Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200829/aviabilety-1576430143.html
Названы города России, авиабилеты в которые осенью сильно подешевели
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий изучил цены на авиабилеты на осень по России и выявил направления, по которым средние чеки снизились больше... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T17:11
2020-08-29T17:11
цены
авиабилеты
самолеты
оренбургская область
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575575232_0:128:3185:1920_1400x0_80_0_0_c0794c0dc561dc2c36edc81828da863a.jpg
<strong>МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. </strong>Аналитический центр сервиса поездок и путешествий изучил цены на авиабилеты на осень по России и выявил направления, по которым средние чеки снизились больше всего, сообщает Туту.ру.Анализировались данные по билетам из Москвы, оформленным с 1 июля по 25 августа и вылетами с 1 сентября по 30 ноябряРекордсмен по падению среднего чека — Орск (Оренбургская область). В прошлом году билеты на осень в этот город стоили 10 652 рубля, а в этом — 3 432 рубля. Также более, чем в два раза, в среднем подешевели перелеты из Москвы в Нальчик, Ижевск и Воронеж. В Иркутск, Екатеринбург, Пермь и Уфу стоимость проездных документов снизилась на 40-45 процентов. В Новосибирск, Ставрополь, Мурманск, Красноярск, Астрахань и Улан-Удэ – на 30-35 процентов.Из Санкт-Петербурга можно значительно дешевле, чем годом ранее, улететь в Геленджик: средний чек снизился с 8 778 до 5 940 рублей. В другие города Краснодарского края авиапутешествия из Северной столицы также стали дешевле, например, в Сочи — на 27 процентов. Сильнее всего упали в цене билеты из Северной столицы в Саратов. Прошлой осенью сюда можно было улететь за 10 184 рубля, а этой — уже за 4 068 рублей. Также в тройку сильно подешевевших направлений из Санкт-Петербурга вошли Ульяновск и Воронеж. Среди всех городов-миллионников самое большое снижение среднего чека произошло по авиабилетам из Воронежа (-22 процента), Челябинска (-21 процент) и Нижнего Новгорода (-19 процентов).
https://ria.ru/20200820/1576027216.html
оренбургская область
москва
уфа
челябинск
геленджик
астрахань
ульяновск
мурманск
сочи
саратов
иркутск
воронеж
пермь
улан-удэ
красноярск
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575575232_227:0:2958:2048_1400x0_80_0_0_2dda5bfe41693f953801b79af58c6524.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
цены, авиабилеты, самолеты, оренбургская область, туризм, туристы, новости - туризм, москва, уфа, челябинск, геленджик, астрахань, ульяновск, мурманск, сочи, саратов, иркутск, воронеж, пермь, улан-удэ, красноярск, санкт-петербург

Названы города России, авиабилеты в которые осенью сильно подешевели

17:11 29.08.2020
3022
© РИА Новости / Максим БлиновПассажиры в международном аэропорту Шереметьево в Москве
Пассажиры в международном аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий изучил цены на авиабилеты на осень по России и выявил направления, по которым средние чеки снизились больше всего, сообщает Туту.ру.
Анализировались данные по билетам из Москвы, оформленным с 1 июля по 25 августа и вылетами с 1 сентября по 30 ноября
Рекордсмен по падению среднего чека — Орск (Оренбургская область). В прошлом году билеты на осень в этот город стоили 10 652 рубля, а в этом — 3 432 рубля. Также более, чем в два раза, в среднем подешевели перелеты из Москвы в Нальчик, Ижевск и Воронеж.
В Иркутск, Екатеринбург, Пермь и Уфу стоимость проездных документов снизилась на 40-45 процентов. В Новосибирск, Ставрополь, Мурманск, Красноярск, Астрахань и Улан-Удэ – на 30-35 процентов.
Из Санкт-Петербурга можно значительно дешевле, чем годом ранее, улететь в Геленджик: средний чек снизился с 8 778 до 5 940 рублей. В другие города Краснодарского края авиапутешествия из Северной столицы также стали дешевле, например, в Сочи — на 27 процентов.
Сильнее всего упали в цене билеты из Северной столицы в Саратов. Прошлой осенью сюда можно было улететь за 10 184 рубля, а этой — уже за 4 068 рублей. Также в тройку сильно подешевевших направлений из Санкт-Петербурга вошли Ульяновск и Воронеж.
Среди всех городов-миллионников самое большое снижение среднего чека произошло по авиабилетам из Воронежа (-22 процента), Челябинска (-21 процент) и Нижнего Новгорода (-19 процентов).
Туристы в аэропорту
20 августа, 12:16Туризм
Аналитики: билеты по России в бархатный сезон-2020 сильно подешевели
1882003
ТуризмЦеныавиабилетысамолетыОренбургская областьТуризмтуристыНовости - ТуризмМоскваУфаЧелябинскГеленджикАстраханьУльяновскМурманскСочиСаратовИркутскВоронежПермьУлан-УдэКрасноярскСанкт-Петербург
Рекомендуем
Руководитель Московского государственного театра Эстрады Геннадий Хазанов
Хазанов стал самым богатым среди худруков московских театров
Губернатор Омской области Александр Бурков
Омской области нужна помощь в строительстве детской больницы
Здание посольства Российской Федерации в Германии
У посольства России в Берлине произошли столкновения
Военнослужащий стреляет из снайперской винтовки Драгунова
Российские снайперы вошли в пятерку лучших на конкурсе АрМИ-2020
Скриншот сторис Розы Сябитовой в Instagram
Сябитова попала в больницу
Милиция Белоруссии
В Белоруссии милиционер выстрелил в мужчину, угрожавшего его поджечь
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский
Адвокат ответил Джигурде на обвинения в подлоге улик по делу Ефремова
Участницы женской акции протеста в Минске
В Минске проходит женская акция протеста
Здание МИД Белоруссии в Минске
Лишенные аккредитации журналисты западных СМИ уехали из Белоруссии
Актер Владимир Андреев во время выступления на вечере памяти поэта Евгения Евтушенко
Умер народный артист СССР Владимир Андреев
Актер Владимир Андреев
Названа причина смерти актера Владимира Андреева
Главный врач городской клинической больницы № 71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Мясников обратился к спасшим Навального врачам
Актер Дмитрий Певцов во время сбора труппы театра Ленком в преддверии 91-го театрального сезона
Дмитрия Певцова госпитализировали в больницу в Коммунарке
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал главный способ продлить жизнь
Защитник дикой природы Вест Мэтьюсон с белой львицей
Две львицы растерзали спасшего их хозяина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21"Я чувствовала": жена Андреева рассказала о последних днях жизни актера
03:08В МЧС дали советы, как отличить опасную звериную тропу в лесу
03:04Астероид размером с высотку пролетит близ Земли 1 сентября
02:52Явка на выборах в Рижскую думу стала самой низкой за 23 года
02:39В Берлине освободили площадь от протестующих "ковид-диссидентов"
02:18Трамп обвинил членов конгресса в утечках секретных данных
02:03Эксперт рассказал, как могут пропасть деньги со вкладов
02:00Назван способ правильно есть орехи
01:49США обеспокоены планами Китая купить украинский "Мотор Сич"
01:38В Берлине "ковид-диссидентов" начали вытеснять с места митинга
00:52Пелоси заявила, что только Россия активно "вмешивается в выборы" в США
00:38Певцов рассказал о своем самочувствии после госпитализации
00:08AP призвало Белоруссию вернуть аккредитацию своим высланным сотрудникам
23:03В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
23:02Безруков и Гришаева стали самыми богатыми худруками подмосковных театров
22:51Белорусская оппозиция увидела в словах Путина о протестах скрытый сигнал
22:22В Белоруссии расследуют анонимные угрозы депутатам
22:21Белорусская оппозиция призвала главу МВД уйти в отставку
21:41Минтранс опубликован данные о трафике на трассе "Таврида"
21:41Актера Владимира Андреева похоронят на Троекуровском кладбище
Лента новостейМолния