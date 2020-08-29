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Борис Обносов: ведем несколько работ по воздушному и морскому оружию
Крупнейший в России производитель управляемого оружия корпорация "Тактическое ракетное вооружение" традиционно участвует в форуме "Армия" и представляет здесь... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T12:00
2020-08-29T12:26
россия
су-57
борис обносов
тактическое ракетное вооружение (корпорация)
интервью - авторы
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<em>Крупнейший в России производитель управляемого оружия корпорация "Тактическое ракетное вооружение" традиционно участвует в форуме "Армия" и представляет здесь свои самые передовые разработки. Генеральный директор корпорации <a href="https://ria.ru/person_Boris_Obnosov" target="_blank">Борис Обносов</a> в интервью обозревателю РИА Новости Алексею Паньшину рассказал о новинках компании, испытаниях внутрифюзеляжных ракет с борта <a href="https://ria.ru/product_Su-57" target="_blank">Су-57</a>, а также проектах в области диверсификации.</em><strong>— Борис Викторович, расскажите о новинках, которые вы тут представляете.</strong>— Мы показываем свою продукцию в области ракетного вооружения шестой год подряд, но те, кто знает о создании вооружений не понаслышке, должны понимать, что мы не пирожки печем и создание каждого изделия требует не одного года, а нескольких лет. Сегодня мы представляем изделия, которые либо проходят, либо уже прошли госиспытания. Каждое из них заслуживает отдельного рассказа. Кто думает, что каждый год можно представлять что-то новое, глубоко заблуждается и мыслит непрофессионально. Мы представляем то, что дается трудом и потом.<strong>— Можно ли рассказать, какие изделия сейчас проходят испытания?</strong>— Как я могу рассказать о том, что является военной тайной? Могу лишь добавить, что за предыдущие несколько лет мы сделали порядка 11-12 новых типов изделий в области авиационных средств поражения, которые представлены сегодня в разной стадии готовности. Конечно, мы продолжаем работать, руководство Минобороны уделяет этому большое внимание, прогресс не стоит на месте.<strong>— В начале года вы говорили, что завершены госиспытания двух новых изделий: КАБ и перспективная торпеда, и на тот момент на них оформлялись документы для начала серийного производства. Завершен ли этот процесс?</strong>— Да. Мы готовы к серийному производству.<strong>— На какой стадии работы по внутрифюзеляжным авиационным средствам поражения для Су-57?</strong>— Су-57 изначально предусматривает внутрифюзеляжное оружие, чтобы радиолокационная заметность самолета была ниже. В связи с этим накладываются определенные требования на массо-габаритные параметры средств поражения, которые находятся внутри фюзеляжа, с сохранением технических характеристик, которые совместно с носителем определяют эффективность военного комплекса.<strong>— Испытывалось ли это оружие с борта истребителя?</strong>— Да, этот процесс непрерывный.<strong>— В какой области сейчас сосредоточены наибольшие усилия?</strong>— Могу сказать, что мы ведем несколько опытно-конструкторских работ по воздушной и морской тематике. Работы очень сложные, которые с наскока не сделаешь.<strong>— Давайте поговорим немного о гражданской продукции. Как планируете продвигать гамма-терапевтический комплекс "Рокус-Р" для облучения злокачественных образований? Есть ли на него заказы?</strong><strong>—</strong> Полагаю, что здесь должны быть опционы при поддержке государства. Без заказов цифры по диверсификации с учетом нашей специфики труднодостижимы. Я не говорю, что они недостижимы совсем, но мы все-таки ракетная корпорация. Когда мы увидим, что есть рынок для наших гражданских проектов, тогда костьми ляжем, но выполним заказ. Но пока нет твердого заказа, любые шаги в этом направлении должны быть тщательно выверены и взвешены. Ведь освоение любого гражданского продукта требует серьезных капиталовложений. Да, мы ищем тематики, где могли бы применить наши знания и производственные мощности. Нащупали несколько серьезных проектов, будем их продвигать.<strong>— Говоря о "Рокусе", нельзя не спросить про концерн, в котором его создали, — "Гранит-Электрон". Там недавно произошла смена руководства. Какие задачи ставите перед новой командой?</strong>— Мы очень благодарны предыдущему руководству, Коржавину Георгию Анатольевичу. Он отдал много сил и желания в развитие концерна.Я надеюсь, что с приходом на "Гранит-Электрон" Пономарева Игоря Борисовича, который работал на "Янтаре", на "Северных верфях" и хорошо знает потребности ВМФ, будут консолидированы все силы и направлены на повышение эффективности. Причем с Георгием Анатольевичем мы тоже не прощаемся. Он остается на предприятии, и его опыт и знания будут приветствоваться.<strong>— Пришлось ли корректировать планы в связи с пандемией?</strong>— Считаю, что все ссылки на болезни и другие внешние причины имеют место быть, но они не должны приобретать приоритет номер один, ведь мы сюда шли не одуванчики собирать. Сколько было всяких кризисных ситуаций за предыдущие десятилетия, но нужно искать пути решения. Если остановится производство, то перестанет выплачиваться зарплата, и что тогда делать? В конечном итоге пострадает и обороноспособность страны. Конечно, иногда приходится рисковать, но останавливать производство и процессы, которые требуют непрерывности, это неправильно. Потерять в итоге можем больше.
https://ria.ru/20200823/armiya-2020-1576200926.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200823/1576198704.html
https://ria.ru/20191106/1560618622.html
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россия, су-57, борис обносов, тактическое ракетное вооружение (корпорация), интервью - авторы

Борис Обносов: ведем несколько работ по воздушному и морскому оружию

12:00 29.08.2020 (обновлено: 12:26 29.08.2020)
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© Фото предоставлено пресс-службой КТРВГенеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов
Генеральный директор корпорации Тактическое ракетное вооружение Борис Обносов
© Фото предоставлено пресс-службой КТРВ
Крупнейший в России производитель управляемого оружия корпорация "Тактическое ракетное вооружение" традиционно участвует в форуме "Армия" и представляет здесь свои самые передовые разработки. Генеральный директор корпорации Борис Обносов в интервью обозревателю РИА Новости Алексею Паньшину рассказал о новинках компании, испытаниях внутрифюзеляжных ракет с борта Су-57, а также проектах в области диверсификации.
— Борис Викторович, расскажите о новинках, которые вы тут представляете.
— Мы показываем свою продукцию в области ракетного вооружения шестой год подряд, но те, кто знает о создании вооружений не понаслышке, должны понимать, что мы не пирожки печем и создание каждого изделия требует не одного года, а нескольких лет. Сегодня мы представляем изделия, которые либо проходят, либо уже прошли госиспытания. Каждое из них заслуживает отдельного рассказа. Кто думает, что каждый год можно представлять что-то новое, глубоко заблуждается и мыслит непрофессионально. Мы представляем то, что дается трудом и потом.
— Можно ли рассказать, какие изделия сейчас проходят испытания?
— Как я могу рассказать о том, что является военной тайной? Могу лишь добавить, что за предыдущие несколько лет мы сделали порядка 11-12 новых типов изделий в области авиационных средств поражения, которые представлены сегодня в разной стадии готовности. Конечно, мы продолжаем работать, руководство Минобороны уделяет этому большое внимание, прогресс не стоит на месте.
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— В начале года вы говорили, что завершены госиспытания двух новых изделий: КАБ и перспективная торпеда, и на тот момент на них оформлялись документы для начала серийного производства. Завершен ли этот процесс?
— Да. Мы готовы к серийному производству.
— На какой стадии работы по внутрифюзеляжным авиационным средствам поражения для Су-57?
— Су-57 изначально предусматривает внутрифюзеляжное оружие, чтобы радиолокационная заметность самолета была ниже. В связи с этим накладываются определенные требования на массо-габаритные параметры средств поражения, которые находятся внутри фюзеляжа, с сохранением технических характеристик, которые совместно с носителем определяют эффективность военного комплекса.
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— Испытывалось ли это оружие с борта истребителя?
— Да, этот процесс непрерывный.
— В какой области сейчас сосредоточены наибольшие усилия?
— Могу сказать, что мы ведем несколько опытно-конструкторских работ по воздушной и морской тематике. Работы очень сложные, которые с наскока не сделаешь.
— Давайте поговорим немного о гражданской продукции. Как планируете продвигать гамма-терапевтический комплекс "Рокус-Р" для облучения злокачественных образований? Есть ли на него заказы?
Полагаю, что здесь должны быть опционы при поддержке государства. Без заказов цифры по диверсификации с учетом нашей специфики труднодостижимы. Я не говорю, что они недостижимы совсем, но мы все-таки ракетная корпорация. Когда мы увидим, что есть рынок для наших гражданских проектов, тогда костьми ляжем, но выполним заказ. Но пока нет твердого заказа, любые шаги в этом направлении должны быть тщательно выверены и взвешены. Ведь освоение любого гражданского продукта требует серьезных капиталовложений. Да, мы ищем тематики, где могли бы применить наши знания и производственные мощности. Нащупали несколько серьезных проектов, будем их продвигать.
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— Говоря о "Рокусе", нельзя не спросить про концерн, в котором его создали, — "Гранит-Электрон". Там недавно произошла смена руководства. Какие задачи ставите перед новой командой?
— Мы очень благодарны предыдущему руководству, Коржавину Георгию Анатольевичу. Он отдал много сил и желания в развитие концерна.
Я надеюсь, что с приходом на "Гранит-Электрон" Пономарева Игоря Борисовича, который работал на "Янтаре", на "Северных верфях" и хорошо знает потребности ВМФ, будут консолидированы все силы и направлены на повышение эффективности. Причем с Георгием Анатольевичем мы тоже не прощаемся. Он остается на предприятии, и его опыт и знания будут приветствоваться.
— Пришлось ли корректировать планы в связи с пандемией?
— Считаю, что все ссылки на болезни и другие внешние причины имеют место быть, но они не должны приобретать приоритет номер один, ведь мы сюда шли не одуванчики собирать. Сколько было всяких кризисных ситуаций за предыдущие десятилетия, но нужно искать пути решения. Если остановится производство, то перестанет выплачиваться зарплата, и что тогда делать? В конечном итоге пострадает и обороноспособность страны. Конечно, иногда приходится рисковать, но останавливать производство и процессы, которые требуют непрерывности, это неправильно. Потерять в итоге можем больше.
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РоссияСу-57Борис ОбносовТактическое ракетное вооружение (корпорация)Интервью - Авторы
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