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Новое оружие России
https://ria.ru/20200829/torpeda-1576461863.html
В России начнут производство перспективной торпеды
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) получила разрешение на начало серийного производства перспективной торпеды и корректируемой авиабомбы,... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T10:08
2020-08-29T12:29
новое оружие россии
форум "армия — 2020"
борис обносов
тактическое ракетное вооружение (корпорация)
безопасность
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<strong>КУБИНКА, 29 авг - РИА Новости.</strong> Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (<a href="http://ria.ru/organization_Takticheskoe_raketnoe_vooruzhenie/" target="_blank" data-auto="true">КТРВ</a>) получила разрешение на начало серийного производства перспективной торпеды и корректируемой авиабомбы, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор корпорации <a href="http://ria.ru/person_Boris_Obnosov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Обносов</a>.В начале года Обносов сообщал, что КТРВ завершила госиспытания перспективной торпеды и корректируемой авиабомбы калибра 250 килограммов и готовит документы для оформления литера, позволяющей начать серийное производство."Да. Мы готовы к серийному производству", - сказал Обносов, отвечая на соответствующий вопрос.По его словам, за предыдущие несколько лет КТРВ сделала порядка 11-12 новых типов изделий в области авиационных средств поражения, которые представлены на форуме "<a href="https://ria.ru/category_forum-armiya--2020" target="_blank">Армия-2020</a>" в разной стадии готовности.<strong><a href="https://ria.ru/20200829/vooruzhenie-1576445171.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;</a></strong>
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форум "армия — 2020", борис обносов, тактическое ракетное вооружение (корпорация), безопасность

В России начнут производство перспективной торпеды

10:08 29.08.2020 (обновлено: 12:29 29.08.2020)
2164
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосетители Международного военно-технического форума "Армия-2020"
Посетители Международного военно-технического форума Армия-2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
КУБИНКА, 29 авг - РИА Новости. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) получила разрешение на начало серийного производства перспективной торпеды и корректируемой авиабомбы, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор корпорации Борис Обносов.
В начале года Обносов сообщал, что КТРВ завершила госиспытания перспективной торпеды и корректируемой авиабомбы калибра 250 килограммов и готовит документы для оформления литера, позволяющей начать серийное производство.
"Да. Мы готовы к серийному производству", - сказал Обносов, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, за предыдущие несколько лет КТРВ сделала порядка 11-12 новых типов изделий в области авиационных средств поражения, которые представлены на форуме "Армия-2020" в разной стадии готовности.
Читайте полный текст интервью >>>
Огневой рубеж, тропа разведчика и военное ралли: яркие моменты АрМИ-2020
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Армейские международные игры начались 23 августа и продлятся до пятого сентября.

Военнослужащие вооруженных сил Белоруссии во время прохождения этапа Тропа разведчика в конкурсе Отличники войсковой разведки в рамках Армейских международных игр АрМИ-2020
1 из 15

Армейские международные игры начались 23 августа и продлятся до пятого сентября.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Нынешние игры стали шестыми по счету.

Военнослужащий вооруженных сил Узбекистана во время прохождения этапа Тропа разведчика в конкурсе Отличники войсковой разведки в рамках Армейских международных игр АрМИ-2020
2 из 15

Нынешние игры стали шестыми по счету.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В состязаниях принимают участие 156 команд из 32 стран.

Военнослужащие вооруженных сил Узбекистана во время прохождения этапа Тропа разведчика в конкурсе Отличники войсковой разведки в рамках Армейских международных игр АрМИ-2020
3 из 15

В состязаниях принимают участие 156 команд из 32 стран.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

На протяжении двух недель военнослужащие демонстрируют свое мастерство в 30 конкурсах.

Военнослужащие вооруженных сил Узбекистана во время прохождения этапа Тропа разведчика в конкурсе Отличники войсковой разведки в рамках Армейских международных игр АрМИ-2020
4 из 15

На протяжении двух недель военнослужащие демонстрируют свое мастерство в 30 конкурсах.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В играх впервые участвуют сборные оружейники из Конго, Лаоса, Камбоджи и Абхазии. Кроме них в конкурсе "Мастер-оружейник" представлены команды из России, Узбекистана,Армении, Ирана.

Танк Т-72 команды военнослужащих Казахстана во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2020 на полигоне Алабино в Подмосковье в третий день VI Армейских международных игр АрМИ-2020
5 из 15

В играх впервые участвуют сборные оружейники из Конго, Лаоса, Камбоджи и Абхазии. Кроме них в конкурсе "Мастер-оружейник" представлены команды из России, Узбекистана,Армении, Ирана.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

За звание лучших разведчиков будут сражаться команды из России, Китая, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Конго, Лаоса и — впервые — военнослужащие из Южной Осетии.

Танк Т-72 команды военнослужащих Узбекистана во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2020 на полигоне Алабино в Подмосковье в третий день VI Армейских международных игр АрМИ-2020
6 из 15

За звание лучших разведчиков будут сражаться команды из России, Китая, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Конго, Лаоса и — впервые — военнослужащие из Южной Осетии.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Один из самых зрелищных конкурсов, "Танковый биатлон", традиционно собирает полные трибуны.

Болельщики во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2020 на полигоне Алабино в Подмосковье в четвёртый день VI Армейских международных игр АрМИ-2020
7 из 15

Один из самых зрелищных конкурсов, "Танковый биатлон", традиционно собирает полные трибуны.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В "Танковом биатлоне — 2020" соревнуются более 200 участников из 16 стран.

Танк Т-72 команды военнослужащих Узбекистана во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2020 на полигоне Алабино в Подмосковье в третий день VI Армейских международных игр АрМИ-2020
8 из 15

В "Танковом биатлоне — 2020" соревнуются более 200 участников из 16 стран.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В первом заезде выступили команды Белоруссии, Сербии, Азербайджана и Китая. Но главные состязания еще впереди.

Болельщик команды военнослужащих Китая во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2020 на полигоне Алабино в Подмосковье в четвёртый день VI Армейских международных игр АрМИ-2020
9 из 15

В первом заезде выступили команды Белоруссии, Сербии, Азербайджана и Китая. Но главные состязания еще впереди.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Участники соревнований, состоящих из индивидуальной гонки и эстафеты, выступают на танках Т-72 или аналогичной технике.

Танк Т-72 команды военнослужащих Узбекистана во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2020 на полигоне Алабино в Подмосковье в третий день VI Армейских международных игр АрМИ-2020
10 из 15

Участники соревнований, состоящих из индивидуальной гонки и эстафеты, выступают на танках Т-72 или аналогичной технике.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Ульяна Соловьева / Перейти в фотобанк

Для военных водителей есть отдельный конкурс — "Мастера автобронетанковой техники".

Белорусские военнослужащие участвуют в командной эстафете на международном конкурсе Мастера автобронетанковой техники в рамках Армейских международных игр АрМИ - 2020
11 из 15

Для военных водителей есть отдельный конкурс — "Мастера автобронетанковой техники".

© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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© РИА Новости / Ульяна Соловьева / Перейти в фотобанк

Быстрее всех мастеров оказался российский участник. Он безошибочно прошел сложнейшую трассу.

Российские военнослужащие в командной эстафете на международном конкурсе Мастера автобронетанковой техники в рамках Армейских международных игр АрМИ - 2020
12 из 15

Быстрее всех мастеров оказался российский участник. Он безошибочно прошел сложнейшую трассу.

© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

На полигоне Учебного центра ВМФ в Севастополе стартовал конкурс по водолазному многоборью "Глубина".

На торжественном открытии конкурса по водолазному многоборью Глубина на водолазном полигоне Учебного центра ВМФ в рамках Международных армейских игр АрМИ-2020
13 из 15

На полигоне Учебного центра ВМФ в Севастополе стартовал конкурс по водолазному многоборью "Глубина".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В соревнованиях водолазов принимают участие команды из Гвинеи и Мозамбика.

Музыканты на торжественном открытии конкурса по водолазному многоборью Глубина на водолазном полигоне Учебного центра ВМФ в рамках Международных армейских игр АрМИ-2020
14 из 15

В соревнованиях водолазов принимают участие команды из Гвинеи и Мозамбика.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Среди заданий конкурса — помощь экипажу аварийной подлодки и спасение тонущего человека.

Военнослужащие из Мозамбика во время первого состязательного этапа Оказание первой медицинской помощи на конкурсе по водолазному многоборью Глубина на водолазном полигоне Учебного центра ВМФ в рамках Международных армейских игр АрМИ-2020
15 из 15

Среди заданий конкурса — помощь экипажу аварийной подлодки и спасение тонущего человека.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 15

Армейские международные игры начались 23 августа и продлятся до пятого сентября.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
2 из 15

Нынешние игры стали шестыми по счету.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
3 из 15

В состязаниях принимают участие 156 команд из 32 стран.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
4 из 15

На протяжении двух недель военнослужащие демонстрируют свое мастерство в 30 конкурсах.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 15

В играх впервые участвуют сборные оружейники из Конго, Лаоса, Камбоджи и Абхазии. Кроме них в конкурсе "Мастер-оружейник" представлены команды из России, Узбекистана,Армении, Ирана.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
6 из 15

За звание лучших разведчиков будут сражаться команды из России, Китая, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Конго, Лаоса и — впервые — военнослужащие из Южной Осетии.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
7 из 15

Один из самых зрелищных конкурсов, "Танковый биатлон", традиционно собирает полные трибуны.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 15

В "Танковом биатлоне — 2020" соревнуются более 200 участников из 16 стран.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
9 из 15

В первом заезде выступили команды Белоруссии, Сербии, Азербайджана и Китая. Но главные состязания еще впереди.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 15

Участники соревнований, состоящих из индивидуальной гонки и эстафеты, выступают на танках Т-72 или аналогичной технике.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
11 из 15

Для военных водителей есть отдельный конкурс — "Мастера автобронетанковой техники".

© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в фотобанк
12 из 15

Быстрее всех мастеров оказался российский участник. Он безошибочно прошел сложнейшую трассу.

© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в фотобанк
13 из 15

На полигоне Учебного центра ВМФ в Севастополе стартовал конкурс по водолазному многоборью "Глубина".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
14 из 15

В соревнованиях водолазов принимают участие команды из Гвинеи и Мозамбика.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
15 из 15

Среди заданий конкурса — помощь экипажу аварийной подлодки и спасение тонущего человека.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
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Новое оружие РоссииФорум "Армия — 2020"Борис ОбносовТактическое ракетное вооружение (корпорация)Безопасность
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