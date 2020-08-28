https://ria.ru/20200828/zvezdy-1576406474.html

Названы имена российских звезд, потерявших миллионы рублей

Певица Ольга Бузова и продюсер Иосиф Пригожин понесли в прошлом году многомиллионные убытки, сообщает kp.ru на основании данных финансовой отчетности российских РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T02:19

2020-08-28T02:19

2020-08-28T11:48

культура

россия

шоу-бизнес

эмин агаларов

иосиф пригожин

ольга бузова

алла пугачева

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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Певица <a href="http://ria.ru/person_Olga_Buzova/"><u>Ольга Бузова</u> </a>и продюсер <u><a href="http://ria.ru/person_Iosif_Prigozhin/">Иосиф Пригожин</a></u> понесли в прошлом году многомиллионные убытки, сообщает <a href="https://www.kp.ru/daily/217174/4276853/" target="_blank" rel="nofollow noopener">kp.ru</a> на основании данных финансовой отчетности российских знаменитостей, занимающихся бизнесом.По информации издания, ресторанный бизнес Бузовой "разорил" ее на 19 миллионов рублей. Кроме того, артистка потеряла 1,3 миллиона рублей на продаже собственной линии одежды.Проблемы с бизнесом также испытывает <a href="http://ria.ru/person_Iosif_Prigozhin/" target="_blank" data-auto="true">Пригожин</a>. Как пишет издание, он "погорел" на доставке продуктов питания. Компания, которой Пригожин, как сообщается, владеет вместе с исполнителем <a href="http://ria.ru/person_EHmin_Agalarov/" target="_blank" data-auto="true">Эмином Агаларовым</a>, понесла убытки почти на пять миллионов.Как ранее <a href="https://ria.ru/20200807/1575470723.html" target="_blank">рассказывал</a> продюсер, в месяц он тратит не менее полутора-двух миллионов рублей, отметив при этом, что не представляет, как звезды шоу-бизнеса могут прожить на 50 тысяч.Накануне <a href="https://ria.ru/20200827/pugacheva-1576394188.html" target="_blank">стало известно</a>, что певица <a href="http://ria.ru/person_Alla_Pugacheva/" target="_blank" data-auto="true">Алла Пугачева</a> заработала на своих бизнес-активах в прошлом году всего 71 тысячу рублей.

https://ria.ru/20200824/poplavskaya-1576236642.html

Александр Невский А сейчас одни сарказмы: Бузова - певица, Волочкова - балерина, Джигурда - актёр, Пашаев - адвокат, и рочие, и прочие, и... 52

Лысый Кучерявый "Певица Ольга Бузова". Сарказм года. 42

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, шоу-бизнес, эмин агаларов, иосиф пригожин, ольга бузова, алла пугачева