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Премьер-министр Южной Осетии подал в отставку на фоне протестов
Председатель правительства Южной Осетии Эрик Пухаев подал в отставку на фоне протестов в республике, сообщили РИА Новости в администрации президента страны. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T21:24
2020-08-28T22:20
анатолий бибилов
южная осетия
в мире
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<strong>ЦХИНВАЛ, 28 авг — РИА Новости.</strong> Председатель правительства <a href="http://ria.ru/location_South_Ossetia/" target="_blank" data-auto="true">Южной Осетии</a> Эрик Пухаев подал в отставку на фоне протестов в республике, сообщили РИА Новости в администрации президента страны.В обращении к народу республики глава кабинета министров отметил, что обдумал это решение и считает его правильным."Сегодня я был на площади. Я послушал людей, некоторые скандировали требования об отставке правительства. Я принимаю это решение", — говорится в обращении Пухаева.Премьер-министр выразил благодарность президенту республики <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Bibilov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолию Бибилову</a> за поддержку и министрам за работу."Я не хочу подводить нашего президента, Анатолия Ильича", — заключил Пухаев.В свою очередь, пресс-секретарь главы республики Дина Гассиева сообщила РИА Новости, что указ об отставке Пухаева пока не подписан.В пятницу на главной площади Цхинвала собрался стихийный митинг, на котором прозвучали требования расследовать смерть в республиканской больнице Инала Джабиева. Он попал в изолятор временного содержания по подозрению в покушении на главу МВД. Жители столицы требовали отставки министра внутренних дел, отставки правительства и созыва сессии парламента.
https://ria.ru/20200818/1575916538.html
С чего это чиновник идет на поводу у народа? Власть чиновникам принадлежит. Хабаровск только с этим не согласен почему-то.
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южная осетия
РИА Новости
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анатолий бибилов, южная осетия, в мире

Премьер-министр Южной Осетии подал в отставку на фоне протестов

21:24 28.08.2020 (обновлено: 22:20 28.08.2020)
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© Фото : пресс-служба президента и правительства РЮОПремьер-министр Южной Осетии Эрик Пухаев
Премьер-министр Южной Осетии Эрик Пухаев
© Фото : пресс-служба президента и правительства РЮО
ЦХИНВАЛ, 28 авг — РИА Новости. Председатель правительства Южной Осетии Эрик Пухаев подал в отставку на фоне протестов в республике, сообщили РИА Новости в администрации президента страны.
В обращении к народу республики глава кабинета министров отметил, что обдумал это решение и считает его правильным.
"Сегодня я был на площади. Я послушал людей, некоторые скандировали требования об отставке правительства. Я принимаю это решение", — говорится в обращении Пухаева.
Премьер-министр выразил благодарность президенту республики Анатолию Бибилову за поддержку и министрам за работу.
"Я не хочу подводить нашего президента, Анатолия Ильича", — заключил Пухаев.
В свою очередь, пресс-секретарь главы республики Дина Гассиева сообщила РИА Новости, что указ об отставке Пухаева пока не подписан.
В пятницу на главной площади Цхинвала собрался стихийный митинг, на котором прозвучали требования расследовать смерть в республиканской больнице Инала Джабиева. Он попал в изолятор временного содержания по подозрению в покушении на главу МВД.
Жители столицы требовали отставки министра внутренних дел, отставки правительства и созыва сессии парламента.
Цхинвал
18 августа, 02:13
В Южной Осетии обстреляли автомобиль главы МВД
257810654
Обсудить 5
Анатолий БибиловЮжная ОсетияВ мире
Популярные комментарии
С чего это чиновник идет на поводу у народа? Власть чиновникам принадлежит. Хабаровск только с этим не согласен почему-то.
28 августа, 22:20
ОЛОлег Ливанов
640216
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