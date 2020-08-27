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https://ria.ru/20200827/pugacheva-1576394188.html
СМИ раскрыли "мизерные" доходы Аллы Пугачевой
Народная артистка СССР Алла Пугачева заработала на своих бизнес-активах в 2019 году всего 71 тысячу рублей, пишет "Комсомольская правда", которая называет такой РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T17:25
2020-08-27T18:42
культура
россия
шоу-бизнес
алла пугачева
общество
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Народная артистка СССР <a href="http://ria.ru/person_Alla_Pugacheva/" target="_blank" data-auto="true">Алла Пугачева</a> заработала на своих бизнес-активах в 2019 году всего 71 тысячу рублей, пишет <a href="https://radiokp.ru/znamenitosti/neprilichno-malo-pugacheva-za-god-zarabotala-smekhotvornuyu-summu_nid36695_au4311au" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольская правда"</a>, которая называет такой доход "мизерным".Как сообщается, из всех фирм, которыми владеет певица, прибыль смогла принести только одна.По данным издания, Пугачева с 2013 года является совладелицей турагентства, убытки которого составили 163 тысячи рублей. Немного спас ситуацию другой бизнес, который, как сообщается, относится к "деятельности в области радиовещания". На нем артистка заработала 234 тысячи рублей, что помогло ей выйти в плюс.Ранее продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин заявил "Собеседнику", что телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Galkin/" target="_blank" data-auto="true">Максим Галкин</a> якобы <a href="https://ria.ru/20200827/pugacheva-1576361902.html" target="_blank">вынужден содержать</a> супругу, на что у него, по подсчетам Разина, уходит около десяти миллионов рублей в месяц.
https://ria.ru/20200802/1575266679.html
Её пожалеть что ли?
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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60
культура, россия, шоу-бизнес, алла пугачева, общество

СМИ раскрыли "мизерные" доходы Аллы Пугачевой

17:25 27.08.2020 (обновлено: 18:42 27.08.2020)
7079
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского "Грех" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского Грех в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Народная артистка СССР Алла Пугачева заработала на своих бизнес-активах в 2019 году всего 71 тысячу рублей, пишет "Комсомольская правда", которая называет такой доход "мизерным".
Как сообщается, из всех фирм, которыми владеет певица, прибыль смогла принести только одна.
По данным издания, Пугачева с 2013 года является совладелицей турагентства, убытки которого составили 163 тысячи рублей. Немного спас ситуацию другой бизнес, который, как сообщается, относится к "деятельности в области радиовещания". На нем артистка заработала 234 тысячи рублей, что помогло ей выйти в плюс.
Ранее продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин заявил "Собеседнику", что телеведущий Максим Галкин якобы вынужден содержать супругу, на что у него, по подсчетам Разина, уходит около десяти миллионов рублей в месяц.
Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин на церемонии прощания с Иосифом Кобзоном
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1117985938
Обсудить 10
КультураРоссияШоу-бизнесАлла ПугачеваОбщество
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Её пожалеть что ли?
27 августа, 17:56
Арсений Новиков
630001
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