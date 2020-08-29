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Российские военные победили в конкурсе "Безопасная среда" на АрМИ-2020
Команда российских военнослужащих стала победителем конкурса экипажей химической разведки "Безопасная среда" Армейских международных игр, второе место разделили РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T15:52
2020-08-29T19:48
форум "армия — 2020"
россия
армейские международные игры — 2020
николай панков
безопасность
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<strong>ПОЛИГОН ПЕСОЧНОЕ (Костромская область), 29 авг — РИА Новости.</strong> Команда российских военнослужащих стала победителем конкурса экипажей химической разведки "Безопасная среда" <a href="https://ria.ru/category_armeyskie-mezhdunarodnye-igry--2020" target="_blank">Армейских международных игр</a>, второе место разделили команды Китая и Белоруссии, третье — военспецы из Узбекистана и Армении.Кубки и медали победителям вручил статс-секретарь — заместитель министра обороны России <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Pankov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Панков</a>.Он подчеркнул, что, "несмотря на непростую обстановку, Армейские международные игры идут полным ходом". "Огромное количество участников, в том числе очень хорошо представлены иностранные армии. Мы видим в этом прежде всего не соперничество, а реальную возможность укрепить узы дружбы и военно-технического сотрудничества", — отметил замминистра.По его словам, такой формат взаимодействия позволяет военнослужащим армий разных государств лучше понимать друг друга, дружить и развивать взаимодействие.В конкурсе участвовали команды из девяти стран — России, Китая, Белоруссии, Армении, Вьетнама, Узбекистана, Лаоса, Камбоджи и Мозамбика. На соревнованиях военные химики демонстрировали свои навыки на специальном маршруте, оборудованном площадками для отбора проб условно зараженного грунта, искали радиоактивные источники на местности и на технике, определяли отравляющие вещества в воздухе и проводили специальную обработку техники.Трассы полигона Песочное, где традиционно проходит конкурс "Безопасная среда", максимально имитируют зону техногенной аварии.
https://ria.ru/20200829/rakety-1576462469.html
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форум "армия — 2020", россия, армейские международные игры — 2020, николай панков, безопасность

Российские военные победили в конкурсе "Безопасная среда" на АрМИ-2020

15:52 29.08.2020 (обновлено: 19:48 29.08.2020)
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© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в фотобанкУчастники команды России дают интервью после эстафеты в рамках международного конкурса "Безопасная среда" на полигоне "Песочное" в Ярославской области.
Участники команды России дают интервью после эстафеты в рамках международного конкурса Безопасная среда на полигоне Песочное в Ярославской области.
© РИА Новости / Олег Смыслов
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ПОЛИГОН ПЕСОЧНОЕ (Костромская область), 29 авг — РИА Новости. Команда российских военнослужащих стала победителем конкурса экипажей химической разведки "Безопасная среда" Армейских международных игр, второе место разделили команды Китая и Белоруссии, третье — военспецы из Узбекистана и Армении.
Кубки и медали победителям вручил статс-секретарь — заместитель министра обороны России Николай Панков.

"Армейские международные игры развиваются, совершенствуются, и сегодня, мы видим, состязания стали более сложными, но выучка участников позволяет всем без исключения успешно преодолевать препятствия", — сказал Панков на церемонии награждения.

Он подчеркнул, что, "несмотря на непростую обстановку, Армейские международные игры идут полным ходом". "Огромное количество участников, в том числе очень хорошо представлены иностранные армии. Мы видим в этом прежде всего не соперничество, а реальную возможность укрепить узы дружбы и военно-технического сотрудничества", — отметил замминистра.
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По его словам, такой формат взаимодействия позволяет военнослужащим армий разных государств лучше понимать друг друга, дружить и развивать взаимодействие.
В конкурсе участвовали команды из девяти стран — России, Китая, Белоруссии, Армении, Вьетнама, Узбекистана, Лаоса, Камбоджи и Мозамбика. На соревнованиях военные химики демонстрировали свои навыки на специальном маршруте, оборудованном площадками для отбора проб условно зараженного грунта, искали радиоактивные источники на местности и на технике, определяли отравляющие вещества в воздухе и проводили специальную обработку техники.
Трассы полигона Песочное, где традиционно проходит конкурс "Безопасная среда", максимально имитируют зону техногенной аварии.
Огневой рубеж, тропа разведчика и военное ралли: яркие моменты АрМИ-2020
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Армейские международные игры начались 23 августа и продлятся до пятого сентября.

Военнослужащие вооруженных сил Белоруссии во время прохождения этапа Тропа разведчика в конкурсе Отличники войсковой разведки в рамках Армейских международных игр АрМИ-2020
1 из 15

Армейские международные игры начались 23 августа и продлятся до пятого сентября.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Нынешние игры стали шестыми по счету.

Военнослужащий вооруженных сил Узбекистана во время прохождения этапа Тропа разведчика в конкурсе Отличники войсковой разведки в рамках Армейских международных игр АрМИ-2020
2 из 15

Нынешние игры стали шестыми по счету.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В состязаниях принимают участие 156 команд из 32 стран.

Военнослужащие вооруженных сил Узбекистана во время прохождения этапа Тропа разведчика в конкурсе Отличники войсковой разведки в рамках Армейских международных игр АрМИ-2020
3 из 15

В состязаниях принимают участие 156 команд из 32 стран.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

На протяжении двух недель военнослужащие демонстрируют свое мастерство в 30 конкурсах.

Военнослужащие вооруженных сил Узбекистана во время прохождения этапа Тропа разведчика в конкурсе Отличники войсковой разведки в рамках Армейских международных игр АрМИ-2020
4 из 15

На протяжении двух недель военнослужащие демонстрируют свое мастерство в 30 конкурсах.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В играх впервые участвуют сборные оружейники из Конго, Лаоса, Камбоджи и Абхазии. Кроме них в конкурсе "Мастер-оружейник" представлены команды из России, Узбекистана,Армении, Ирана.

Танк Т-72 команды военнослужащих Казахстана во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2020 на полигоне Алабино в Подмосковье в третий день VI Армейских международных игр АрМИ-2020
5 из 15

В играх впервые участвуют сборные оружейники из Конго, Лаоса, Камбоджи и Абхазии. Кроме них в конкурсе "Мастер-оружейник" представлены команды из России, Узбекистана,Армении, Ирана.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

За звание лучших разведчиков будут сражаться команды из России, Китая, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Конго, Лаоса и — впервые — военнослужащие из Южной Осетии.

Танк Т-72 команды военнослужащих Узбекистана во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2020 на полигоне Алабино в Подмосковье в третий день VI Армейских международных игр АрМИ-2020
6 из 15

За звание лучших разведчиков будут сражаться команды из России, Китая, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Конго, Лаоса и — впервые — военнослужащие из Южной Осетии.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Один из самых зрелищных конкурсов, "Танковый биатлон", традиционно собирает полные трибуны.

Болельщики во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2020 на полигоне Алабино в Подмосковье в четвёртый день VI Армейских международных игр АрМИ-2020
7 из 15

Один из самых зрелищных конкурсов, "Танковый биатлон", традиционно собирает полные трибуны.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В "Танковом биатлоне — 2020" соревнуются более 200 участников из 16 стран.

Танк Т-72 команды военнослужащих Узбекистана во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2020 на полигоне Алабино в Подмосковье в третий день VI Армейских международных игр АрМИ-2020
8 из 15

В "Танковом биатлоне — 2020" соревнуются более 200 участников из 16 стран.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В первом заезде выступили команды Белоруссии, Сербии, Азербайджана и Китая. Но главные состязания еще впереди.

Болельщик команды военнослужащих Китая во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2020 на полигоне Алабино в Подмосковье в четвёртый день VI Армейских международных игр АрМИ-2020
9 из 15

В первом заезде выступили команды Белоруссии, Сербии, Азербайджана и Китая. Но главные состязания еще впереди.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Участники соревнований, состоящих из индивидуальной гонки и эстафеты, выступают на танках Т-72 или аналогичной технике.

Танк Т-72 команды военнослужащих Узбекистана во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2020 на полигоне Алабино в Подмосковье в третий день VI Армейских международных игр АрМИ-2020
10 из 15

Участники соревнований, состоящих из индивидуальной гонки и эстафеты, выступают на танках Т-72 или аналогичной технике.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Ульяна Соловьева / Перейти в фотобанк

Для военных водителей есть отдельный конкурс — "Мастера автобронетанковой техники".

Белорусские военнослужащие участвуют в командной эстафете на международном конкурсе Мастера автобронетанковой техники в рамках Армейских международных игр АрМИ - 2020
11 из 15

Для военных водителей есть отдельный конкурс — "Мастера автобронетанковой техники".

© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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© РИА Новости / Ульяна Соловьева / Перейти в фотобанк

Быстрее всех мастеров оказался российский участник. Он безошибочно прошел сложнейшую трассу.

Российские военнослужащие в командной эстафете на международном конкурсе Мастера автобронетанковой техники в рамках Армейских международных игр АрМИ - 2020
12 из 15

Быстрее всех мастеров оказался российский участник. Он безошибочно прошел сложнейшую трассу.

© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

На полигоне Учебного центра ВМФ в Севастополе стартовал конкурс по водолазному многоборью "Глубина".

На торжественном открытии конкурса по водолазному многоборью Глубина на водолазном полигоне Учебного центра ВМФ в рамках Международных армейских игр АрМИ-2020
13 из 15

На полигоне Учебного центра ВМФ в Севастополе стартовал конкурс по водолазному многоборью "Глубина".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В соревнованиях водолазов принимают участие команды из Гвинеи и Мозамбика.

Музыканты на торжественном открытии конкурса по водолазному многоборью Глубина на водолазном полигоне Учебного центра ВМФ в рамках Международных армейских игр АрМИ-2020
14 из 15

В соревнованиях водолазов принимают участие команды из Гвинеи и Мозамбика.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Среди заданий конкурса — помощь экипажу аварийной подлодки и спасение тонущего человека.

Военнослужащие из Мозамбика во время первого состязательного этапа Оказание первой медицинской помощи на конкурсе по водолазному многоборью Глубина на водолазном полигоне Учебного центра ВМФ в рамках Международных армейских игр АрМИ-2020
15 из 15

Среди заданий конкурса — помощь экипажу аварийной подлодки и спасение тонущего человека.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 15

Армейские международные игры начались 23 августа и продлятся до пятого сентября.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
2 из 15

Нынешние игры стали шестыми по счету.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
3 из 15

В состязаниях принимают участие 156 команд из 32 стран.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
4 из 15

На протяжении двух недель военнослужащие демонстрируют свое мастерство в 30 конкурсах.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 15

В играх впервые участвуют сборные оружейники из Конго, Лаоса, Камбоджи и Абхазии. Кроме них в конкурсе "Мастер-оружейник" представлены команды из России, Узбекистана,Армении, Ирана.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
6 из 15

За звание лучших разведчиков будут сражаться команды из России, Китая, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Конго, Лаоса и — впервые — военнослужащие из Южной Осетии.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
7 из 15

Один из самых зрелищных конкурсов, "Танковый биатлон", традиционно собирает полные трибуны.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 15

В "Танковом биатлоне — 2020" соревнуются более 200 участников из 16 стран.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
9 из 15

В первом заезде выступили команды Белоруссии, Сербии, Азербайджана и Китая. Но главные состязания еще впереди.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 15

Участники соревнований, состоящих из индивидуальной гонки и эстафеты, выступают на танках Т-72 или аналогичной технике.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
11 из 15

Для военных водителей есть отдельный конкурс — "Мастера автобронетанковой техники".

© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в фотобанк
12 из 15

Быстрее всех мастеров оказался российский участник. Он безошибочно прошел сложнейшую трассу.

© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в фотобанк
13 из 15

На полигоне Учебного центра ВМФ в Севастополе стартовал конкурс по водолазному многоборью "Глубина".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
14 из 15

В соревнованиях водолазов принимают участие команды из Гвинеи и Мозамбика.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
15 из 15

Среди заданий конкурса — помощь экипажу аварийной подлодки и спасение тонущего человека.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5723102
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Форум "Армия — 2020"РоссияАрмейские международные игры — 2020Николай ПанковБезопасность
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