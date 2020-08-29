https://ria.ru/20200829/basketbol-1576477426.html

Баскетболисты из Самары и Москвы победили в турнире памяти Тюленева

XI турнир по баскетболу Samara Open памяти заслуженного тренера России Юрия Тюленева завершился в субботу в Самаре, победителями в категории 18+ у женщин стал... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T21:19

2020-08-29T21:19

2020-08-29T21:19

дмитрий азаров

москва

самарская область

санкт-петербург

баскетбол

спорт

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<strong>САМАРА, 29 авг - РИА Новости.</strong> XI турнир по баскетболу Samara Open памяти заслуженного тренера России Юрия Тюленева завершился в субботу в <a href="http://ria.ru/location_Samara/" target="_blank" data-auto="true">Самаре</a>, победителями в категории 18+ у женщин стал местный клуб, а среди мужчин победили гости из <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, сообщила пресс-служба правительства региона."Завершившийся в субботу турнир памяти Юрия Тюленева стал самым продолжительным в истории и длился 12 часов. В категории 18+ у женщин выиграл баскетбольный клуб "Самара", который в финале со счетом 8:5 превзошел команду "Дрим-Тим". У мужчин главный приз завоевала команда "Три звездочки" из Москвы, которая в решающем поединке оказалась сильнее БК "Самара" - 21:14", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что всего на турнире по баскетболу 3х3 Samara Open-2020 были разыграны призы в 10 возрастных категориях, среди его участников были свыше 120 команд из <a href="http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Самарской области</a>, Москвы, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> и Татарстана, состоящих из около 500 спортсменов.Уточняется, что на протяжении всего турнира перед зрителями выступали самарские музыканты, прошли конкурсы трехочковых бросков и по броскам сверху (Slam Dunk), а также матч звезд самарского баскетбола."По оценке организаторов, этот спортивный праздник полноценно способствует развитию спорта, привлечению к занятиям физкультурой и спортом детей и молодежи. Сами спортсмены отметили, что организация Samara Open-2020 соответствовала самым высоким отечественным стандартам проведения соревнований", - добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что в видеообращении к гостям и участникам соревнований губернатор <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Azarov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Азаров</a>, который стоял у истоков создания Samara Open в 2010 году, являясь одним из его основателей и идейных вдохновителей, отметил, что в регионе баскетболом занимаются более 30 тысяч человек.

https://ria.ru/20200805/1575422647.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий азаров, москва, самарская область, санкт-петербург, баскетбол, спорт