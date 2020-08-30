https://ria.ru/20200830/horoscope-1576437234.html

Стало известно, что ждет в сентябре каждый знак китайского гороскопа

Писательница из Нью-Йорка и эксперт по астрологии Джессика Син рассказала, что ждет каждый из 12-ти животных знаков китайского гороскопа в сентябре. По ее... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T06:26

2020-08-30T06:26

2020-08-30T06:26

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<strong>МОСКВА, 30 авг – РИА Новости</strong>. Писательница из Нью-Йорка и эксперт по астрологии Джессика Син рассказала, что ждет каждый из 12-ти животных знаков китайского гороскопа в сентябре. По ее словам, этот год (год Крысы) оказался очень неудачным практически для всех, и прогноз на следующий месяц может показаться мрачным, учитывая нынешние обстоятельства, связанные с пандемией коронавируса, <a href="https://www.yourtango.com/2020335996/chinese-horoscope-all-animal-signs-september-2020" target="_blank">сообщает</a> YourTango. Так, у рожденных в год <strong>Крысы</strong> сентябрь, без преувеличений, выдастся суровым. В ближайшее время у них в голове может появиться много негативных мыслей. Джессика Син советует: чтобы было меньше неудач, нужно избегать "кровопролитий". Однако не все так плохо. Людям, рожденным в год Крысы, в 2020-м году везет в любви. Хотя текущий год выдался тяжелым у <strong>Быков,</strong> рожденные под этим знаком, могут обнаружить, что остались относительно невредимыми, по сравнению с остальными. Джессика Син уверена, что в сентябре Быки найдут много помощи и советов, особенно от друзей и семьи. В трудные времена они не будут одиноки. В сентябре <strong>Тиграм </strong>не повезет. По словам эксперта по астрологии, в этом году им важно позаботиться о своем психическом здоровье. В следующем месяце велика вероятность, что рожденные в год Тигра могут быть импульсивными, раздраженными и мрачными. Чтобы защититься от резких перепадов настроения Джессика Син рекомендует больше общаться с друзьями и семьей, хотя бы в видеочате. Главное, не оставаться один на один со своими эмоциями. А вот <strong>Кроликам</strong>, наоборот, в сентябре необычайно повезет, особенно в любовных делах. Эксперт по астрологии уверена, если Кролик еще нашел любовь в этом году, нужно заявить о своем статусе "свободен" или "свободна". Увы, с неудачами в личной жизнью столкнутся <strong>Драконы</strong>. Это началось еще в начале года, но сентябрь будет наполнен драматизмом. Причем речь не только о романтических отношениях, но и о друзьях и семье. В течение всего следующего месяца Драконам придется сталкиваться со сплетнями и даже предательствами. Из хорошего – не исключено, что представители этого знака получат повышение или добьются еще какого-то успеха на работе. Если первая половина 2020-го года могла быть у <strong>Змей</strong> довольно плохой, то вторая будет отличной. По словам Джессики Син, в сентябре рожденные в год Змеи почувствуют, что к ним наконец-то повернулась удача. Чтобы извлечь выгоду из нее, делайте больше добра для других. В течение всего этого года <strong>Лошади</strong> живут по непредсказуемой схеме: удача то приходит к ним, то уходит. Но в сентябре самая серьезная проблема будет связана с отношениями, которые могут кардинально измениться, причем не в лучшую сторону. Джессика Син советует как можно больше общаться с партнером, так как разговор – противоядие от нестабильности. По словам эксперта по астрологии, <strong>Козы (Овцы) </strong>в следующим месяце будут втянуты в мелкие ссоры и конфликты, связанные с семьей и друзьями. Это не причинит им особого вреда, но вместо того, чтобы совать нос не в свои дела, Джессика Син считает, правильнее обратиться за советом к людям, которых они уважают или считают авторитетом. У <strong>Обезьян</strong> будет относительно спокойный и стабильный год. Представителям этого знака также повезет в работе. И хотя в течение 2020-го года могут возникнуть непредвиденные финансовые затраты, Джессика Син уверена, что Обезьяны найдут способ, как преодолеть эти трудности с помощью грамотных решений. Рожденным в год <strong>Петуха</strong> повезет построить длительные и доверительные романтические отношения. Ранее в этом году они уже могли найти того, кто им действительно понравился, и все сложилось хорошо. Сентябрь может быть временем, когда самое время вывести эти отношения на новый уровень.Что касается <strong>Собак</strong>, то 2020-й год – самое подходящее время для того чтобы расслабиться и зарядиться энергией. Эксперт по астрологии советует воспользоваться этим моментом, чтобы подумать о целях и планах на будущее. В 2020-м году, в отличие от прошлого, <strong>Свиньям</strong> везет. В сентябре удача не отвернется от них. Представители этого знака станут богаче как в личных отношениях, так и в финансовом плане. Уже через месяц Свиньи могут добиться успеха на работе. Однако, по словам Син, их ждут неудачи в романтических отношениях, несмотря на то, что короткие интрижки все-таки будут.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самоизоляция, коронавирус covid-19, гороскоп, стиль жизни, новости культуры, нью-йорк (город)