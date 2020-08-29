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Президент Южной Осетии отправил правительство в отставку
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов отправил в отставку председателя республиканского правительства Эрика Пухаева и членов его кабинета. РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T15:17
2020-08-29T22:58
южная осетия
в мире
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<strong>ЦХИНВАЛ, 29 авг — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_South_Ossetia/" target="_blank" data-auto="true">Южной Осетии</a> Анатолий Бибилов отправил в отставку председателя республиканского правительства Эрика Пухаева и членов его кабинета.В пресс-службе администрации Бибилова отметили, что Пухаев сам подал заявление об отставке.Временно исполнять обязанности главы осетинского кабмина будет занимавший ранее должность вице-премьера Геннадий Бекоев.Он будет руководить органом исполнительной власти до формирования нового правительства.Ранее сообщалось о стихийном митинге на главной площади Цхинвала. Участники озвучили требования расследовать смерть в республиканской больнице Инала Джабиева, которого содержали в изоляторе в рамках дела о покушении на главу МВД. На фоне этих событий Эрик Пухаев подал в отставку. Указом президента также от должности отстранили главу МВД Игоря Наниева.
https://ria.ru/20200829/bekoev-1576475599.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200829/yuzhnaya-osetiya-1576466208.html
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южная осетия
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южная осетия, в мире

Президент Южной Осетии отправил правительство в отставку

15:17 29.08.2020 (обновлено: 22:58 29.08.2020)
3701
© Фото : пресс-служба президента и правительства РЮОПремьер-министр Южной Осетии Эрик Пухаев
Премьер-министр Южной Осетии Эрик Пухаев
© Фото : пресс-служба президента и правительства РЮО
Премьер-министр Южной Осетии Эрик Пухаев. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 29 авг — РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов отправил в отставку председателя республиканского правительства Эрика Пухаева и членов его кабинета.
В пресс-службе администрации Бибилова отметили, что Пухаев сам подал заявление об отставке.
Временно исполнять обязанности главы осетинского кабмина будет занимавший ранее должность вице-премьера Геннадий Бекоев.
Он будет руководить органом исполнительной власти до формирования нового правительства.
Временно исполняющим обязанности председателя правительства Южной Осетии Геннадий Бекоев
Вчера, 19:41
Биография Геннадия Бекоева
Ранее сообщалось о стихийном митинге на главной площади Цхинвала. Участники озвучили требования расследовать смерть в республиканской больнице Инала Джабиева, которого содержали в изоляторе в рамках дела о покушении на главу МВД.
На фоне этих событий Эрик Пухаев подал в отставку. Указом президента также от должности отстранили главу МВД Игоря Наниева.
Здание парламента Республики Южная Осетия в Цхинвале
Вчера, 13:05
История одного покушения. В Южной Осетии требуют отставки генпрокурора
1154321
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