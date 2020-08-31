Лучшие фото РИА Новости, август 2020 года

Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда Москвы после заседания по делу о смертельном ДТП. Восьмого июня Ефремов, находившийся за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель Сергей Захаров, в чей автомобиль въехал джип Ефремова, погиб.