В России начнут производство перспективной торпеды
Армейские международные игры начались 23 августа и продлятся до пятого сентября.
Армейские международные игры начались 23 августа и продлятся до пятого сентября.
В состязаниях принимают участие 156 команд из 32 стран.
В состязаниях принимают участие 156 команд из 32 стран.
На протяжении двух недель военнослужащие демонстрируют свое мастерство в 30 конкурсах.
На протяжении двух недель военнослужащие демонстрируют свое мастерство в 30 конкурсах.
В играх впервые участвуют сборные оружейники из Конго, Лаоса, Камбоджи и Абхазии. Кроме них в конкурсе "Мастер-оружейник" представлены команды из России, Узбекистана,Армении, Ирана.
В играх впервые участвуют сборные оружейники из Конго, Лаоса, Камбоджи и Абхазии. Кроме них в конкурсе "Мастер-оружейник" представлены команды из России, Узбекистана,Армении, Ирана.
За звание лучших разведчиков будут сражаться команды из России, Китая, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Конго, Лаоса и — впервые — военнослужащие из Южной Осетии.
За звание лучших разведчиков будут сражаться команды из России, Китая, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Конго, Лаоса и — впервые — военнослужащие из Южной Осетии.
Один из самых зрелищных конкурсов, "Танковый биатлон", традиционно собирает полные трибуны.
Один из самых зрелищных конкурсов, "Танковый биатлон", традиционно собирает полные трибуны.
В "Танковом биатлоне — 2020" соревнуются более 200 участников из 16 стран.
В "Танковом биатлоне — 2020" соревнуются более 200 участников из 16 стран.
В первом заезде выступили команды Белоруссии, Сербии, Азербайджана и Китая. Но главные состязания еще впереди.
В первом заезде выступили команды Белоруссии, Сербии, Азербайджана и Китая. Но главные состязания еще впереди.
Участники соревнований, состоящих из индивидуальной гонки и эстафеты, выступают на танках Т-72 или аналогичной технике.
Участники соревнований, состоящих из индивидуальной гонки и эстафеты, выступают на танках Т-72 или аналогичной технике.
Для военных водителей есть отдельный конкурс — "Мастера автобронетанковой техники".
Для военных водителей есть отдельный конкурс — "Мастера автобронетанковой техники".
Быстрее всех мастеров оказался российский участник. Он безошибочно прошел сложнейшую трассу.
Быстрее всех мастеров оказался российский участник. Он безошибочно прошел сложнейшую трассу.
На полигоне Учебного центра ВМФ в Севастополе стартовал конкурс по водолазному многоборью "Глубина".
На полигоне Учебного центра ВМФ в Севастополе стартовал конкурс по водолазному многоборью "Глубина".
В соревнованиях водолазов принимают участие команды из Гвинеи и Мозамбика.
В соревнованиях водолазов принимают участие команды из Гвинеи и Мозамбика.
Среди заданий конкурса — помощь экипажу аварийной подлодки и спасение тонущего человека.
Среди заданий конкурса — помощь экипажу аварийной подлодки и спасение тонущего человека.
Армейские международные игры начались 23 августа и продлятся до пятого сентября.
В состязаниях принимают участие 156 команд из 32 стран.
На протяжении двух недель военнослужащие демонстрируют свое мастерство в 30 конкурсах.
В играх впервые участвуют сборные оружейники из Конго, Лаоса, Камбоджи и Абхазии. Кроме них в конкурсе "Мастер-оружейник" представлены команды из России, Узбекистана,Армении, Ирана.
За звание лучших разведчиков будут сражаться команды из России, Китая, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Конго, Лаоса и — впервые — военнослужащие из Южной Осетии.
Один из самых зрелищных конкурсов, "Танковый биатлон", традиционно собирает полные трибуны.
В "Танковом биатлоне — 2020" соревнуются более 200 участников из 16 стран.
В первом заезде выступили команды Белоруссии, Сербии, Азербайджана и Китая. Но главные состязания еще впереди.
Участники соревнований, состоящих из индивидуальной гонки и эстафеты, выступают на танках Т-72 или аналогичной технике.
Для военных водителей есть отдельный конкурс — "Мастера автобронетанковой техники".
Быстрее всех мастеров оказался российский участник. Он безошибочно прошел сложнейшую трассу.
На полигоне Учебного центра ВМФ в Севастополе стартовал конкурс по водолазному многоборью "Глубина".
В соревнованиях водолазов принимают участие команды из Гвинеи и Мозамбика.
Среди заданий конкурса — помощь экипажу аварийной подлодки и спасение тонущего человека.