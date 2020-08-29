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https://ria.ru/20200829/pukhaev-1576470685.html
Биография Эрика Пухаева
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ об освобождении председателя правительства республики Эрика Пухаева от должности, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T16:22
2020-08-29T17:06
эрик пухаев
анатолий бибилов
южная осетия
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<strong>МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_South_Ossetia/" target="_blank" data-auto="true">Южной Осетии</a> <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Bibilov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Бибилов</a> подписал указ об освобождении председателя правительства республики <a href="https://ria.ru/person_erik-pukhaev" target="_blank">Эрика Пухаева</a> от должности, сообщила пресс-служба администрации главы страны.Ниже приводится биография экс-главы кабинета министров республики.Эрик Георгиевич Пухаев родился 5 мая 1957 года в селе Схлит Знаурского района Южной Осетии.В 1982 году <a href="https://rso-government.org/puxaev-e-g/" target="_blank" rel="nofollow noopener">окончил Юго-Осетинский государственный педагогический институт</a> по специальности "математика и физика".Трудовую деятельность начал рабочим консервного завода в Цхинвале.Затем работал лаборантом кафедры физики Юго-Осетинского государственного педагогического института (ныне Юго-Осетинский государственный университет им. А.А. Тибилова).В последующие годы — <a href="https://www.ryuo-pmr.org/menejment.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">преподаватель</a>, старший преподаватель кафедры математики Юго-Осетинского государственного педагогического института.В 2005 году возглавил Управление государственной статистики Южной Осетии.29 апреля 2014 года был <a href="http://sputnik-ossetia.ru/South_Ossetia/20170516/4157691.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">назначен</a> заместителем председателя правительства Южной Осетии.16 мая 2017 года парламент Южной Осетии <a href="https://ria.ru/world/20170516/1494386167.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">проголосовал</a> за назначение Пухаева премьер-министром республики.28 августа 2020 года на главной площади Цхинвала собрался стихийный митинг, на котором прозвучали требования расследовать смерть в республиканской больнице Инала Джабиева. Он попал в изолятор временного содержания по подозрению в покушении на главу МВД. Жители столицы требовали отставки министра внутренних дел, правительства и созыва сессии парламента.На фоне событий Пухаев <a href="https://ria.ru/20200828/otstavka-1576456037.html" target="_blank">подал в отставку</a>.29 августа 2020 года президент Южной Осетии Анатолий Бибилов <a href="https://ria.ru/20200829/premer-1576469062.html" target="_blank">подписал указ</a> об освобождении Эрика Пухаева от должности председателя правительства республики.Пухаев награжден медалью "За трудовое отличие" Республики Южная Осетия, медалью "За укрепление международного сотрудничества" непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.Женат, трое детей.
южная осетия
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эрик пухаев, анатолий бибилов, южная осетия

Биография Эрика Пухаева

16:22 29.08.2020 (обновлено: 17:06 29.08.2020)
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© Фото : пресс-служба президента и правительства РЮОЭрик Пухаев
Эрик Пухаев
© Фото : пресс-служба президента и правительства РЮО
Эрик Пухаев. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ об освобождении председателя правительства республики Эрика Пухаева от должности, сообщила пресс-служба администрации главы страны.
Ниже приводится биография экс-главы кабинета министров республики.
Эрик Георгиевич Пухаев родился 5 мая 1957 года в селе Схлит Знаурского района Южной Осетии.
В 1982 году окончил Юго-Осетинский государственный педагогический институт по специальности "математика и физика".
Трудовую деятельность начал рабочим консервного завода в Цхинвале.
Затем работал лаборантом кафедры физики Юго-Осетинского государственного педагогического института (ныне Юго-Осетинский государственный университет им. А.А. Тибилова).
В последующие годы — преподаватель, старший преподаватель кафедры математики Юго-Осетинского государственного педагогического института.
В 2005 году возглавил Управление государственной статистики Южной Осетии.
29 апреля 2014 года был назначен заместителем председателя правительства Южной Осетии.
16 мая 2017 года парламент Южной Осетии проголосовал за назначение Пухаева премьер-министром республики.
28 августа 2020 года на главной площади Цхинвала собрался стихийный митинг, на котором прозвучали требования расследовать смерть в республиканской больнице Инала Джабиева. Он попал в изолятор временного содержания по подозрению в покушении на главу МВД. Жители столицы требовали отставки министра внутренних дел, правительства и созыва сессии парламента.
На фоне событий Пухаев подал в отставку.
29 августа 2020 года президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ об освобождении Эрика Пухаева от должности председателя правительства республики.
Пухаев награжден медалью "За трудовое отличие" Республики Южная Осетия, медалью "За укрепление международного сотрудничества" непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.
Женат, трое детей.
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Эрик ПухаевАнатолий БибиловЮжная Осетия
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