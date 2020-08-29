https://ria.ru/20200829/pukhaev-1576470685.html

Биография Эрика Пухаева

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ об освобождении председателя правительства республики Эрика Пухаева от должности, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T16:22

2020-08-29T16:22

2020-08-29T17:06

эрик пухаев

анатолий бибилов

южная осетия

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<strong>МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_South_Ossetia/" target="_blank" data-auto="true">Южной Осетии</a> <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Bibilov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Бибилов</a> подписал указ об освобождении председателя правительства республики <a href="https://ria.ru/person_erik-pukhaev" target="_blank">Эрика Пухаева</a> от должности, сообщила пресс-служба администрации главы страны.Ниже приводится биография экс-главы кабинета министров республики.Эрик Георгиевич Пухаев родился 5 мая 1957 года в селе Схлит Знаурского района Южной Осетии.В 1982 году <a href="https://rso-government.org/puxaev-e-g/" target="_blank" rel="nofollow noopener">окончил Юго-Осетинский государственный педагогический институт</a> по специальности "математика и физика".Трудовую деятельность начал рабочим консервного завода в Цхинвале.Затем работал лаборантом кафедры физики Юго-Осетинского государственного педагогического института (ныне Юго-Осетинский государственный университет им. А.А. Тибилова).В последующие годы — <a href="https://www.ryuo-pmr.org/menejment.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">преподаватель</a>, старший преподаватель кафедры математики Юго-Осетинского государственного педагогического института.В 2005 году возглавил Управление государственной статистики Южной Осетии.29 апреля 2014 года был <a href="http://sputnik-ossetia.ru/South_Ossetia/20170516/4157691.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">назначен</a> заместителем председателя правительства Южной Осетии.16 мая 2017 года парламент Южной Осетии <a href="https://ria.ru/world/20170516/1494386167.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">проголосовал</a> за назначение Пухаева премьер-министром республики.28 августа 2020 года на главной площади Цхинвала собрался стихийный митинг, на котором прозвучали требования расследовать смерть в республиканской больнице Инала Джабиева. Он попал в изолятор временного содержания по подозрению в покушении на главу МВД. Жители столицы требовали отставки министра внутренних дел, правительства и созыва сессии парламента.На фоне событий Пухаев <a href="https://ria.ru/20200828/otstavka-1576456037.html" target="_blank">подал в отставку</a>.29 августа 2020 года президент Южной Осетии Анатолий Бибилов <a href="https://ria.ru/20200829/premer-1576469062.html" target="_blank">подписал указ</a> об освобождении Эрика Пухаева от должности председателя правительства республики.Пухаев награжден медалью "За трудовое отличие" Республики Южная Осетия, медалью "За укрепление международного сотрудничества" непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.Женат, трое детей.

южная осетия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эрик пухаев, анатолий бибилов, южная осетия