https://ria.ru/20200829/armiya-1576415164.html

Огневой рубеж, тропа разведчика и военное ралли: яркие моменты АрМИ-2020

Зрелищные конкурсы и рекорды, лучшие танкисты, оружейники, разведчики и военные водители — все это Армейские международные игры, которые проходят в эти дни в... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T09:00

2020-08-29T09:00

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форум "армия — 2020"

танковый биатлон

арми-2020

армия

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Зрелищные конкурсы и рекорды, лучшие танкисты, оружейники, разведчики и военные водители — все это Армейские международные игры, которые проходят в эти дни в пяти странах. Кадры состязаний — в фотоленте Ria.ru.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

форум "армия — 2020", танковый биатлон, арми-2020, армия, фото, фото