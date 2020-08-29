https://ria.ru/20200829/torpeda-1576461863.html

В России начнут производство перспективной торпеды

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) получила разрешение на начало серийного производства перспективной торпеды и корректируемой авиабомбы,... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T10:08

2020-08-29T10:08

2020-08-29T12:29

новое оружие россии

форум "армия — 2020"

борис обносов

тактическое ракетное вооружение (корпорация)

безопасность

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<strong>КУБИНКА, 29 авг - РИА Новости.</strong> Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (<a href="http://ria.ru/organization_Takticheskoe_raketnoe_vooruzhenie/" target="_blank" data-auto="true">КТРВ</a>) получила разрешение на начало серийного производства перспективной торпеды и корректируемой авиабомбы, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор корпорации <a href="http://ria.ru/person_Boris_Obnosov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Обносов</a>.В начале года Обносов сообщал, что КТРВ завершила госиспытания перспективной торпеды и корректируемой авиабомбы калибра 250 килограммов и готовит документы для оформления литера, позволяющей начать серийное производство."Да. Мы готовы к серийному производству", - сказал Обносов, отвечая на соответствующий вопрос.По его словам, за предыдущие несколько лет КТРВ сделала порядка 11-12 новых типов изделий в области авиационных средств поражения, которые представлены на форуме "<a href="https://ria.ru/category_forum-armiya--2020" target="_blank">Армия-2020</a>" в разной стадии готовности.<strong><a href="https://ria.ru/20200829/vooruzhenie-1576445171.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью >>></a></strong>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

форум "армия — 2020", борис обносов, тактическое ракетное вооружение (корпорация), безопасность