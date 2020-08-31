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Лучшие фото РИА Новости, август 2020 года
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T11:08
2020-08-31T11:08
koktebel jazz party — 2020
берингов пролив
форум "армия — 2020"
су-35с
чукотка
русские витязи
роев ручей
парк культуры имени горького
михаил ефремов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
10
берингов пролив
чукотка
москва
красноярский край
симферополь
мурманск
сочи
минск
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koktebel jazz party — 2020, берингов пролив, форум "армия — 2020", су-35с, чукотка, русские витязи, роев ручей, парк культуры имени горького, михаил ефремов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ржд, владимир путин, москва, красноярский край, симферополь, мурманск, сочи, минск, республика крым, евпатория, севастополь, краснодарский край, мосфильм, коктебель, алтайский край, приморский край, бейрут, красноярск, санкт-петербург, уссурийск, фото, фото

Лучшие фото РИА Новости, август 2020 года

11:08 31.08.2020
20283
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Победительница Miss Maxim 2020 Октябрина Максимова и финалистки конкурса красоты и сексуальности.

Финал конкурса красоты Miss Maxim — 2020
1 из 35

Победительница Miss Maxim 2020 Октябрина Максимова и финалистки конкурса красоты и сексуальности.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста и военнослужащий в Минске.
Участники акции протеста и военнослужащий в Минске
2 из 35
Участники акции протеста и военнослужащий в Минске.
© Sputnik / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Отдыхающие на соленом озере Бурлинское в Алтайском крае.

Отдыхающие на соленом озере Бурлинское в Славгородском районе Алтайского края
3 из 35

Отдыхающие на соленом озере Бурлинское в Алтайском крае.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Джазовый музыкант Сергей Головня выступает на Международном фестивале Koktebel Jazz Party — 2020 в Крыму.

Джазовый музыкант Сергей Головня выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
4 из 35

Джазовый музыкант Сергей Головня выступает на Международном фестивале Koktebel Jazz Party — 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Девочки перебегают дорогу во время сильного дождя в Москве.

Девочки перебегают через дорогу во время сильного дождя в Москве
5 из 35

Девочки перебегают дорогу во время сильного дождя в Москве.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин

Дым от взрыва в порту Бейрута.

Дым от взрыва в Бейруте, Ливан
6 из 35

Дым от взрыва в порту Бейрута.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Участники столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте. Протестующие вышли на митинг, требуя реформ и отставки правительства.

Участники столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте
7 из 35

Участники столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте. Протестующие вышли на митинг, требуя реформ и отставки правительства.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Участники показа коллекции одежды Надежды Шибиной в проекте CINEMA FASHION на площадке киностудии "Мосфильм".

Участники показа коллекции одежды Надежды Шибиной в проекте CINEMA FASHION на площадке киностудии Мосфильм в Москве
8 из 35

Участники показа коллекции одежды Надежды Шибиной в проекте CINEMA FASHION на площадке киностудии "Мосфильм".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Истребители Су-35С пилотажной группы "Русские витязи" выполняют демонстрационный полет на Международном форуме "Армия-2020".

Истребители Су-35С пилотажной группы Русские витязи выполняют демонстрационный полет в рамках Международного форума Армия-2020 на аэродроме Кубинка в Подмосковье
9 из 35

Истребители Су-35С пилотажной группы "Русские витязи" выполняют демонстрационный полет на Международном форуме "Армия-2020".

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на набережной Коктебеля.
Отдыхающие на набережной Коктебеля
10 из 35
Отдыхающие на набережной Коктебеля.
© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Дорожно-строительная техника во время работ по замене асфальта на Тверской улице в Москве.

Дорожно-строительная техника во время проведения работ по замене асфальтового покрытия на Тверской улице в Москве
11 из 35

Дорожно-строительная техника во время работ по замене асфальта на Тверской улице в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Танк Т-72 команды военнослужащих Узбекистана во время соревнований по танковому биатлону на полигоне "Алабино" в Подмосковье в третий день VI Армейских международных игр "АрМИ-2020".

Танк Т-72 команды военнослужащих Узбекистана во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2020
12 из 35

Танк Т-72 команды военнослужащих Узбекистана во время соревнований по танковому биатлону на полигоне "Алабино" в Подмосковье в третий день VI Армейских международных игр "АрМИ-2020".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Показ мод на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией.

Модель демонстрирует одежду в рамках показа мод на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией
13 из 35

Показ мод на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Протоиерей Богдан Северин на праздничном богослужении в честь Преображения Господня в храме Трех Святителей в Симферополе.

Протоиерей Богдан Северин на праздничном богослужении в честь Преображения Господня в храме Трёх Святителей в Симферополе
14 из 35

Протоиерей Богдан Северин на праздничном богослужении в честь Преображения Господня в храме Трех Святителей в Симферополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с правительством.

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
15 из 35

Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с правительством.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Участники международного фестиваля SUP-серфинга "Фонтанка-SUP" в Санкт-Петербурге.

Участники международного фестиваля SUP-серфинга Фонтанка-SUP на реке Мойке в Санкт-Петербурге
16 из 35

Участники международного фестиваля SUP-серфинга "Фонтанка-SUP" в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Морские пехотинцы Балтийского флота высаживаются во время учений с вертолета Ка-27 ПС на необорудованное побережье условного противника.

Морские пехотинцы Балтийского флота высаживаются с вертолета Ка-27 ПС на необорудованное побережье условного противника во время военных учений
17 из 35

Морские пехотинцы Балтийского флота высаживаются во время учений с вертолета Ка-27 ПС на необорудованное побережье условного противника.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Сибирская рысь по кличке Буран в парке флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске.

Самец сибирской рыси по кличке Буран в парке флоры и фауны Роев ручей в Красноярске
18 из 35

Сибирская рысь по кличке Буран в парке флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Военнослужащие из Конго проходят "Тропу разведчика" в конкурсе "Отличники войсковой разведки" в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2020".

Военнослужащие вооруженных сил Республики Конго во время прохождения этапа Тропа разведчика в рамках Армейских международных игр АрМИ-2020
19 из 35

Военнослужащие из Конго проходят "Тропу разведчика" в конкурсе "Отличники войсковой разведки" в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2020".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Крыму.
Отдых в Крыму
20 из 35
Отдыхающие на пляже в Крыму.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов с судна "Сайда", затонувшего после пожара у причала в поселке Три Ручья в Мурманске.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов судна Сайда в Мурманске
21 из 35

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов с судна "Сайда", затонувшего после пожара у причала в поселке Три Ручья в Мурманске.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Начальник кинологического подразделения Владивостокского поисково-спасательного отряда МЧС Екатерина Воронцова со своим питомцем — миттельшнауцером по кличке Вольт, на учениях по поиску условных пострадавших в техногенной катастрофе.

Учения кинологической службы во Владивостоке
22 из 35

Начальник кинологического подразделения Владивостокского поисково-спасательного отряда МЧС Екатерина Воронцова со своим питомцем — миттельшнауцером по кличке Вольт, на учениях по поиску условных пострадавших в техногенной катастрофе.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Дети играют на улице чукотского поселка Лорино.

Дети играют на улице чукотского поселка Лорино
23 из 35

Дети играют на улице чукотского поселка Лорино.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда Москвы после заседания по делу о смертельном ДТП. Восьмого июня Ефремов, находившийся за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель Сергей Захаров, в чей автомобиль въехал джип Ефремова, погиб.

Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
24 из 35

Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда Москвы после заседания по делу о смертельном ДТП. Восьмого июня Ефремов, находившийся за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель Сергей Захаров, в чей автомобиль въехал джип Ефремова, погиб.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Участница Московского полумарафона — 2020.

Участница во время Московского полумарафона - 2020
25 из 35

Участница Московского полумарафона — 2020.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Двухлетняя белая медведица Урсула, найденная в 2018 году в арктическом поселке Диксон осиротевшим детенышем, в бассейне парка флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске.

2-летняя белая медведица Урсула, найденная в 2018 году в арктическом посёлке Диксон осиротевшим детёнышем, в бассейне парка флоры и фауны Роев ручей
26 из 35

Двухлетняя белая медведица Урсула, найденная в 2018 году в арктическом поселке Диксон осиротевшим детенышем, в бассейне парка флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Занятие по йоге на SUP-бордах в акватории Енисея в Красноярском крае.

Йога на SUP-бордах
27 из 35

Занятие по йоге на SUP-бордах в акватории Енисея в Красноярском крае.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Звездное небо в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды.

Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
28 из 35

Звездное небо в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Десантник с семьей фотографируется на праздновании Дня ВДВ в парке Горького в Москве.

Десантник с семьей фотографируется на праздновании Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве
29 из 35

Десантник с семьей фотографируется на праздновании Дня ВДВ в парке Горького в Москве.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Каскадер на XXV Международном байк-шоу "Крах Вавилона" у горы Гасфорта под Севастополем.

Каскадер на XXV Международном байк-шоу Крах Вавилона
30 из 35

Каскадер на XXV Международном байк-шоу "Крах Вавилона" у горы Гасфорта под Севастополем.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОтдыхающие на озере лотосов под Уссурийском в Приморском крае.
Отдыхающие на озере лотосов под Уссурийском в Приморском крае
31 из 35
Отдыхающие на озере лотосов под Уссурийском в Приморском крае.
© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Участники десятикилометрового "Ночного забега 2020" в Москве, который проходит по территории "Лужников", Лужнецкой и Фрунзенской набережным.

Участники во время Ночного забега 2020 в Москве
32 из 35

Участники десятикилометрового "Ночного забега 2020" в Москве, который проходит по территории "Лужников", Лужнецкой и Фрунзенской набережным.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Охота на кита в Беринговом проливе.

Китобои во время охоты на кита в Беринговом проливе
33 из 35

Охота на кита в Беринговом проливе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСотрудницы РЖД у нового туристического поезда "Сочи" сообщением Туапсе – Сочи – Гагра на платформе железнодорожного вокзала города Сочи.
Сотрудницы РЖД у нового туристического поезда Сочи сообщением Туапсе – Сочи – Гагра на платформе железнодорожного вокзала города Сочи
34 из 35
Сотрудницы РЖД у нового туристического поезда "Сочи" сообщением Туапсе – Сочи – Гагра на платформе железнодорожного вокзала города Сочи.
© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСбор урожая арбузов и дынь в крестьянско-фермерском хозяйстве в Краснодарском крае.
Сбор урожая арбузов и дынь в крестьянско-фермерском хозяйстве в Краснодарском крае
35 из 35
Сбор урожая арбузов и дынь в крестьянско-фермерском хозяйстве в Краснодарском крае.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Koktebel Jazz Party — 2020Берингов проливФорум "Армия — 2020"Су-35СЧукоткаРусские ВитязиРоев ручейПарк культуры имени ГорькогоМихаил ЕфремовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РЖДВладимир ПутинМоскваКрасноярский крайСимферопольМурманскСочиМинскРеспублика КрымЕвпаторияСевастопольКраснодарский крайМосфильмКоктебельАлтайский крайПриморский крайБейрутКрасноярскСанкт-ПетербургУссурийскФото
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