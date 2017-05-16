Парламент Южной Осетии поддержал кандидатуру нового премьера

ЦХИНВАЛ, 16 мая — РИА Новости. Парламент Южной Осетии проголосовал за назначение Эрика Пухаева премьер-министром республики, передает во вторник агентство Sputnik Южная Осетия.

Основным вопросом проходящей во вторник в Цхинвале парламентской сессии стало рассмотрение на должность главы правительства кандидатуры бывшего вице-премьера Пухаева, которую президент Анатолий Бибилов 5 мая представил на утверждение депутатского корпуса.

"В ходе тайного голосования за кандидатуру Пухаева проголосовали 32 депутата — все присутствующие на заседании", — говорится в сообщении.

По информации агентства, Бибилов, принявший участие в заседании, обратился к депутатам с просьбой поддержать кандидатуру Пухаева, назвав его опытным управленцем, способным справиться с поставленными задачами. Сам Пухаев перед голосованием рассказал парламентариям об основных приоритетах своей работы, в том числе создании фонда кредитования малого и среднего предпринимательства, развитии реального сектора экономики и спросе с чиновников за проделанную работу.

Правительство Южной Осетии сложило свои полномочия 24 апреля после вступления в должность президента Бибилова. До формирования нового состава кабмина главы министерств продолжают исполнять свои обязанности.

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