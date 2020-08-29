https://ria.ru/20200829/premer-1576469062.html

Президент Южной Осетии отправил правительство в отставку

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов отправил в отставку председателя республиканского правительства Эрика Пухаева и членов его кабинета. РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T15:17

2020-08-29T15:17

2020-08-29T22:58

южная осетия

в мире

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<strong>ЦХИНВАЛ, 29 авг — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_South_Ossetia/" target="_blank" data-auto="true">Южной Осетии</a> Анатолий Бибилов отправил в отставку председателя республиканского правительства Эрика Пухаева и членов его кабинета.В пресс-службе администрации Бибилова отметили, что Пухаев сам подал заявление об отставке.Временно исполнять обязанности главы осетинского кабмина будет занимавший ранее должность вице-премьера Геннадий Бекоев.Он будет руководить органом исполнительной власти до формирования нового правительства.Ранее сообщалось о стихийном митинге на главной площади Цхинвала. Участники озвучили требования расследовать смерть в республиканской больнице Инала Джабиева, которого содержали в изоляторе в рамках дела о покушении на главу МВД. На фоне этих событий Эрик Пухаев подал в отставку. Указом президента также от должности отстранили главу МВД Игоря Наниева.

https://ria.ru/20200829/bekoev-1576475599.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200829/yuzhnaya-osetiya-1576466208.html

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южная осетия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южная осетия, в мире