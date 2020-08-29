https://ria.ru/20200829/tatarstan-1576464604.html

Татарстан отмечает 100-летие ТАССР новыми трассами, парками и регатой

В Татарстане 2020 год проходит под знаком юбилея – 100-летия Татарской АССР. Часть праздничных мероприятий уже состоялись, часть еще предстоят. Даже коронавирус РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T11:49

2020-08-29T11:49

2020-08-29T11:49

республика татарстан

россия

игорь головатенко

госсовет татарстана

василь шайхразиев

большой театр

мариинский театр

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

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<em>В Татарстане 2020 год проходит под знаком юбилея – 100-летия Татарской АССР. Часть праздничных мероприятий уже состоялись, часть еще предстоят. Даже коронавирус не помешал главному: жители республики получили к юбилею такие замечательные подарки, как начало строительства второй линии казанского метро, первый участок важнейшей транспортной артерии – Большого казанского кольца, обновлённую Национальную библиотеку Татарстана, сразу несколько современных футбольных манежей, парков и скверов в разных городах республики. Всего в рамках празднования открывается около 50 новых и реконструированных объектов. О том, как республика празднует юбилей, РИА Новости рассказал заместитель премьер-министра Татарстана <a href="http://ria.ru/person_Vasil_SHajjkhraziev/" target="_blank" data-auto="true">Василь Шайхразиев</a>.</em><strong>- Василь Гаязович, расскажите, как Татарстан готовился к юбилею, сколько всего запланировано мероприятий и какие основные?</strong>- Конечно, 100-летие образования Татарской АССР – знаковая веха для Татарстана. Создание республики как формы государственности народа, хранящего память о традициях государственности и об истории <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, изначально оказалось под особым вниманием. Еще в годы первой русской революции 1905 года и после Февральской и Октябрьской революций татары первыми среди мусульман и тюрков России ставили вопрос о самоопределении в составе новой России. Представители <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казани</a> работали в составе наркоматов национальностей, военно-морского флота, мусульманских и социалистических комитетов. Подписание Декрета об образовании Татарской АССР в мае 1920 года ознаменовало возрождение нашей государственности в новых исторических условиях, стало отправной точкой динамичного развития республики. На всех этапах истории Татарстан играл значимую роль в экономике и социальном развитии страны. Особенно это проявилось в постсоветский период, когда элементы федерализма и расширение полномочий раскрыли потенциал Татарстана, к тому времени – духовного центра российских татар, второго по числу среди российских этносов народа. Президент Татарстана <a href="http://ria.ru/person_Rustam_Minnikhanov/" target="_blank" data-auto="true">Рустам Минниханов</a> указ о праздновании 100-летия Татарской АССР подписал еще в 2015 году. В 2018 году президент России поддержал Татарстан в этом начинании и подписал указ "О праздновании 100-летия образования Республики Татарстан". Распоряжением правительства РФ был утвержден состав федерального оргкомитета по подготовке и проведению празднования. Федеральный план основных мероприятий включает 76 пунктов, республиканский – 74. Разработан и календарный план, в который вошли более 1,5 тысяч мероприятий республиканского и муниципального уровня. В каждом министерстве и ведомстве, муниципальном образовании республики утверждены свои планы к юбилею.С 1 января до начала августа в республике проведено более 10 тысяч мероприятий, посвященных 100-летию, в которых приняли участие более 6 миллионов человек. Старт празднованию был дан 19 декабря прошлого года в концертном зале имени Ильгама Шакирова, самом большом универсальном зале на 3 тысячи мест.Каждое мероприятие, как и облик разных эпох, имеет свое лицо и специфику. Важен каждый день юбилейного года, но есть особо значимые даты – 27 мая 1920 года декретом ВЦИК и Совнаркома <a href="http://ria.ru/location_RSFSR/" target="_blank" data-auto="true">РСФСР</a> была провозглашена и 25 июня того же года образована Автономная Татарская Советская Социалистическая Республика. В этом году 27 мая прошли торжественное заседание <a href="http://ria.ru/organization_Gossovet_Tatarstana/" target="_blank" data-auto="true">Госсовета Татарстана</a>, церемония гашения почтовой марки, выпущенной в честь 100-летия, а также презентация памятной монеты Банка России.<strong>- А 30 августа Татарстан отметит День республики.... </strong>- Да, в этом году он особенный, так как проходит в год юбилея ТАССР и накануне годовщины проведения первого съезда, избравшего органы власти молодой республики в 1920 году. Нынешние праздничные мероприятия приурочены именно к этим датам. Сегодня они особенно важны, современный Татарстан идёт вперёд на экономической базе ТАССР, развивая и умножая достижения прошлого. В эти дни мы открываем множество новых объектов, и перемены, достигнутые Татарстаном с развитием федерализма и рыночных отношений, современных технологий, весьма убедительны. То, что республику иногда называют витриной и показателем благополучия России, нас только радует.<strong>- Какие "обновки" жители республики получают к юбилею?</strong>- Это замечательные подарки. Продлена первая линия Казанского метрополитена от станции "Проспект Победы" до станции "Дубравная". Начата проходка первого участка второй линии, которая соединит пять районов города с наибольшими пассажиропотоками. К 11 станциям первой линии на первом этапе строительства второй добавятся ещё четыре станции. Одна из них получила название "100-летие ТАССР – ТАССРның 100 еллыгы".Ещё один жизненно важный для столицы республики объект – первый отрезок Большого казанского кольца, который назван "Магистраль 100-летия ТАССР". Реализация проекта была начата благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и помощи президента республики. БКК строится с 2010 года как кольцевая городская магистраль для организации непрерывного движения. Строительство первого участка протяжённостью около километра – этап в создании дорожной "перемычки", которая соединит промышленную зону между Волгой и озерами Кабан с жилой частью города к западу от озер по кратчайшему пути. Это значительно улучшит общую транспортную ситуацию в городе. Нельзя не сказать о Национальной библиотеке Татарстана, которая теперь разместится в обновлённом здании национально-культурного центра "Казань" и станет одним из крупнейших учреждений культуры республики и центром коммуникации городских сообществ. В здании будут две читальные зоны – современного и классического типа. В первой - пространства для подростков, детей, малышей, музыкальный и компьютерный залы. Зона классического типа предназначена для чтения и работы, здесь в открытом доступе будут представлены 150 тысяч экземпляров документов по различным областям знаний на разных языках. В здании появятся пространства для творческих экспериментов – проектом предусмотрено, например, создание студии звукозаписи. Кроме того, в библиотеке расположатся несколько залов для спектаклей и выступлений. В подвальных помещениях появятся шесть книгохранилищ на 2 миллиона единиц хранения. Другой объект, который уже оценён как достойный к тиражированию в масштабах страны, - второй корпус Республиканской клинической инфекционной больницы имени профессора А.Ф. Агафонова. В условиях пандемии четырехэтажный корпус площадью 15 тысяч квадратных метров на 232 койки (с возможностью размещения до 500 коек), был возведён всего за 100 дней. При этом учтены все строительные и санитарные требования. Всего в течение ближайшего месяца по всей республике будут открыты около 50 новых и отремонтированных объектов. В основном это детские образовательные учреждения, спортивные сооружения, такие как тренировочные футбольные манежи в <a href="http://ria.ru/location_Nizhnekamsk/" target="_blank" data-auto="true">Нижнекамске</a>, Набережных Челнах и Казани. Среди культурных учреждений отмечу реконструкцию драмтеатра в Набережных Челнах и строительство сельского ДК в <a href="http://ria.ru/location_Buinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Буинском районе</a>.<strong>- Какие "изюминки" ждут жителей и гостей Казани в эти дни и 30 августа?</strong>- Важно, что это наш общий праздник, и мы рассчитываем, что каждый житель республики станет участником этого события. Мы уделяем особое внимание чествованию ветеранов, внесших большой вклад в развитие республики.В Казани ко Дню республики подготовлена насыщенная программа. Для любителей спорта с 20 по 30 августа в акватории Казанки у центра семьи "Казан" пройдет этап Национальной парусной лиги с участием 35 команд. "Стадионный" формат гонок, когда соревнования организованы в непосредственной близости от берега, позволит зрителям наблюдать за ними от старта до финиша.На территории Старо-Татарской слободы 29-30 августа пройдет фестиваль современной татарской культуры "Печән базары". В атмосфере легендарного Сенного базара тукаевских времен запланированы дизайн-маркет, акустический концерт, фудкорт и лекторий. На площади у театра имени Г. Камала состоится народный фестиваль "Играй, гармонь!". Сто лучших гармонистов со всей республики исполнят народные песни.Президент Татарстана Рустам Минниханов по традиции в День республики вручит Государственную премию имени Габдуллы Тукая за внесшие значительный вклад в развитие отечественной и национальной культуры произведения литературы и искусства, а также государственные награды РФ. На Казанском ипподроме состоится конноспортивный праздник. В программе 15 скачек и заездов, в том числе на приз президента Татарстана. Здесь же завершится праздничный мотопробег "От Красного Кремля – к Белому Кремлю" участников клуба Harley-Davidson. В этом году заезд посвящен юбилею республики, в нем примут участие более 200 байкеров.В Казанском Кремле будет проходить фестиваль городской современной культуры и искусств Tat CultFest. Здесь запланировано свыше 30 живых выступлений, арт-объекты, хореография, дизайн-маркет, детская зона, фудкорт. На различных площадках пройдут международный турнир по брейкингу и уличному искусству, соревнования по пляжному волейболу, выставки, концерты, откроется набережная озера Нижний Кабан.Вечером на площади у Дворца земледельцев пройдет Х классический оперный фестиваль под открытым небом "Казанская осень", организованный Государственным симфоническим оркестром Татарстана. В концерте примут участие ведущий солист <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_akademicheskijj_Bolshojj_teatr/" target="_blank" data-auto="true">Большого театра</a> <a href="http://ria.ru/person_Igor_Golovatenko/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Головатенко</a> и солистка <a href="http://ria.ru/organization_Mariinskijj_teatr/" target="_blank" data-auto="true">Мариинского театра</a> Альбина Шагимуратова.И, конечно, завершит праздничный день салют – над акваторией Казанки небо осветят 300 залпов.<strong>- И праздновать будут не только в Татарстане?</strong>- Да, юбилейную дату отметят и за пределами республики. 30 августа Останкинская телебашня окрасится в цвета татарстанского флага – зелёный, белый, красный. Также на экраны сооружения будут проецироваться изображение белого барса − символа Татарстана и поздравление с праздником. А в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> в честь Дня Татарстана и 100-летия ТАССР 30 августа прозвучит полуденный выстрел со стены Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Так что, жители двух российских столиц присоединятся к празднованию.Это лишь часть мероприятий к 100-летию Татарской АССР. Конечно, такие масштабные работы требуют серьезных финансовых затрат, но они, безусловно, необходимы. Многое из построенного, открытого в юбилейном году будет служить республике в течение десятилетий. Благодаря поддержке федерального центра, руководства Татарстана, вкладу наших предприятий и неравнодушных земляков нам удалось изыскать средства и возможности для достойного празднования векового юбилея <a href="http://ria.ru/location_Tatarstan/" target="_blank" data-auto="true">Республики Татарстан</a>.

https://ria.ru/20200828/tatarstan-1576445467.html

https://ria.ru/20200628/1573578365.html

https://ria.ru/20200723/1574810260.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, игорь головатенко, госсовет татарстана, василь шайхразиев, большой театр, мариинский театр, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), общество