Эксперты РИА Новости полагают, что во второй половине 2020 динамика торговли будет быстро улучшаться в связи со снятием карантинных ограничений. Тем не менее, по итогам года ожидается спад оборота розничной торговли в целом по России на 2,3% вследствие глубокого падения во втором квартале. При этом количество регионов с положительной динамикой торговли будет выше, чем по итогам полугодия, но в ряде регионов спад торговли по итогам года может составить около 10%. <em><sub>*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.</sub></em>

https://realty.ria.ru/20200817/1575872786.html

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https://ria.ru/20200728/1575041675.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, экономика