https://ria.ru/20200829/aviabilety-1576430143.html

Названы города России, авиабилеты в которые осенью сильно подешевели

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий изучил цены на авиабилеты на осень по России и выявил направления, по которым средние чеки снизились больше... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T17:11

2020-08-29T17:11

2020-08-29T17:11

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авиабилеты

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<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. </strong>Аналитический центр сервиса поездок и путешествий изучил цены на авиабилеты на осень по России и выявил направления, по которым средние чеки снизились больше всего, сообщает Туту.ру.Анализировались данные по билетам из Москвы, оформленным с 1 июля по 25 августа и вылетами с 1 сентября по 30 ноябряРекордсмен по падению среднего чека — Орск (Оренбургская область). В прошлом году билеты на осень в этот город стоили 10 652 рубля, а в этом — 3 432 рубля. Также более, чем в два раза, в среднем подешевели перелеты из Москвы в Нальчик, Ижевск и Воронеж. В Иркутск, Екатеринбург, Пермь и Уфу стоимость проездных документов снизилась на 40-45 процентов. В Новосибирск, Ставрополь, Мурманск, Красноярск, Астрахань и Улан-Удэ – на 30-35 процентов.Из Санкт-Петербурга можно значительно дешевле, чем годом ранее, улететь в Геленджик: средний чек снизился с 8 778 до 5 940 рублей. В другие города Краснодарского края авиапутешествия из Северной столицы также стали дешевле, например, в Сочи — на 27 процентов. Сильнее всего упали в цене билеты из Северной столицы в Саратов. Прошлой осенью сюда можно было улететь за 10 184 рубля, а этой — уже за 4 068 рублей. Также в тройку сильно подешевевших направлений из Санкт-Петербурга вошли Ульяновск и Воронеж. Среди всех городов-миллионников самое большое снижение среднего чека произошло по авиабилетам из Воронежа (-22 процента), Челябинска (-21 процент) и Нижнего Новгорода (-19 процентов).

https://ria.ru/20200820/1576027216.html

оренбургская область

москва

уфа

челябинск

геленджик

астрахань

ульяновск

мурманск

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саратов

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воронеж

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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