Лучшие фото РИА Новости, август 2020 года
Победительница Miss Maxim 2020 Октябрина Максимова и финалистки конкурса красоты и сексуальности.
Победительница Miss Maxim 2020 Октябрина Максимова и финалистки конкурса красоты и сексуальности.
Отдыхающие на соленом озере Бурлинское в Алтайском крае.
Отдыхающие на соленом озере Бурлинское в Алтайском крае.
Джазовый музыкант Сергей Головня выступает на Международном фестивале Koktebel Jazz Party — 2020 в Крыму.
Джазовый музыкант Сергей Головня выступает на Международном фестивале Koktebel Jazz Party — 2020 в Крыму.
Девочки перебегают дорогу во время сильного дождя в Москве.
Девочки перебегают дорогу во время сильного дождя в Москве.
Дым от взрыва в порту Бейрута.
Участники столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте. Протестующие вышли на митинг, требуя реформ и отставки правительства.
Участники столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте. Протестующие вышли на митинг, требуя реформ и отставки правительства.
Участники показа коллекции одежды Надежды Шибиной в проекте CINEMA FASHION на площадке киностудии "Мосфильм".
Участники показа коллекции одежды Надежды Шибиной в проекте CINEMA FASHION на площадке киностудии "Мосфильм".
Истребители Су-35С пилотажной группы "Русские витязи" выполняют демонстрационный полет на Международном форуме "Армия-2020".
Истребители Су-35С пилотажной группы "Русские витязи" выполняют демонстрационный полет на Международном форуме "Армия-2020".
Дорожно-строительная техника во время работ по замене асфальта на Тверской улице в Москве.
Дорожно-строительная техника во время работ по замене асфальта на Тверской улице в Москве.
Танк Т-72 команды военнослужащих Узбекистана во время соревнований по танковому биатлону на полигоне "Алабино" в Подмосковье в третий день VI Армейских международных игр "АрМИ-2020".
Танк Т-72 команды военнослужащих Узбекистана во время соревнований по танковому биатлону на полигоне "Алабино" в Подмосковье в третий день VI Армейских международных игр "АрМИ-2020".
Показ мод на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией.
Показ мод на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией.
Протоиерей Богдан Северин на праздничном богослужении в честь Преображения Господня в храме Трех Святителей в Симферополе.
Протоиерей Богдан Северин на праздничном богослужении в честь Преображения Господня в храме Трех Святителей в Симферополе.
Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с правительством.
Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с правительством.
Участники международного фестиваля SUP-серфинга "Фонтанка-SUP" в Санкт-Петербурге.
Участники международного фестиваля SUP-серфинга "Фонтанка-SUP" в Санкт-Петербурге.
Морские пехотинцы Балтийского флота высаживаются во время учений с вертолета Ка-27 ПС на необорудованное побережье условного противника.
Морские пехотинцы Балтийского флота высаживаются во время учений с вертолета Ка-27 ПС на необорудованное побережье условного противника.
Сибирская рысь по кличке Буран в парке флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске.
Сибирская рысь по кличке Буран в парке флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске.
Военнослужащие из Конго проходят "Тропу разведчика" в конкурсе "Отличники войсковой разведки" в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2020".
Военнослужащие из Конго проходят "Тропу разведчика" в конкурсе "Отличники войсковой разведки" в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2020".
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов с судна "Сайда", затонувшего после пожара у причала в поселке Три Ручья в Мурманске.
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов с судна "Сайда", затонувшего после пожара у причала в поселке Три Ручья в Мурманске.
Начальник кинологического подразделения Владивостокского поисково-спасательного отряда МЧС Екатерина Воронцова со своим питомцем — миттельшнауцером по кличке Вольт, на учениях по поиску условных пострадавших в техногенной катастрофе.
Начальник кинологического подразделения Владивостокского поисково-спасательного отряда МЧС Екатерина Воронцова со своим питомцем — миттельшнауцером по кличке Вольт, на учениях по поиску условных пострадавших в техногенной катастрофе.
Дети играют на улице чукотского поселка Лорино.
Дети играют на улице чукотского поселка Лорино.
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда Москвы после заседания по делу о смертельном ДТП. Восьмого июня Ефремов, находившийся за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель Сергей Захаров, в чей автомобиль въехал джип Ефремова, погиб.
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда Москвы после заседания по делу о смертельном ДТП. Восьмого июня Ефремов, находившийся за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель Сергей Захаров, в чей автомобиль въехал джип Ефремова, погиб.
Участница Московского полумарафона — 2020.
Двухлетняя белая медведица Урсула, найденная в 2018 году в арктическом поселке Диксон осиротевшим детенышем, в бассейне парка флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске.
Двухлетняя белая медведица Урсула, найденная в 2018 году в арктическом поселке Диксон осиротевшим детенышем, в бассейне парка флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске.
Занятие по йоге на SUP-бордах в акватории Енисея в Красноярском крае.
Занятие по йоге на SUP-бордах в акватории Енисея в Красноярском крае.
Звездное небо в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды.
Звездное небо в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды.
Десантник с семьей фотографируется на праздновании Дня ВДВ в парке Горького в Москве.
Десантник с семьей фотографируется на праздновании Дня ВДВ в парке Горького в Москве.
Каскадер на XXV Международном байк-шоу "Крах Вавилона" у горы Гасфорта под Севастополем.
Каскадер на XXV Международном байк-шоу "Крах Вавилона" у горы Гасфорта под Севастополем.
Участники десятикилометрового "Ночного забега 2020" в Москве, который проходит по территории "Лужников", Лужнецкой и Фрунзенской набережным.
Участники десятикилометрового "Ночного забега 2020" в Москве, который проходит по территории "Лужников", Лужнецкой и Фрунзенской набережным.
Охота на кита в Беринговом проливе.