https://ria.ru/20200831/chay-1576551105.html

Врач рассказала, кому нельзя пить чай

Врач-диетолог Аида Киримова рассказала в интервью порталу "Вечерний Волгоград" о пользе и опасности употребления разных сортов чая. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T20:58

2020-08-31T20:58

2020-08-31T20:58

черный чай

зеленый чай

здоровье

здоровье - общество

чай

общество

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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Врач-диетолог Аида Киримова рассказала в интервью порталу "<a href="http://vv-34.ru/kakoi-chai-nado-pit-s-ostorozhnostyu.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Вечерний Волгоград</a>" о пользе и опасности употребления разных сортов чая.Медик подчеркнула, что неправильно делить разновидности этого напитка только на черный и зеленый. Существует множество видов чая, и у каждого из них есть свои особенности.По мнению Киримовой, самым безопасным сортом чая является китайский улун. Он содержит много витаминов, улучшает метаболизм, способствует потере лишнего веса и наращиванию мышечной массы. Но даже от него придется отказаться людям, страдающим язвами органов пищеварения и гастритами в период обострения болезни.При язве и гастрите можно пить другой сорт чая - пуэр, отмечает врач. Это обусловлено тем, что этот сорт не повышает желудочную кислотность. Киримова называет пуэр уникальным чаем: он помогает при изжоге, отравлениях, колитах и дуоденитах, обладает тонизирующими свойствами. Но и у него есть противопоказания. Пуэр нельзя пить при высокой температуре тела, глаукоме, гипертонии, мочекаменной болезни, атеросклерозе, сердечно-сосудистых заболеваниях, болезнях почек, а также беременным и детям до трех лет. Медик добавила, что заваривать пуэр дольше положенного времени опасно для здоровья, так как он относится к крепким сортам чая.Красный чай (каркаде) также имеет как полезные, так и вредные свойства. При правильном приеме он нормализует обмен веществ и улучшает состояние здоровья. Но каркаде обладает широким спектром противопоказаний: язва желудка и 12‑перстной кишки, атеросклероз средней и тяжелой степени, бессонница. Также красный чай может нанести вред из‑за несоблюдения температурного режима. Слишком горячий напиток нарушает целостность слизистой, а холодный провоцирует застой слизи в желудочно-кишечном тракте. Пить каркаде можно только теплым. Слишком крепко заваренный напиток провоцирует мигрень и раздражительность.

https://ria.ru/20200807/1575471907.html

https://ria.ru/20200729/1575080387.html

https://ria.ru/20200627/1573560671.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черный чай, зеленый чай, здоровье, здоровье - общество, чай, общество