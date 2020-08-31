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https://ria.ru/20200831/chay-1576551105.html
Врач рассказала, кому нельзя пить чай
Врач-диетолог Аида Киримова рассказала в интервью порталу "Вечерний Волгоград" о пользе и опасности употребления разных сортов чая. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T20:58
2020-08-31T20:58
черный чай
зеленый чай
здоровье
здоровье - общество
чай
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Врач-диетолог Аида Киримова рассказала в интервью порталу "<a href="http://vv-34.ru/kakoi-chai-nado-pit-s-ostorozhnostyu.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Вечерний Волгоград</a>" о пользе и опасности употребления разных сортов чая.Медик подчеркнула, что неправильно делить разновидности этого напитка только на черный и зеленый. Существует множество видов чая, и у каждого из них есть свои особенности.По мнению Киримовой, самым безопасным сортом чая является китайский улун. Он содержит много витаминов, улучшает метаболизм, способствует потере лишнего веса и наращиванию мышечной массы. Но даже от него придется отказаться людям, страдающим язвами органов пищеварения и гастритами в период обострения болезни.При язве и гастрите можно пить другой сорт чая - пуэр, отмечает врач. Это обусловлено тем, что этот сорт не повышает желудочную кислотность. Киримова называет пуэр уникальным чаем: он помогает при изжоге, отравлениях, колитах и дуоденитах, обладает тонизирующими свойствами. Но и у него есть противопоказания. Пуэр нельзя пить при высокой температуре тела, глаукоме, гипертонии, мочекаменной болезни, атеросклерозе, сердечно-сосудистых заболеваниях, болезнях почек, а также беременным и детям до трех лет. Медик добавила, что заваривать пуэр дольше положенного времени опасно для здоровья, так как он относится к крепким сортам чая.Красный чай (каркаде) также имеет как полезные, так и вредные свойства. При правильном приеме он нормализует обмен веществ и улучшает состояние здоровья. Но каркаде обладает широким спектром противопоказаний: язва желудка и 12‑перстной кишки, атеросклероз средней и тяжелой степени, бессонница. Также красный чай может нанести вред из‑за несоблюдения температурного режима. Слишком горячий напиток нарушает целостность слизистой, а холодный провоцирует застой слизи в желудочно-кишечном тракте. Пить каркаде можно только теплым. Слишком крепко заваренный напиток провоцирует мигрень и раздражительность.
https://ria.ru/20200807/1575471907.html
https://ria.ru/20200729/1575080387.html
https://ria.ru/20200627/1573560671.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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черный чай, зеленый чай, здоровье, здоровье - общество, чай, общество

Врач рассказала, кому нельзя пить чай

20:58 31.08.2020
6865
© Фото : Pixabay / florencedidioЧай
Чай
© Фото : Pixabay / florencedidio
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Врач-диетолог Аида Киримова рассказала в интервью порталу "Вечерний Волгоград" о пользе и опасности употребления разных сортов чая.
Медик подчеркнула, что неправильно делить разновидности этого напитка только на черный и зеленый. Существует множество видов чая, и у каждого из них есть свои особенности.
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Чем опасен просроченный чай
По мнению Киримовой, самым безопасным сортом чая является китайский улун. Он содержит много витаминов, улучшает метаболизм, способствует потере лишнего веса и наращиванию мышечной массы. Но даже от него придется отказаться людям, страдающим язвами органов пищеварения и гастритами в период обострения болезни.
При язве и гастрите можно пить другой сорт чая - пуэр, отмечает врач. Это обусловлено тем, что этот сорт не повышает желудочную кислотность. Киримова называет пуэр уникальным чаем: он помогает при изжоге, отравлениях, колитах и дуоденитах, обладает тонизирующими свойствами. Но и у него есть противопоказания. Пуэр нельзя пить при высокой температуре тела, глаукоме, гипертонии, мочекаменной болезни, атеросклерозе, сердечно-сосудистых заболеваниях, болезнях почек, а также беременным и детям до трех лет. Медик добавила, что заваривать пуэр дольше положенного времени опасно для здоровья, так как он относится к крепким сортам чая.
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Красный чай (каркаде) также имеет как полезные, так и вредные свойства. При правильном приеме он нормализует обмен веществ и улучшает состояние здоровья. Но каркаде обладает широким спектром противопоказаний: язва желудка и 12‑перстной кишки, атеросклероз средней и тяжелой степени, бессонница. Также красный чай может нанести вред из‑за несоблюдения температурного режима. Слишком горячий напиток нарушает целостность слизистой, а холодный провоцирует застой слизи в желудочно-кишечном тракте. Пить каркаде можно только теплым. Слишком крепко заваренный напиток провоцирует мигрень и раздражительность.
Чайник с чаем
27 июня, 15:47
Врач развеял мифы о чае
5519134325
Обсудить 2
Черный чайЗеленый чайЗдоровьеЗдоровье - ОбществоЧайОбщество
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