https://ria.ru/20200829/voennye-1576469927.html

Российские военные победили в конкурсе "Безопасная среда" на АрМИ-2020

Команда российских военнослужащих стала победителем конкурса экипажей химической разведки "Безопасная среда" Армейских международных игр, второе место разделили РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T15:52

2020-08-29T15:52

2020-08-29T19:48

форум "армия — 2020"

россия

армейские международные игры — 2020

николай панков

безопасность

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<strong>ПОЛИГОН ПЕСОЧНОЕ (Костромская область), 29 авг — РИА Новости.</strong> Команда российских военнослужащих стала победителем конкурса экипажей химической разведки "Безопасная среда" <a href="https://ria.ru/category_armeyskie-mezhdunarodnye-igry--2020" target="_blank">Армейских международных игр</a>, второе место разделили команды Китая и Белоруссии, третье — военспецы из Узбекистана и Армении.Кубки и медали победителям вручил статс-секретарь — заместитель министра обороны России <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Pankov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Панков</a>.Он подчеркнул, что, "несмотря на непростую обстановку, Армейские международные игры идут полным ходом". "Огромное количество участников, в том числе очень хорошо представлены иностранные армии. Мы видим в этом прежде всего не соперничество, а реальную возможность укрепить узы дружбы и военно-технического сотрудничества", — отметил замминистра.По его словам, такой формат взаимодействия позволяет военнослужащим армий разных государств лучше понимать друг друга, дружить и развивать взаимодействие.В конкурсе участвовали команды из девяти стран — России, Китая, Белоруссии, Армении, Вьетнама, Узбекистана, Лаоса, Камбоджи и Мозамбика. На соревнованиях военные химики демонстрировали свои навыки на специальном маршруте, оборудованном площадками для отбора проб условно зараженного грунта, искали радиоактивные источники на местности и на технике, определяли отравляющие вещества в воздухе и проводили специальную обработку техники.Трассы полигона Песочное, где традиционно проходит конкурс "Безопасная среда", максимально имитируют зону техногенной аварии.

https://ria.ru/20200829/rakety-1576462469.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

форум "армия — 2020", россия, армейские международные игры — 2020, николай панков, безопасность