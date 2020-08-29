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Ядерные технологии
https://ria.ru/20200829/khalatnikov-1576468542.html
Участник создания атомной бомбы СССР удостоен ордена Александра Невского
Последний из ныне живущих непосредственных участников разработки и создания первой советской атомной бомбы, выдающийся ученый, почетный директор Института... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T14:51
2020-08-29T16:53
ядерные технологии
александр невский
открытия - риа наука
лев ландау
российская академия наук
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<strong>МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.</strong> Последний из ныне живущих непосредственных участников разработки и создания первой советской атомной бомбы, выдающийся ученый, почетный директор Института теоретической физики имени Ландау <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">Российской академии наук</a> Исаак Халатников указом президента России награжден орденом <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Nevskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александра Невского</a>.В субботу исполняется 71 год со дня успешного испытания первого советского атомного заряда.Согласно тексту указа, опубликованному на официальном портале правовой информации, академик Халатников удостоен награды за большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу.Исаак Маркович Халатников (родившийся в 1919 году) известен своими теоретическими трудами в области квантовой физики, сверхпроводимости, общей теории относительности, космологии.Но главный практический результат работ Халатникова, как считается, связан с его участием в советском атомном проекте. Работая в группе ученых под руководством легендарного физика академика <a href="http://ria.ru/person_Lev_Landau/" target="_blank" data-auto="true">Льва Ландау</a>, Халатников занимался расчетом процессов, происходящих в течение миллионных долей секунды при взрыве атомного заряда. Речь шла о прямом расчете мощности атомной бомбы.Как много позже писал сам Халатников, для расчета КПД атомной бомбы ученым надо было увязать вместе главные ее – в том числе, свойства материала ядерной "взрывчатки" плутония, и конструкцию заряда. В общем виде такую задачу никто и никогда до советских ученых не решал, отмечал Халатников.Рассчитать атомную бомбу удалось, упростив уравнения, выведенные теоретиками. Но даже эти упрощенные уравнения требовали большой работы, потому что считались вручную, подчеркивал ученый."А мне удалось получить необычайной красоты интерполяционную формулу... И соответствие расчетов результатам первых испытаний было очень хорошим", - писал Халатников.Впоследствии Халатников участвовал и в расчете первого советского термоядерного заряда. "Расчет водородной бомбы оказался задачей на много порядков сложнее, чем атомной. И то, что нам удалось "ручным способом" такую задачу решить, – конечно, чудо", - писал ученый. По существу, тогда произошла революция в вычислительных методах решения математических задач, отмечал Халатников. Первый советский термоядерный заряд был успешно испытан 12 августа 1953 года.За расчетно-теоретические работы по атомным и термоядерным зарядам Халатников в 1953 году был награжден Сталинской премией второй степени.
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александр невский, открытия - риа наука, лев ландау, российская академия наук

Участник создания атомной бомбы СССР удостоен ордена Александра Невского

14:51 29.08.2020 (обновлено: 16:53 29.08.2020)
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© Фото : РАНДиректор Института теоретической физики имени Ландау Российской академии наук Исаак Халатников
Директор Института теоретической физики имени Ландау Российской академии наук Исаак Халатников
© Фото : РАН
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Последний из ныне живущих непосредственных участников разработки и создания первой советской атомной бомбы, выдающийся ученый, почетный директор Института теоретической физики имени Ландау Российской академии наук Исаак Халатников указом президента России награжден орденом Александра Невского.
В субботу исполняется 71 год со дня успешного испытания первого советского атомного заряда.
Согласно тексту указа, опубликованному на официальном портале правовой информации, академик Халатников удостоен награды за большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу.
Исаак Маркович Халатников (родившийся в 1919 году) известен своими теоретическими трудами в области квантовой физики, сверхпроводимости, общей теории относительности, космологии.
Атомная бомба как гарантия мира: как СССР восстановил глобальный баланс
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Атомная бомба как гарантия мира: как СССР восстановил глобальный баланс
Но главный практический результат работ Халатникова, как считается, связан с его участием в советском атомном проекте. Работая в группе ученых под руководством легендарного физика академика Льва Ландау, Халатников занимался расчетом процессов, происходящих в течение миллионных долей секунды при взрыве атомного заряда. Речь шла о прямом расчете мощности атомной бомбы.
Как много позже писал сам Халатников, для расчета КПД атомной бомбы ученым надо было увязать вместе главные ее – в том числе, свойства материала ядерной "взрывчатки" плутония, и конструкцию заряда. В общем виде такую задачу никто и никогда до советских ученых не решал, отмечал Халатников.
Рассчитать атомную бомбу удалось, упростив уравнения, выведенные теоретиками. Но даже эти упрощенные уравнения требовали большой работы, потому что считались вручную, подчеркивал ученый.
© Фото : архива РФЯЦ-ВНИИЭФЯдерный гриб наземного взрыва РДС-1. 29 августа 1949
Ядерный гриб наземного взрыва РДС-1. 29 августа 1949
© Фото : архива РФЯЦ-ВНИИЭФ
Ядерный гриб наземного взрыва РДС-1. 29 августа 1949
"А мне удалось получить необычайной красоты интерполяционную формулу... И соответствие расчетов результатам первых испытаний было очень хорошим", - писал Халатников.
Впоследствии Халатников участвовал и в расчете первого советского термоядерного заряда. "Расчет водородной бомбы оказался задачей на много порядков сложнее, чем атомной. И то, что нам удалось "ручным способом" такую задачу решить, – конечно, чудо", - писал ученый. По существу, тогда произошла революция в вычислительных методах решения математических задач, отмечал Халатников. Первый советский термоядерный заряд был успешно испытан 12 августа 1953 года.
За расчетно-теоретические работы по атомным и термоядерным зарядам Халатников в 1953 году был награжден Сталинской премией второй степени.
Председатель Межрегионального общественного движения ветеранов атомной энергетики и промышленности Владимир Огнев
19 августа, 10:00
Владимир Огнев: наша атомная бомба была сделана эффективней американской
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Ядерные технологииАлександр НевскийОткрытия - РИА НаукаЛев ЛандауРоссийская академия наук
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