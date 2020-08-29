https://ria.ru/20200829/gazoprovod-1576464754.html

В Ленобласти построят газопроводы протяженностью более 2000 км

В Ленинградской области в рамках масштабной программы газификации будет построено 124 межпоселковых газопровода суммарной протяженностью более 2000 километров,... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T11:55

2020-08-29T11:55

2020-08-29T11:55

ленинградская область

усть-луга

ленинградская область

экономика

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> в рамках масштабной программы газификации будет построено 124 межпоселковых газопровода суммарной протяженностью более 2000 километров, которые позволят газифицировать более 400 населенных пунктов, заявил губернатор региона Александр Дрозденко заявил на совещании с заместителем председателя правления ПАО "Газпром" Виталием Маркеловым.По словам Дрозденко, в рамках программы развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 202 –2025 годы запланировано ввести в эксплуатацию семь новых газораспределительных станций: ГРС Подборовье, ГРС Рассвет, ГРС Усть-Луга, ГРС Белоостров, ГРС Глебычево, ГРС Красный Луч, узел редуцирования газа на терминале по сжижению природного газа в Высоцке. Кроме того, будут реконструированы или технически перевооружены еще семь ГРС: ГРС Сясьстрой, ГРС Ефимовская, ГРС Гомонтово, ГРС Совхоз Большевик, ГРС Ополье, ГРС Пригородная, ГРС Ильичево.Также на совещании обсудили инвестиционные проекты ПАО "Газпром", реализуемые в Ленинградской области, в том числе реконструкцию компрессорной станции "Северная". Участники совещания рассмотрели вопросы строительства межпоселкового газопровода от ГРС "Приозерск" до города Приозерска. "Мы договорились что подрядчик возьмет на себя дополнительные обязательства и к 1 ноября на газ перейдут не две, а три котельные в Приозерске", — сказал Дрозденко.Новая система газоснабжения общей протяженностью более 7,5 километров создаст условия для газификации порядка 6,5 тысяч квартир и домовладений, а также котельных в районном центре."В этом году "Газпром межрегионгаз" ведет в Ленинградской области строительно-монтажные работы по 34 объектам. Еще 12 объектов проектируется. Недавно мы подписали программу газификации региона на 2021-2025 годы. Она предусматривает прокладку 3 тысяч километров газопроводов, что позволит газифицировать 412 населенных пунктов Ленобласти", — отметил на совещании генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.

https://realty.ria.ru/20200722/1574692672.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

усть-луга, ленинградская область, экономика