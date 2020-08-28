https://ria.ru/20200828/otstavka-1576456037.html

Премьер-министр Южной Осетии подал в отставку на фоне протестов

Председатель правительства Южной Осетии Эрик Пухаев подал в отставку на фоне протестов в республике, сообщили РИА Новости в администрации президента страны. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T21:24

2020-08-28T21:24

2020-08-28T22:20

анатолий бибилов

южная осетия

в мире

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<strong>ЦХИНВАЛ, 28 авг — РИА Новости.</strong> Председатель правительства <a href="http://ria.ru/location_South_Ossetia/" target="_blank" data-auto="true">Южной Осетии</a> Эрик Пухаев подал в отставку на фоне протестов в республике, сообщили РИА Новости в администрации президента страны.В обращении к народу республики глава кабинета министров отметил, что обдумал это решение и считает его правильным."Сегодня я был на площади. Я послушал людей, некоторые скандировали требования об отставке правительства. Я принимаю это решение", — говорится в обращении Пухаева.Премьер-министр выразил благодарность президенту республики <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Bibilov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолию Бибилову</a> за поддержку и министрам за работу."Я не хочу подводить нашего президента, Анатолия Ильича", — заключил Пухаев.В свою очередь, пресс-секретарь главы республики Дина Гассиева сообщила РИА Новости, что указ об отставке Пухаева пока не подписан.В пятницу на главной площади Цхинвала собрался стихийный митинг, на котором прозвучали требования расследовать смерть в республиканской больнице Инала Джабиева. Он попал в изолятор временного содержания по подозрению в покушении на главу МВД. Жители столицы требовали отставки министра внутренних дел, отставки правительства и созыва сессии парламента.

https://ria.ru/20200818/1575916538.html

Олег Ливанов С чего это чиновник идет на поводу у народа? Власть чиновникам принадлежит. Хабаровск только с этим не согласен почему-то. 19

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южная осетия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий бибилов, южная осетия, в мире