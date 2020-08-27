https://ria.ru/20200827/pugacheva-1576394188.html

СМИ раскрыли "мизерные" доходы Аллы Пугачевой

Народная артистка СССР Алла Пугачева заработала на своих бизнес-активах в 2019 году всего 71 тысячу рублей, пишет "Комсомольская правда", которая называет такой РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T17:25

2020-08-27T17:25

2020-08-27T18:42

культура

россия

шоу-бизнес

алла пугачева

общество

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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Народная артистка СССР <a href="http://ria.ru/person_Alla_Pugacheva/" target="_blank" data-auto="true">Алла Пугачева</a> заработала на своих бизнес-активах в 2019 году всего 71 тысячу рублей, пишет <a href="https://radiokp.ru/znamenitosti/neprilichno-malo-pugacheva-za-god-zarabotala-smekhotvornuyu-summu_nid36695_au4311au" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольская правда"</a>, которая называет такой доход "мизерным".Как сообщается, из всех фирм, которыми владеет певица, прибыль смогла принести только одна.По данным издания, Пугачева с 2013 года является совладелицей турагентства, убытки которого составили 163 тысячи рублей. Немного спас ситуацию другой бизнес, который, как сообщается, относится к "деятельности в области радиовещания". На нем артистка заработала 234 тысячи рублей, что помогло ей выйти в плюс.Ранее продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин заявил "Собеседнику", что телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Galkin/" target="_blank" data-auto="true">Максим Галкин</a> якобы <a href="https://ria.ru/20200827/pugacheva-1576361902.html" target="_blank">вынужден содержать</a> супругу, на что у него, по подсчетам Разина, уходит около десяти миллионов рублей в месяц.

https://ria.ru/20200802/1575266679.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, россия, шоу-бизнес, алла пугачева, общество