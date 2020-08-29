https://ria.ru/20200829/son-1576459159.html

Названо оптимальное время дневного сна

Доктор биологических наук Владимир Дорохов рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", сколько следует спать в дневное время для восстановления энергии. РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T05:10

2020-08-29T05:10

2020-08-29T13:25

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здоровье

сон

общество

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<strong>МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. </strong>Доктор биологических наук Владимир Дорохов рассказал в беседе с "<a href="https://vm.ru/health/824222-nazvano-idealnoe-vremya-dlya-sna-vo-vremya-raboty" target="_blank">Вечерней Москвой</a>", сколько следует <a href="https://ria.ru/tag_son/" target="_blank">спать</a> в дневное время для восстановления энергии.По его словам, днем достаточно поспать около 20 минут. "Если спать дольше 20 минут, сон станет глубоким. Нужно время для того, чтобы выйти из него полностью. Это называется "инерция сна"", - указал врач.Он отметил, что после глубокого сна восстановление длится от 20 до 40 минут, что в рабочих условиях вызывает неудобство. "Однако если у человека ненормированный рабочий день, час сна даст ему возможность после окончательного пробуждения быть бодрым до вечера", - добавил специалист.Дорохов заявил, что лучший период для дневного отдыха — с 13 до 15 часов."Наш организм устроен так, что в это время сонливость естественным образом повышается. А вот после 17 часов спать более часа не желательно — это может вызвать плохой сон ночью. Можно просто не уснуть", - предупредил медик.

https://ria.ru/20200827/nedosypanie-1576360744.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье, сон, общество