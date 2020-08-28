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Культура
https://ria.ru/20200828/zvezdy-1576406474.html
Названы имена российских звезд, потерявших миллионы рублей
Певица Ольга Бузова и продюсер Иосиф Пригожин понесли в прошлом году многомиллионные убытки, сообщает kp.ru на основании данных финансовой отчетности российских РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T02:19
2020-08-28T11:48
культура
россия
шоу-бизнес
эмин агаларов
иосиф пригожин
ольга бузова
алла пугачева
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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Певица <a href="http://ria.ru/person_Olga_Buzova/"><u>Ольга Бузова</u> </a>и продюсер <u><a href="http://ria.ru/person_Iosif_Prigozhin/">Иосиф Пригожин</a></u> понесли в прошлом году многомиллионные убытки, сообщает <a href="https://www.kp.ru/daily/217174/4276853/" target="_blank" rel="nofollow noopener">kp.ru</a> на основании данных финансовой отчетности российских знаменитостей, занимающихся бизнесом.По информации издания, ресторанный бизнес Бузовой "разорил" ее на 19 миллионов рублей. Кроме того, артистка потеряла 1,3 миллиона рублей на продаже собственной линии одежды.Проблемы с бизнесом также испытывает <a href="http://ria.ru/person_Iosif_Prigozhin/" target="_blank" data-auto="true">Пригожин</a>. Как пишет издание, он "погорел" на доставке продуктов питания. Компания, которой Пригожин, как сообщается, владеет вместе с исполнителем <a href="http://ria.ru/person_EHmin_Agalarov/" target="_blank" data-auto="true">Эмином Агаларовым</a>, понесла убытки почти на пять миллионов.Как ранее <a href="https://ria.ru/20200807/1575470723.html" target="_blank">рассказывал</a> продюсер, в месяц он тратит не менее полутора-двух миллионов рублей, отметив при этом, что не представляет, как звезды шоу-бизнеса могут прожить на 50 тысяч.Накануне <a href="https://ria.ru/20200827/pugacheva-1576394188.html" target="_blank">стало известно</a>, что певица <a href="http://ria.ru/person_Alla_Pugacheva/" target="_blank" data-auto="true">Алла Пугачева</a> заработала на своих бизнес-активах в прошлом году всего 71 тысячу рублей.
https://ria.ru/20200824/poplavskaya-1576236642.html
А сейчас одни сарказмы: Бузова - певица, Волочкова - балерина, Джигурда - актёр, Пашаев - адвокат, и рочие, и прочие, и...
52
"Певица Ольга Бузова". Сарказм года.
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россия
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2020
РИА Новости
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Новости
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россия, шоу-бизнес, эмин агаларов, иосиф пригожин, ольга бузова, алла пугачева

Названы имена российских звезд, потерявших миллионы рублей

02:19 28.08.2020 (обновлено: 11:48 28.08.2020)
12717
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Ольга Бузова выступает на международном музыкальном фестивале "Жара" в Баку
Певица Ольга Бузова выступает на международном музыкальном фестивале Жара в Баку
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Певица Ольга Бузова выступает на международном музыкальном фестивале "Жара" в Баку. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Певица Ольга Бузова и продюсер Иосиф Пригожин понесли в прошлом году многомиллионные убытки, сообщает kp.ru на основании данных финансовой отчетности российских знаменитостей, занимающихся бизнесом.
По информации издания, ресторанный бизнес Бузовой "разорил" ее на 19 миллионов рублей. Кроме того, артистка потеряла 1,3 миллиона рублей на продаже собственной линии одежды.
Проблемы с бизнесом также испытывает Пригожин. Как пишет издание, он "погорел" на доставке продуктов питания. Компания, которой Пригожин, как сообщается, владеет вместе с исполнителем Эмином Агаларовым, понесла убытки почти на пять миллионов.
Как ранее рассказывал продюсер, в месяц он тратит не менее полутора-двух миллионов рублей, отметив при этом, что не представляет, как звезды шоу-бизнеса могут прожить на 50 тысяч.
Накануне стало известно, что певица Алла Пугачева заработала на своих бизнес-активах в прошлом году всего 71 тысячу рублей.
Телеведущая, актриса Яна Поплавская
24 августа, 13:12Культура
Яна Поплавская "разнесла" современных звезд
1211881011921
Обсудить 26
КультураРоссияШоу-бизнесЭмин АгаларовИосиф ПригожинОльга БузоваАлла Пугачева
Популярные комментарии
А сейчас одни сарказмы: Бузова - певица, Волочкова - балерина, Джигурда - актёр, Пашаев - адвокат, и рочие, и прочие, и...
28 августа, 02:34
Александр Невский
4470100
"Певица Ольга Бузова". Сарказм года.
28 августа, 02:21
ЛКЛысый Кучерявый
3550200
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